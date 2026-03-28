Gaming: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026

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Diese neuen Spiele erscheinen im April 2026 für Xbox! Alle Releases, Xbox Game Pass Highlights und die besten Top-Games im Überblick. Jetzt entdecken!

Der März 2026 war schon ordentlich, doch der April 2026 hat es in sich: Zahlreiche neue Spiele erscheinen für Xbox Series X|S und bringen eine starke Mischung aus AAA-Blockbustern, kreativen Indie-Titeln und spannenden Xbox Game Pass Releases mit sich.

Besonders auffällig ist die Vielfalt – von düsteren Horror-Abenteuern über stylische Shooter bis hin zu innovativen Koop-Erfahrungen ist alles dabei. Auch der Xbox Game Pass wird im April wieder ordentlich erweitert und liefert mehrere Highlights direkt zum Release.

In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen im April 2026, übersichtlich sortiert nach Release-Datum – inklusive kurzer Informationen zu jedem Spiel + Gameplay-Trailer und mehr.

Alle Xbox Releases im April 2026

Clean Up Earth

Clean Up Earth

Clean Up Earth
  • Spielgenre: Simulation
  • Release: 02. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Eneba

Clean Up Earth verbindet spaßige Koop-Action mit einem ungewöhnlichen Ansatz: Ihr säubert virtuelle Umgebungen und könnt dabei sogar reale Umweltprojekte unterstützen. Mit bis zu 25 Spielern auf großen Karten erlebt ihr chaotische Multiplayer-Sessions mit echtem Mehrwert.

The Occultist

The Occultist

The Occultist
  • Spielgenre: Action & Adventure
  • Release: 08. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Eneba

Als paranormaler Ermittler reist ihr auf die mysteriöse Insel GodStone, um das Verschwinden eures Vaters aufzuklären. Euch erwartet eine düstere Geschichte voller Geheimnisse und übernatürlicher Ereignisse.

Hades II ⭐ Xbox Game Pass

Hades II

Hades II
  • Spielgenre: Action, Rollenspiel
  • Release: 14. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Eneba

Die Fortsetzung erweitert das bekannte Gameplay mit neuen Waffen, Fähigkeiten und einer frischen Story rund um die griechische Mythologie. Ihr kämpft euch durch die Unterwelt und erlebt rasante Action mit hohem Wiederspielwert.

REPLACED ⭐ Xbox Game Pass

REPLACED

REPLACED
  • Spielgenre: Action & Adventure
  • Release: 14. April 2026
  • Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

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Eneba

In einer dystopischen Version der 1980er Jahre übernehmt ihr die Rolle einer KI im menschlichen Körper. Ihr deckt eine düstere Verschwörung auf und kämpft euch durch eine stilvolle Cyberpunk-Welt.

Cthulhu: The Cosmic Abyss

Cthulhu: The Cosmic Abyss

Cthulhu: The Cosmic Abyss
  • Spielgenre: Action & Adventure
  • Release: 16. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Eneba

Im Jahr 2053 erkundet ihr die Tiefen der Ozeane und stoßt auf uralte Schrecken. Während Konzerne nach Ressourcen suchen, entdeckt ihr eine Bedrohung, die jenseits eures Verständnisses liegt.

Ereban: Shadow Legacy ⭐ Xbox Game Pass

Ereban: Shadow Legacy

Ereban: Shadow Legacy
  • Spielgenre: Action & Adventure
  • Release: 16. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Eneba

Ihr nutzt mächtige Schattenfähigkeiten, um euch lautlos durch die Level zu bewegen oder Gegner gezielt auszuschalten. Dabei entscheidet ihr selbst, ob ihr euch schleichend oder aggressiv vorarbeitet.

Mouse: P.I. For Hire

Mouse: P.I. For Hire

Mouse: P.I. For Hire
  • Spielgenre: First-Person, Shooter
  • Release: 16. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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In diesem außergewöhnlichen Shooter erlebt ihr eine handgezeichnete Cartoon-Welt im Stil der 1930er Jahre. Ihr deckt eine düstere Noir-Geschichte auf und kämpft euch durch stylische Level.

PRAGMATA

PRAGMATA

PRAGMATA
  • Spielgenre: Action & Adventure
  • Release: 24. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Eneba

Auf einer verlassenen Mondstation kämpft ihr gemeinsam mit einer Androidin ums Überleben. Dabei erkundet ihr die Umgebung und deckt nach und nach ein großes Geheimnis auf.

Vampire Crawlers ⭐ Xbox Game Pass

Vampire Crawlers

Vampire Crawlers
  • Spielgenre: Karten- & Brettspiele, Strategiespiele
  • Release: 21. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Ihr kombiniert Kartenstrategie mit Dungeoncrawler-Elementen und stellt mächtige Decks zusammen. Schnelle Runs und explosive Kombos sorgen für actionreiche Sessions.

Tides of Tomorrow

Tides of Tomorrow

Tides of Tomorrow
  • Spielgenre: Action & Adventure
  • Release: 22. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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In einer überfluteten Welt erlebt ihr ein einzigartiges Abenteuer, bei dem eure Entscheidungen andere Spieler beeinflussen. Ihr seid allein – und doch ständig verbunden.

Kiln ⭐ Xbox Game Pass

Kiln

Kiln
  • Spielgenre: Action & Adventure
  • Release: 23. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Ihr erstellt kreative Figuren und schickt sie direkt in den Kampf. Das sorgt für chaotische und unterhaltsame Multiplayer-Matches.

Outbound

Outbound

Outbound
  • Spielgenre: Simulation
  • Release: 23. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Ihr baut euer eigenes Zuhause auf Rädern und lebt nachhaltig. Gemeinsam mit anderen Spielern sammelt ihr Ressourcen und verbessert euer Fahrzeug Schritt für Schritt.

Aphelion ⭐ Xbox Game Pass

Aphelion

Aphelion
  • Spielgenre: Action & Adventure
  • Release: 28. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Die Menschheit steht vor dem Aus und ihr erkundet einen neuen Planeten als letzte Hoffnung. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die über die Zukunft entscheiden.

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction

He-Man: Dragon Pearl of Destruction

He-Man: Dragon Pearl of Destruction
  • Spielgenre: Action & Adventure
  • Release: 28. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Ihr erlebt ein neues Abenteuer im He-Man-Universum und stellt euch bekannten sowie neuen Gegnern.

MotoGP 26

MotoGP 26

MotoGP 26
  • Spielgenre: Rennspiel
  • Release: 29. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Ihr erlebt die komplette MotoGP-Saison 2026 mit allen Fahrern, Teams und Strecken. Dynamische Updates sorgen für ein realistisches Fahrerlebnis.

Invincible VS

Invincible VS

Invincible VS
  • Spielgenre: Kampfspiele
  • Release: 30. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S

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Ihr stellt ein Team aus bekannten Charakteren zusammen und kämpft in intensiven 3v3-Duellen. Spektakuläre Kombos und Spezialfähigkeiten sorgen für brachiale Action.

Der April 2026 ist einer der stärkeren Monate des Jahres für Xbox-Spieler. Vor allem durch zahlreiche Xbox Game Pass Releases lohnt sich ein genauer Blick auf die neuen Titel. Egal, ob ihr auf Indie-Perlen, große Story-Games oder Multiplayer-Chaos steht – dieser Monat liefert für jeden Geschmack etwas.

XboxDynasty – Top 5 Highlights im April 2026

Diese Spiele solltet ihr besonders im Blick behalten:

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32 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Lord Hektor 366730 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 28.03.2026 - 10:55 Uhr

    Wirklich eine gute Mischung im April. Ich werde erstmal Aphelion im Game Pass starten und sollte ich eines meiner aktuellen Spiele fertig bekommen, muss ich noch schauen.

    0
  3. oldGamer 179120 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 28.03.2026 - 11:34 Uhr

    Na dann hab ich ja noch 4 Wochen Zeit mal RE9 zu beenden bevor pragmata kommt und Aphelion sich angeschaut werden muss 🙂

    0
  4. GERxJOHNNY 71410 XP Tastenakrobat Level 1 | 28.03.2026 - 12:24 Uhr

    Nichts für mich mit dabei. Egal wie Michael Wendler sagen würde. Habe noch genug Spiele die beschäftigt werden wollen

    0
  5. Terendir 160520 XP First Star Bronze | 28.03.2026 - 13:14 Uhr

    Bin mal auf die Wertungen von Pragmata gespannt… catcht mich bislang noch nciht.

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  6. Abyssinator 3430 XP Beginner Level 2 | 28.03.2026 - 13:35 Uhr

    APHELION werde ich bestimmt Anzocken und HADES II…

    Einfach jeden Monat so viele interessante Games im Pass und im Store…

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  8. Eisbaer2405 54015 XP Nachwuchsadmin 6+ | 28.03.2026 - 16:35 Uhr

    Da sind doch ein gute dabei. Ich werde wahrscheinlich alle holen/spielen außer Hades. Besonders gespannt bin auf Tides of Tomorrow.

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