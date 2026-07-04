Gaming: Das sind die neuen Spiele im Juli 2026 – alle Highlights im Überblick

Der Juni 2026 hat bereits einige starke Gaming-Highlights geliefert und die Messlatte für den Sommer deutlich höher gelegt – doch der Juli 2026 legt direkt nach.

Mit einer Mischung aus Remakes, DLCs, großen AAA-Releases und ungewöhnlichen Indie-Ideen bringt der Monat eine enorme Bandbreite auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. Besonders auffällig ist dabei die Vielzahl an Genre-Experimenten und Rückkehrern großer Marken.

Auch Abonnenten von Xbox Game Pass dürfen sich auf einige Überraschungen freuen, während Klassiker und neue IPs gleichermaßen um Aufmerksamkeit kämpfen.

In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen im Juli 2026, übersichtlich sortiert nach Release – inklusive kurzer Informationen + Video zu jedem Spiel.

Alle wichtigen Releases im Juli 2026

DOOM: The Dark Ages – Revelations – Release 07. Juli 2026

DOOM: The Dark Ages Spielgenre: Shooter

Shooter Release: 15. Mai 2025

15. Mai 2025 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X|S

Der Slayer kehrt zurück – und dieses Mal wird sein Kampf noch dynamischer.

Mit Revelations erhält der bereits deutlich schwerere und taktischere Ansatz von DOOM: The Dark Ages eine neue Dimension. Die Erweiterung bringt mehr Mobilität ins Spiel und ergänzt das Arsenal um die neue Chain Spear, die schnelle Bewegung und aggressive Angriffe miteinander verbindet.

Der Fokus verschiebt sich erneut: weg vom reinen Standkampf hin zu einem hybriden Stil aus Panzer-Gameplay und explosiver Geschwindigkeit. Laut Entwickler soll sich der Slayer nun wie „ein Monstertruck mit Jet-Antrieb“ anfühlen.

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced – Release 09. Juli 2026

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 09. Juli 2026

09. Juli 2026 Plattformen: Xbox Cloud Gaming, Xbox One, Xbox Series X|S

Die Piraten-Ära kehrt zurück – modernisiert und überarbeitet.

Als Edward Kenway segelt ihr erneut über die Karibik, entert Schiffe und baut eure eigene Legende als gefürchteter Kapitän der Jackdaw auf. Das Remaster setzt dabei stärker auf dynamische Kämpfe, überarbeitete Stealth-Systeme und verbesserte Navigation auf See.

Neben klassischen Attentaten und Seeschlachten wurde besonders das Kampfsystem modernisiert, um Ausweichen, Konter und flüssigere Gefechte stärker in den Vordergrund zu rücken.

EA Sports College Football 27 – Release 09. Juli 2026

EA SPORTS College Football 27 Spielgenre: Sport

Sport Release: 09. Juli 2026

09. Juli 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

College Football kehrt mit einem erweiterten Karrieresystem zurück.

Mit dem neuen Dynasty Blueprint bekommt ihr deutlich mehr Kontrolle über die Entwicklung eures Teams. Rekrutierung, Infrastruktur und Management werden tiefgreifend miteinander verknüpft.

In Road to Glory baut ihr euren eigenen Spieler auf, verdient NIL-Deals, verbessert euren Draft-Status und arbeitet euch Schritt für Schritt zur Heisman Trophy vor.

Palworld 1.0 – Release 10. Juli 2026

Palworld Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 10. Juli 2026

10. Juli 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox One, Xbox Series X|S

Nach langer Early-Access-Phase erreicht Palworld endlich Version 1.0.

Die Mischung aus Survival, Crafting und Creature-Collecting wird dabei weiter ausgebaut: Pals lassen sich züchten, trainieren, einsetzen oder wirtschaftlich nutzen – von Farmarbeit bis Fabrikproduktion.

Die offene Welt bleibt kompromisslos: Gefahr, Ressourcenknappheit und moralisch fragwürdige Entscheidungen gehören weiterhin zum Kern des Spiels.

Echoes of Aincrad – Release 10. Juli 2026

Echoes of Aincrad Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 10. Juli 2026

10. Juli 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Inspiriert von klassischen Online-Dungeon-Abenteuern führt euch dieser Titel in eine schwebende Burg voller Gefahren.

Ihr erstellt euren Charakter, verbessert Ausrüstung und kämpft euch durch zunehmend anspruchsvollere Ebenen. Besonders wichtig ist das Zusammenspiel mit eurem Partner-System, das strategische Tiefe in die Kämpfe bringt.

Wuthering Waves – Release 10. Juli 2026

Wuthering Waves Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 10. Juli 2026

10. Juli 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

Die Open-World-Erfahrung erscheint nun auch für Xbox.

Als Rover erkundet ihr eine postapokalyptische Welt, die von der sogenannten „Lamento“-Katastrophe geprägt wurde. Kämpfe, Erkundung und das Sammeln neuer Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt einer Story, die euch nach und nach die Vergangenheit dieser Welt enthüllt.

The Alters: Last Variable (DLC) – Release 13. Juli 2026

The Alters Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 13. Juni 2025

13. Juni 2025 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X|S

Die Geschichte von Jan geht weiter.

In diesem DLC erschafft ihr ein Team aus alternativen Versionen eurer selbst – jede mit eigenen Fähigkeiten und Denkweisen. Gemeinsam versucht ihr, das Rätsel der „Oase“ zu entschlüsseln.

Neue Regionen, Terraforming-Mechaniken und wissenschaftliche Forschung erweitern den bereits ungewöhnlichen Ansatz der Reihe.

Denshattack! – Xbox Game Pass – Release 15. Juli 2026

Denshattack! Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 15. Juli 2026

15. Juli 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

Skate trifft Zug.

In einem surrealen, dystopischen Japan rast ihr mit einem individuell gestaltbaren Zug durch Städte, Landschaften und industrielle Zonen – und führt dabei Tricks, Grinds und Combos aus.

Der Fokus liegt klar auf Highscore-Jagd, Stil und Geschwindigkeit.

Moss: The Forgotten Relic – Release 16. Juli 2026

Moss: The Forgotten Relic Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 16. Juli 2026

16. Juli 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Die liebevoll inszenierte Fantasy-Reise kehrt zurück.

Ihr begleitet Quill durch ein lebendiges Bilderbuch voller Rätsel, Magie und gefährlicher Ruinen. Die Kombination aus Perspektive und klassischem Puzzle-Gameplay bleibt weiterhin das Herzstück der Reihe.

Avatar Legends: The Fighting Game – Release 23. Juli 2026

Avatar Legends: The Fighting Game Spielgenre: Kampfspiele

Kampfspiele Release: 23. Juli 2026

23. Juli 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

Die Elemente treffen aufeinander.

Mit handgezeichneten 2D-Animationen bringt das Fighting Game die Welt von Avatar zurück. Ihr wählt aus 12 Charakteren und kämpft euch durch Story-, Arcade- und Online-Modi.

Ein besonderes Highlight ist der neue Story-Modus aus der Feder der Originalautoren.

CULTIC – Release 23. Juli 2026

CULTIC Spielgenre: Shooter

Shooter Release: 23. Juli 2026

23. Juli 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S

Retro-FPS trifft auf brutale Kult-Action.

Ihr kämpft euch durch eine düstere Welt voller fanatischer Gegner, Fallen und klassischer Waffen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.

Dabei steht freie Herangehensweise im Vordergrund – laut, taktisch oder hinterhältig.

Halo: Campaign Evolved – Release 28. Juli 2026

Halo: Campaign Evolved Spielgenre: Shooter

Shooter Release: 28. Juli 2026

28. Juli 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

Der Anfang einer Legende kehrt zurück.

Das Remake von Halo: Combat Evolved bringt modernisierte Grafik, neue Missionen und überarbeitete Steuerung. Zusätzlich wurden neue Skulls, Waffen und Koop-Optionen integriert.

Ob allein oder im Online-Koop – die Reise auf der Ringwelt beginnt neu.

Fazit: Ein Monat voller Vielfalt und großer Rückkehrer

Der Juli 2026 zeigt sich extrem abwechslungsreich: große Marken wie DOOM, Halo und Assassin’s Creed treffen auf kreative Indie-Ideen und ungewöhnliche Gameplay-Konzepte.

Ob Shooter-Fans, RPG-Spieler oder Koop-Enthusiasten – dieser Monat bietet für jeden Geschmack mindestens ein Highlight.

Top 5 Spiele im Juli 2026

Halo: Campaign Evolved

DOOM: The Dark Ages – Revelations

Palworld 1.0

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced

Avatar Legends: The Fighting Game

Was sind eure Highlights?

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