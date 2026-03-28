Gaming: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026

Diese neuen Spiele erscheinen im April 2026 für Xbox! Alle Releases, Xbox Game Pass Highlights und die besten Top-Games im Überblick. Jetzt entdecken!

Der März 2026 war schon ordentlich, doch der April 2026 hat es in sich: Zahlreiche neue Spiele erscheinen für Xbox Series X|S und bringen eine starke Mischung aus AAA-Blockbustern, kreativen Indie-Titeln und spannenden Xbox Game Pass Releases mit sich.

Besonders auffällig ist die Vielfalt – von düsteren Horror-Abenteuern über stylische Shooter bis hin zu innovativen Koop-Erfahrungen ist alles dabei. Auch der Xbox Game Pass wird im April wieder ordentlich erweitert und liefert mehrere Highlights direkt zum Release.

In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen im April 2026, übersichtlich sortiert nach Release-Datum – inklusive kurzer Informationen zu jedem Spiel + Gameplay-Trailer und mehr.

Alle Xbox Releases im April 2026

Clean Up Earth

Clean Up Earth Spielgenre: Simulation

Simulation Release: 02. April 2026

02. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Clean Up Earth verbindet spaßige Koop-Action mit einem ungewöhnlichen Ansatz: Ihr säubert virtuelle Umgebungen und könnt dabei sogar reale Umweltprojekte unterstützen. Mit bis zu 25 Spielern auf großen Karten erlebt ihr chaotische Multiplayer-Sessions mit echtem Mehrwert.

The Occultist

The Occultist Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 08. April 2026

08. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Als paranormaler Ermittler reist ihr auf die mysteriöse Insel GodStone, um das Verschwinden eures Vaters aufzuklären. Euch erwartet eine düstere Geschichte voller Geheimnisse und übernatürlicher Ereignisse.

Hades II ⭐ Xbox Game Pass

Hades II Spielgenre: Action, Rollenspiel

Action, Rollenspiel Release: 14. April 2026

14. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Die Fortsetzung erweitert das bekannte Gameplay mit neuen Waffen, Fähigkeiten und einer frischen Story rund um die griechische Mythologie. Ihr kämpft euch durch die Unterwelt und erlebt rasante Action mit hohem Wiederspielwert.

REPLACED ⭐ Xbox Game Pass

REPLACED Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 14. April 2026

14. April 2026 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

In einer dystopischen Version der 1980er Jahre übernehmt ihr die Rolle einer KI im menschlichen Körper. Ihr deckt eine düstere Verschwörung auf und kämpft euch durch eine stilvolle Cyberpunk-Welt.

Cthulhu: The Cosmic Abyss

Cthulhu: The Cosmic Abyss Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 16. April 2026

16. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Im Jahr 2053 erkundet ihr die Tiefen der Ozeane und stoßt auf uralte Schrecken. Während Konzerne nach Ressourcen suchen, entdeckt ihr eine Bedrohung, die jenseits eures Verständnisses liegt.

Ereban: Shadow Legacy ⭐ Xbox Game Pass

Ereban: Shadow Legacy Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 16. April 2026

16. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr nutzt mächtige Schattenfähigkeiten, um euch lautlos durch die Level zu bewegen oder Gegner gezielt auszuschalten. Dabei entscheidet ihr selbst, ob ihr euch schleichend oder aggressiv vorarbeitet.

Mouse: P.I. For Hire

Mouse: P.I. For Hire Spielgenre: First-Person, Shooter

First-Person, Shooter Release: 16. April 2026

16. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

In diesem außergewöhnlichen Shooter erlebt ihr eine handgezeichnete Cartoon-Welt im Stil der 1930er Jahre. Ihr deckt eine düstere Noir-Geschichte auf und kämpft euch durch stylische Level.

PRAGMATA

PRAGMATA Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 24. April 2026

24. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Auf einer verlassenen Mondstation kämpft ihr gemeinsam mit einer Androidin ums Überleben. Dabei erkundet ihr die Umgebung und deckt nach und nach ein großes Geheimnis auf.

Vampire Crawlers ⭐ Xbox Game Pass

Vampire Crawlers Spielgenre: Karten- & Brettspiele, Strategiespiele

Karten- & Brettspiele, Strategiespiele Release: 21. April 2026

21. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr kombiniert Kartenstrategie mit Dungeoncrawler-Elementen und stellt mächtige Decks zusammen. Schnelle Runs und explosive Kombos sorgen für actionreiche Sessions.

Tides of Tomorrow

Tides of Tomorrow Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 22. April 2026

22. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

In einer überfluteten Welt erlebt ihr ein einzigartiges Abenteuer, bei dem eure Entscheidungen andere Spieler beeinflussen. Ihr seid allein – und doch ständig verbunden.

Kiln ⭐ Xbox Game Pass

Kiln Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 23. April 2026

23. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr erstellt kreative Figuren und schickt sie direkt in den Kampf. Das sorgt für chaotische und unterhaltsame Multiplayer-Matches.

Outbound

Outbound Spielgenre: Simulation

Simulation Release: 23. April 2026

23. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr baut euer eigenes Zuhause auf Rädern und lebt nachhaltig. Gemeinsam mit anderen Spielern sammelt ihr Ressourcen und verbessert euer Fahrzeug Schritt für Schritt.

Aphelion ⭐ Xbox Game Pass

Aphelion Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 28. April 2026

28. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Die Menschheit steht vor dem Aus und ihr erkundet einen neuen Planeten als letzte Hoffnung. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die über die Zukunft entscheiden.

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction

He-Man: Dragon Pearl of Destruction Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 28. April 2026

28. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr erlebt ein neues Abenteuer im He-Man-Universum und stellt euch bekannten sowie neuen Gegnern.

MotoGP 26

MotoGP 26 Spielgenre: Rennspiel

Rennspiel Release: 29. April 2026

29. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr erlebt die komplette MotoGP-Saison 2026 mit allen Fahrern, Teams und Strecken. Dynamische Updates sorgen für ein realistisches Fahrerlebnis.

Invincible VS

Invincible VS Spielgenre: Kampfspiele

Kampfspiele Release: 30. April 2026

30. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr stellt ein Team aus bekannten Charakteren zusammen und kämpft in intensiven 3v3-Duellen. Spektakuläre Kombos und Spezialfähigkeiten sorgen für brachiale Action.

Der April 2026 ist einer der stärkeren Monate des Jahres für Xbox-Spieler. Vor allem durch zahlreiche Xbox Game Pass Releases lohnt sich ein genauer Blick auf die neuen Titel. Egal, ob ihr auf Indie-Perlen, große Story-Games oder Multiplayer-Chaos steht – dieser Monat liefert für jeden Geschmack etwas.

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