Gaming: Das sind die Gewinner der DICE Awards 2025

Die alljährlichen DICE-Awards für die besten Videospiele wurden gestern zum 28. Mal verliehen.

Der Gewinner des Abends war Astro Bot mit fünf Auszeichnungen, gefolgt von Helldivers 2 mit vier, bzw. Indiana Jones und der Große Kreis mit drei Auszeichnungen.

Hier die Liste der Gewinner der diesjährigen DICE-Awards in ihren jeweiligen Kategorien:

Outstanding Achievement in Animation

Astro Bot

Outstanding Achievement in Art Direction

Black Myth: Wukong

Outstanding Achievement in Character

Indiana Jones and the Great Circle – Dr. Henry „Indiana“ Jones

Outstanding Achievement in Original Music Composition

HELLDIVERS 2

Outstanding Achievement in Audio Design

HELLDIVERS 2

Outstanding Achievement in Story

Indiana Jones and the Great Circle

Outstanding Technical Achievement

Astro Bot

Action Game of the Year

HELLDIVERS 2

Adventure Game of the Year

Indiana Jones and the Great Circle

Family Game of the Year

Astro Bot

Fighting Game of the Year

TEKKEN 8

Racing Game of the Year

F1 24

Role-Playing Game of the Year

Metaphor: Refantazio

Sports Game of the Year

MLB® The Show 24

Strategy/Simulation Game of the Year

Balatro

Online Game of the Year

HELLDIVERS 2

Immersive Reality Technical Achievement

Starship Home

Immersive Reality Game of the Year

Batman: Arkham Shadow

Outstanding Achievement for an Independent Game

Balatro

Mobile Game of the Year

Balatro

Outstanding Achievement in Game Design

Astro Bot

Outstanding Achievement in Game Direction

Animal Well

Game of the Year

Astro Bot