Gaming: Das sind die neuen Spiele im Mai 2026 – alle Highlights im Überblick

Der März 2026 hat bereits einige starke Gaming-Highlights geliefert, der April 2026 konnte dieses Niveau sogar noch einmal übertreffen – und jetzt legt der Mai mit weiteren spannenden Releases nach.
Zahlreiche neue Spiele erscheinen für Xbox Series X|S und bringen eine starke Mischung aus AAA-Blockbustern, kreativen Indie-Titeln und neuen Xbox Game Pass Veröffentlichungen mit sich.
Besonders auffällig ist die Vielfalt: Von actiongeladenen Abenteuern über atmosphärische Story-Games bis hin zu innovativen Koop-Erfahrungen ist in diesem Monat alles dabei. Auch der Xbox Game Pass wird im Mai 2026 wieder deutlich erweitert und liefert mehrere Highlights direkt zum Release.
- ⭐ Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen im Mai 2026 übersichtlich sortiert nach Release – inklusive kurzer Informationen zu jedem Spiel.
Alle wichtigen Xbox Releases im Mai 2026
Constance – Release 01. Mai 2026
Constance
- Spielgenre: Jump ’n’ Run
- Release: 01. Mai 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S
Werdet selbst zur Farbe und bewegt euch fließend durch eine kreative Spielwelt, in der ihr Wände und Böden manipuliert.
Mit verschiedenen Pinseltechniken bekämpft ihr Gegner, meistert Plattforming-Passagen und löst Rätsel. Nebenbei erkundet ihr eine vernetzte Welt voller Geheimnisse, Upgrades und Nebeninhalte – doch achtet auf die Balance eurer Kräfte.
WILL: Follow The Light – Release 07. Mai 2026
WILL: Follow The Light
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 07. Mai 2026
- Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X|S
Als Leuchtturmwärter macht ihr euch nach einem Notruf auf eine gefährliche Reise durch die rauen nördlichen Regionen, um euren Sohn zu finden.
Dabei erkundet ihr abgelegene Orte, löst Rätsel und stellt euch nicht nur äußeren Gefahren, sondern auch eurer eigenen Vergangenheit.
Im Mittelpunkt steht eine emotionale Geschichte über Familie, Verlust und Selbstfindung.
Mixtape – Release 07. Mai 2026 – Xbox Game Pass
Mixtape: Nothing But the Hits
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 07. Mai 2026
- Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S
Ein letztes gemeinsames Abenteuer führt euch mit drei Freunden durch prägende Momente eurer Jugend.
In traumartigen Sequenzen erlebt ihr alles vom Skateboarden bis zur wilden Partynacht.
Getragen von einem starken Soundtrack steht vor allem die emotionale Reise zwischen Freundschaft, Erwachsenwerden und Abschied im Fokus.
Hydroneer – Release 08. Mai 2026
Hydroneer
- Spielgenre: Simulation
- Release: 08. Mai 2026
- Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S
In dieser Sandbox baut ihr euch nach und nach euren eigenen Bergbau-Betrieb auf, indem ihr Ressourcen abbaut und Maschinen konstruiert.
Wasserbetriebene Systeme, modulare Gebäude und ein dynamisches Terrain ermöglichen riesige Minen und komplexe Abläufe.
Je tiefer ihr grabt, desto wertvoller werden eure Funde.
Call of the Elder Gods – Release 12. Mai 2026 – Xbox Game Pass
Call of the Elder Gods
- Spielgenre: Puzzle- & Ratespiele
- Release: 12. Mai 2026
- Plattformen: PC, Xbox Series X|S
An der Miskatonic Universität stoßt ihr auf ein düsteres Geheimnis, das weit über menschliches Verständnis hinausgeht.
Während ihr zwischen zwei Charakteren wechselt, untersucht ihr detaillierte Umgebungen, löst komplexe Rätsel und folgt einer Geschichte voller kosmischen Horrors.
Die Reise führt euch durch unterschiedlichste Schauplätze und erzählt eine atmosphärische Story über Verlust, Wahnsinn und uralte Mächte.
Outbound – Release 14. Mai 2026
Outbound
- Spielgenre: Simulation
- Release: 14. Mai 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S
Ihr erkundet eine farbenfrohe Zukunftswelt und baut euch Schritt für Schritt ein gemütliches Zuhause auf Rädern.
Mit einem modularen Camper sammelt ihr Ressourcen, erweitert eure Basis und nutzt nachhaltige Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasser.
Dabei reist ihr durch verschiedene Biome, gestaltet euer Fahrzeug individuell und erlebt das Ganze allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern.
R-Type Dimensions III – Release 19. Mai 2026
R-Type Dimensions III
- Spielgenre: Shooter
- Release: 19. Mai 2026
- Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S
Die Menschheit steht einer außer Kontrolle geratenen bio-mechanischen Bedrohung gegenüber, dem Bydo-Imperium.
Als Pilot der hochmodernen R-90 Ragnarok kämpft ihr euch durch feindliche Gebiete zwischen Realität und verzerrter Dimension.
Der Titel kombiniert klassisches Arcade-Gameplay mit modernisierter 3D-Grafik, neuen Modi und erweiterten Komfortfunktionen, während ihr euch präzise durch intensive Bullet-Hell-Szenarien bewegt.
Forza Horizon 6 – Release 19. Mai 2026 – Xbox Game Pass
Forza Horizon 6
- Spielgenre: Renn- & Flugspiele
- Release: 19. Mai 2026
- Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S
Ihr erlebt die bislang größte Horizon-Welt und startet als Tourist, um euch Schritt für Schritt zur Rennlegende hochzuarbeiten.
In Japan erwartet euch eine riesige Open World mit über 550 Fahrzeugen, abwechslungsreichen Biomen und der bisher größten Stadt der Reihe in Tokio.
Zwischen Straßenrennen, Touge-Duellen und Festival-Events baut ihr euch eure Karriere auf, kauft Häuser und erweitert eure Autosammlung.
Im Fokus stehen Freiheit, Geschwindigkeit und eine lebendige Autokultur, die ihr allein oder im Koop erleben könnt.
Atomic Owl – Release 20. Mai 2026
Atomic Owl
- Spielgenre: Jump ’n’ Run
- Release: 20. Mai 2026
- Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S
Ein böser Krähenzauberer hat eure Crew einer Gehirnwäsche unterzogen, und als Hidalgo Bladewing kämpft ihr euch mit einem chaotischen, sprechenden Schwert durch eine gefährliche Rettungsmission.
Das Side-Scrolling-Roguelite kombiniert rasante Pixel-Action mit Hack-and-Slash-Kämpfen, verschiedenen Waffen und Power-Ups über mehrere Zonen hinweg.
Optional lässt sich das Spiel auch im klassischen Modus ohne Roguelite-Elemente erleben.
Beastro – Release 21. Mai 2026 – Xbox Game Pass
Beastro
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 21. Mai 2026
- Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S
Im friedlichen Dorf Palo Pori führt ihr als junger Koch Panko ein Restaurant, während draußen die Welt von Monstern bedroht wird.
Ihr sammelt Zutaten, baut eure Küche aus und versorgt sowohl Dorfbewohner als auch kampfbereite Beschützer mit passenden Gerichten.
Diese Mahlzeiten beeinflussen ihre Fähigkeiten und fließen direkt in ein taktisches Deck-Building-System ein, in dem ihr rundenbasierte Kämpfe mit euren Rezepten bestreitet. So verbindet das Spiel Kochen, Management und strategische Kämpfe zu einem ungewöhnlichen Fantasy-Abenteuer
Luna Abyss – Release 21. Mai 2026 – Xbox Game Pass
Luna Abyss
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 21. Mai 2026
- Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X|S
Als Gefangener werdet ihr in die Tiefen einer verlassenen Megastruktur auf dem künstlichen Mond Luna geschickt, um vergessene Technologie zu bergen und das Schicksal einer verschollenen Kolonie aufzudecken.
Überwacht von der künstlichen Wächterin Aylin erkundet ihr düstere, jahrhundertealte Ruinen voller Geheimnisse und unheilvoller Echos.
Während ihr tiefer in den Abyss vordringt, offenbaren sich Fragmente einer untergegangenen Zivilisation und rätselhafte Stimmen, die aus der Tiefe zu euch sprechen.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Release 22. Mai 2026
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 22. Mai 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S
Ihr begleitet Bruce Wayne auf seinem Weg vom intensiven Training bei der Liga der Schatten bis hin zur Entstehung des legendären Beschützers von Gotham City.
In einer offenen Spielwelt stellt ihr euch Batmans bekanntesten Gegnern wie Joker, Bane oder Mr. Freeze und arbeitet dabei mit Verbündeten wie Robin, Catwoman und Nightwing zusammen.
Das Spiel bietet zahlreiche spielbare Charaktere, ikonische Batmobile, hunderte Anzüge sowie eine voll erkundbare Gotham City mit vielen Geheimnissen und Sammelobjekten.
The Relic: The First Guardian – Release 26. Mai 2026
The Relic: The First Guardian
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 26. Mai 2026
- Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S
Als letzter Wächter steht ihr vor der Aufgabe, das zerstörte Reich Arsiltus vor einer alles verschlingenden Leere zu retten.
In diesem Action-RPG sammelt ihr Fragmente einer zerbrochenen Reliquie, verbessert eure Fähigkeiten über ein Runensystem und kämpft euch durch eine zerfallene Welt.
Ziel ist es, das Gleichgewicht wiederherzustellen und die Dunkelheit endgültig zu bannen.
Yerba Buena – Release 26. Mai 2026
Yerba Buena
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 26. Mai 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S
Barb lebt als NSC in einer verlassenen Spielwelt im San Francisco der 1970er Jahre, bis eine Verschwörung ihre Realität ins Wanken bringt.
Mit dem Oszillator kopiert sie physikalische Eigenschaften aus der Umgebung und manipuliert damit Objekte und ganze Strukturen, um kreative Rätsel zu lösen.
Während sie der Bedrohung durch einen mysteriösen Glitch nachgeht, stößt sie auf eine gefährliche Rockerbande und eine weit größere Wahrheit hinter ihrer Welt.
007 First Light – Release 27. Mai 2026
007 First Light
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 27. Mai 2026
- Plattformen: PC, Xbox Series X|S
James Bond beginnt seine Laufbahn als junger, impulsiver Rekrut im MI6 und wird nach einer ersten Heldentat in das neu aktivierte Doppelnull-Programm aufgenommen.
Als eine Mission gegen einen abtrünnigen Agenten scheitert, gerät er gemeinsam mit seinem Mentor Greenway in eine gefährliche Verschwörung im Herzen der Nation.
In diesem Spionageabenteuer erlebt ihr Bonds Ursprungsgeschichte mit filmreifen Missionen, ikonischen Schauplätzen und einer offenen Herangehensweise an Kämpfe, Schleichen und Gadgets.
Echo Generation 2 – Release 27. Mai 2026 – Xbox Game Pass
Echo Generation 2
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 27. Mai 2026
- Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S
Jack steckt als ganz normaler Vater plötzlich in einer fremden Dimension fest und kämpft sich auf der Suche nach einem Weg zurück nach Hause durch den Kosmos.
In diesem rundenbasierten Science-Fiction-Deckbuilding-RPG baut ihr mächtige Kartendecks, beschwört schräge Verbündete und stellt euch außerirdischen Kreaturen in taktischen Kämpfen.
Dabei entfaltet sich eine Geschichte voller Dimensionen, Zeiträtsel und skurriler Begegnungen, begleitet von einer stilisierten Retro-Voxel-Optik und Synthwave-Soundtrack.
Crashout Crew – Release 28. Mai 2026 – Xbox Game Pass
Crashout Crew
- Spielgenre: Sonstiges
- Release: 28. Mai 2026
- Plattformen: PC, Xbox Series X|S
In einem chaotischen Koop-Gabelstapler-Job bei S.E. NIL TRANSPORTE zählt nur eins: Tempo – egal wie viele Kisten dabei zu Bruch gehen.
Ihr bildet ein Team aus bis zu vier Spielern und jongliert hektische Lieferaufträge, während ihr durch ein Lager rast, das gleichzeitig Arbeitsstätte und Rennstrecke ist.
Mit Boosts, Drifts und physikbasiertem Chaos stapelt, greift und verschickt ihr absurdeste Waren unter Zeitdruck. Upgrades helfen euch dabei, den Wahnsinn zumindest minimal unter Kontrolle zu halten.
RV There Yet? – Release 29. Mai 2026 – Xbox Game Pass
RV There Yet?
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 29. Mai 2026
- Plattformen: PC, Xbox Series X|S
Ein chaotisches Koop-Abenteuer, in dem ihr gemeinsam versucht, euer Wohnmobil nach einem Umweg sicher zurück auf die Route 65 zu bringen.
Im gefährlichen Mabutt Valley kämpft ihr euch durch unberechenbares Gelände, während ihr euch mit Nahrung, Medizin und allem versorgt, was das Überleben im Hinterland möglich macht.
Mit einer physikbasierten Seilwinde manövriert ihr euer Fahrzeug über Hindernisse, unterstützt euch gegenseitig – und testet dabei ganz nebenbei eure Freundschaft.
Subnautica 2 – Game Preview – Release TBA – Xbox Game Pass
Subnautica 2
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 29. Mai 2026
- Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S
Nach dem Absturz auf einem fremden Wasserplaneten folgt eine widersprüchliche KI weiterhin einer Mission, obwohl die Umgebung eindeutig gegen menschliches Überleben arbeitet.
In diesem Unterwasser-Survival-Abenteuer wird eine riesige, fremde Ozeanwelt erkundet, während Basen gebaut, Ausrüstung hergestellt und der eigene Organismus durch genetische Anpassungen weiterentwickelt wird.
Neue Biome, unbekannte Kreaturen und gefährliche Tiefen offenbaren nach und nach die Wahrheit hinter dem Schicksal dieses Planeten und dem eigenen Absturz.
Der Mai 2026 legt ordentlich nach. Besonders durch zahlreiche Xbox Game Pass Releases lohnt sich ein genauer Blick auf die neuen Titel.
Egal, ob Indie-Highlights, große Story-Abenteuer oder Multiplayer-Chaos – dieser Monat liefert für jeden Geschmack etwas.
Top 5 Spiele im Mai 2026
Diese Spiele solltet ihr besonders im Blick behalten:
- Forza Horizon 6 – Xbox Game Pass
- 007 First Light
- Echo Generation 2 – Xbox Game Pass
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Subnautica 2 – Game Preview – Xbox Game Pass
Hier seht ihr zusätzlich alle Xbox Game Pass Mai-Highlights im Überblick:
- ⭐Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
Jetzt seid ihr dran: Welche dieser Releases landen direkt auf eurer Wunschliste im Mai 2026?
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Meine Highlights im Mai sind Forza Horizon 6 & Lego Batman. Forza Horizon 6 wird über Game Pass gespielt und Lego Batman erst später gekauft. Final Fantasy VII Rebirth hat für mich erstmal Vorrang. 🙂
Übrigens tolles neues Format über die neuen Spielereleases eines Monats. Danke. 💚
Die Gegner bei R-Type sehen bisschen wie wie Spermien. 😂😎
hm, ein starker Monat.
Forza Horizon 6 gehört zu meinen Highlights auch des ganzen Jahres, ansonsten sind noch einige Titel ganz nett wie Echo Generation 2 oder auch Luna Abyss.
Forzaaaaaaa …
Habe ich das oben falsch gelesen kommen day 1 in den Gamepass aber doch nicht Batman Lego und 007 🤔
Also, hier geht’s um alle Spiele-Highlights im Mai, nicht nur XGP
Und bei allen Spielen aus der Liste oben, wo Xbox Game Pass hinter dem Release-Datum in der Überschrift steht, bedeutet es, dass sie Day1 in XGPU kommen.
Aber nicht alle Spiele aus der Liste oben landen im Game Pass. Welche im Mai im XGP landen, ist ebenfalls verlinkt oben im Artikel.
Der Monat ist so krass gefüllt. Werden einiges nicht spielen können. Für mich hat Haupt prio nun Diablo bis Forza kommt. Dazwischen Versuche ich noch replaced uns Warhammer abzuhaken letzte Achievements
Vampire crawlers, Aphelion und Mixtape kommen auf den pile of shame
Was für ein starker Monat! Echt Hammer.