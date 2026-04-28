Gaming: Das sind die neuen Spiele im Mai 2026 – alle Highlights im Überblick

Diese neuen Spiele erscheinen im Mai 2026 für Xbox Series X|S und Day 1 im Xbox Game Pass. Alle Releases, Highlights und Top-Games im Überblick – jetzt entdecken!

Der März 2026 hat bereits einige starke Gaming-Highlights geliefert, der April 2026 konnte dieses Niveau sogar noch einmal übertreffen – und jetzt legt der Mai mit weiteren spannenden Releases nach.

Zahlreiche neue Spiele erscheinen für Xbox Series X|S und bringen eine starke Mischung aus AAA-Blockbustern, kreativen Indie-Titeln und neuen Xbox Game Pass Veröffentlichungen mit sich.

Besonders auffällig ist die Vielfalt: Von actiongeladenen Abenteuern über atmosphärische Story-Games bis hin zu innovativen Koop-Erfahrungen ist in diesem Monat alles dabei. Auch der Xbox Game Pass wird im Mai 2026 wieder deutlich erweitert und liefert mehrere Highlights direkt zum Release.

In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen im Mai 2026 übersichtlich sortiert nach Release – inklusive kurzer Informationen zu jedem Spiel.

Alle wichtigen Xbox Releases im Mai 2026

Constance – Release 01. Mai 2026

Constance Spielgenre: Jump ’n’ Run

Jump ’n’ Run Release: 01. Mai 2026

01. Mai 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Werdet selbst zur Farbe und bewegt euch fließend durch eine kreative Spielwelt, in der ihr Wände und Böden manipuliert.

Mit verschiedenen Pinseltechniken bekämpft ihr Gegner, meistert Plattforming-Passagen und löst Rätsel. Nebenbei erkundet ihr eine vernetzte Welt voller Geheimnisse, Upgrades und Nebeninhalte – doch achtet auf die Balance eurer Kräfte.

WILL: Follow The Light – Release 07. Mai 2026

WILL: Follow The Light Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 07. Mai 2026

07. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Als Leuchtturmwärter macht ihr euch nach einem Notruf auf eine gefährliche Reise durch die rauen nördlichen Regionen, um euren Sohn zu finden.

Dabei erkundet ihr abgelegene Orte, löst Rätsel und stellt euch nicht nur äußeren Gefahren, sondern auch eurer eigenen Vergangenheit.

Im Mittelpunkt steht eine emotionale Geschichte über Familie, Verlust und Selbstfindung.

Mixtape – Release 07. Mai 2026 – Xbox Game Pass

Mixtape: Nothing But the Hits Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 07. Mai 2026

07. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Ein letztes gemeinsames Abenteuer führt euch mit drei Freunden durch prägende Momente eurer Jugend.

In traumartigen Sequenzen erlebt ihr alles vom Skateboarden bis zur wilden Partynacht.

Getragen von einem starken Soundtrack steht vor allem die emotionale Reise zwischen Freundschaft, Erwachsenwerden und Abschied im Fokus.

Hydroneer – Release 08. Mai 2026

Hydroneer Spielgenre: Simulation

Simulation Release: 08. Mai 2026

08. Mai 2026 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

In dieser Sandbox baut ihr euch nach und nach euren eigenen Bergbau-Betrieb auf, indem ihr Ressourcen abbaut und Maschinen konstruiert.

Wasserbetriebene Systeme, modulare Gebäude und ein dynamisches Terrain ermöglichen riesige Minen und komplexe Abläufe.

Je tiefer ihr grabt, desto wertvoller werden eure Funde.

Call of the Elder Gods – Release 12. Mai 2026 – Xbox Game Pass

Call of the Elder Gods Spielgenre: Puzzle- & Ratespiele

Puzzle- & Ratespiele Release: 12. Mai 2026

12. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

An der Miskatonic Universität stoßt ihr auf ein düsteres Geheimnis, das weit über menschliches Verständnis hinausgeht.

Während ihr zwischen zwei Charakteren wechselt, untersucht ihr detaillierte Umgebungen, löst komplexe Rätsel und folgt einer Geschichte voller kosmischen Horrors.

Die Reise führt euch durch unterschiedlichste Schauplätze und erzählt eine atmosphärische Story über Verlust, Wahnsinn und uralte Mächte.

Outbound – Release 14. Mai 2026

Outbound Spielgenre: Simulation

Simulation Release: 14. Mai 2026

14. Mai 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr erkundet eine farbenfrohe Zukunftswelt und baut euch Schritt für Schritt ein gemütliches Zuhause auf Rädern.

Mit einem modularen Camper sammelt ihr Ressourcen, erweitert eure Basis und nutzt nachhaltige Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasser.

Dabei reist ihr durch verschiedene Biome, gestaltet euer Fahrzeug individuell und erlebt das Ganze allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern.

R-Type Dimensions III – Release 19. Mai 2026

R-Type Dimensions III Spielgenre: Shooter

Shooter Release: 19. Mai 2026

19. Mai 2026 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Die Menschheit steht einer außer Kontrolle geratenen bio-mechanischen Bedrohung gegenüber, dem Bydo-Imperium.

Als Pilot der hochmodernen R-90 Ragnarok kämpft ihr euch durch feindliche Gebiete zwischen Realität und verzerrter Dimension.

Der Titel kombiniert klassisches Arcade-Gameplay mit modernisierter 3D-Grafik, neuen Modi und erweiterten Komfortfunktionen, während ihr euch präzise durch intensive Bullet-Hell-Szenarien bewegt.

Forza Horizon 6 – Release 19. Mai 2026 – Xbox Game Pass

Forza Horizon 6 Spielgenre: Renn- & Flugspiele

Renn- & Flugspiele Release: 19. Mai 2026

19. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S

Ihr erlebt die bislang größte Horizon-Welt und startet als Tourist, um euch Schritt für Schritt zur Rennlegende hochzuarbeiten.

In Japan erwartet euch eine riesige Open World mit über 550 Fahrzeugen, abwechslungsreichen Biomen und der bisher größten Stadt der Reihe in Tokio.

Zwischen Straßenrennen, Touge-Duellen und Festival-Events baut ihr euch eure Karriere auf, kauft Häuser und erweitert eure Autosammlung.

Im Fokus stehen Freiheit, Geschwindigkeit und eine lebendige Autokultur, die ihr allein oder im Koop erleben könnt.

Atomic Owl – Release 20. Mai 2026

Atomic Owl Spielgenre: Jump ’n’ Run

Jump ’n’ Run Release: 20. Mai 2026

20. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Ein böser Krähenzauberer hat eure Crew einer Gehirnwäsche unterzogen, und als Hidalgo Bladewing kämpft ihr euch mit einem chaotischen, sprechenden Schwert durch eine gefährliche Rettungsmission.

Das Side-Scrolling-Roguelite kombiniert rasante Pixel-Action mit Hack-and-Slash-Kämpfen, verschiedenen Waffen und Power-Ups über mehrere Zonen hinweg.

Optional lässt sich das Spiel auch im klassischen Modus ohne Roguelite-Elemente erleben.

Beastro – Release 21. Mai 2026 – Xbox Game Pass

Beastro Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 21. Mai 2026

21. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Im friedlichen Dorf Palo Pori führt ihr als junger Koch Panko ein Restaurant, während draußen die Welt von Monstern bedroht wird.

Ihr sammelt Zutaten, baut eure Küche aus und versorgt sowohl Dorfbewohner als auch kampfbereite Beschützer mit passenden Gerichten.

Diese Mahlzeiten beeinflussen ihre Fähigkeiten und fließen direkt in ein taktisches Deck-Building-System ein, in dem ihr rundenbasierte Kämpfe mit euren Rezepten bestreitet. So verbindet das Spiel Kochen, Management und strategische Kämpfe zu einem ungewöhnlichen Fantasy-Abenteuer

Luna Abyss – Release 21. Mai 2026 – Xbox Game Pass

Luna Abyss Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 21. Mai 2026

21. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Als Gefangener werdet ihr in die Tiefen einer verlassenen Megastruktur auf dem künstlichen Mond Luna geschickt, um vergessene Technologie zu bergen und das Schicksal einer verschollenen Kolonie aufzudecken.

Überwacht von der künstlichen Wächterin Aylin erkundet ihr düstere, jahrhundertealte Ruinen voller Geheimnisse und unheilvoller Echos.

Während ihr tiefer in den Abyss vordringt, offenbaren sich Fragmente einer untergegangenen Zivilisation und rätselhafte Stimmen, die aus der Tiefe zu euch sprechen.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Release 22. Mai 2026

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 22. Mai 2026

22. Mai 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr begleitet Bruce Wayne auf seinem Weg vom intensiven Training bei der Liga der Schatten bis hin zur Entstehung des legendären Beschützers von Gotham City.

In einer offenen Spielwelt stellt ihr euch Batmans bekanntesten Gegnern wie Joker, Bane oder Mr. Freeze und arbeitet dabei mit Verbündeten wie Robin, Catwoman und Nightwing zusammen.

Das Spiel bietet zahlreiche spielbare Charaktere, ikonische Batmobile, hunderte Anzüge sowie eine voll erkundbare Gotham City mit vielen Geheimnissen und Sammelobjekten.

The Relic: The First Guardian – Release 26. Mai 2026

The Relic: The First Guardian Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 26. Mai 2026

26. Mai 2026 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Als letzter Wächter steht ihr vor der Aufgabe, das zerstörte Reich Arsiltus vor einer alles verschlingenden Leere zu retten.

In diesem Action-RPG sammelt ihr Fragmente einer zerbrochenen Reliquie, verbessert eure Fähigkeiten über ein Runensystem und kämpft euch durch eine zerfallene Welt.

Ziel ist es, das Gleichgewicht wiederherzustellen und die Dunkelheit endgültig zu bannen.

Yerba Buena – Release 26. Mai 2026

Yerba Buena Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 26. Mai 2026

26. Mai 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Barb lebt als NSC in einer verlassenen Spielwelt im San Francisco der 1970er Jahre, bis eine Verschwörung ihre Realität ins Wanken bringt.

Mit dem Oszillator kopiert sie physikalische Eigenschaften aus der Umgebung und manipuliert damit Objekte und ganze Strukturen, um kreative Rätsel zu lösen.

Während sie der Bedrohung durch einen mysteriösen Glitch nachgeht, stößt sie auf eine gefährliche Rockerbande und eine weit größere Wahrheit hinter ihrer Welt.

007 First Light – Release 27. Mai 2026

007 First Light Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 27. Mai 2026

27. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

James Bond beginnt seine Laufbahn als junger, impulsiver Rekrut im MI6 und wird nach einer ersten Heldentat in das neu aktivierte Doppelnull-Programm aufgenommen.

Als eine Mission gegen einen abtrünnigen Agenten scheitert, gerät er gemeinsam mit seinem Mentor Greenway in eine gefährliche Verschwörung im Herzen der Nation.

In diesem Spionageabenteuer erlebt ihr Bonds Ursprungsgeschichte mit filmreifen Missionen, ikonischen Schauplätzen und einer offenen Herangehensweise an Kämpfe, Schleichen und Gadgets.

Echo Generation 2 – Release 27. Mai 2026 – Xbox Game Pass

Echo Generation 2 Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 27. Mai 2026

27. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Jack steckt als ganz normaler Vater plötzlich in einer fremden Dimension fest und kämpft sich auf der Suche nach einem Weg zurück nach Hause durch den Kosmos.

In diesem rundenbasierten Science-Fiction-Deckbuilding-RPG baut ihr mächtige Kartendecks, beschwört schräge Verbündete und stellt euch außerirdischen Kreaturen in taktischen Kämpfen.

Dabei entfaltet sich eine Geschichte voller Dimensionen, Zeiträtsel und skurriler Begegnungen, begleitet von einer stilisierten Retro-Voxel-Optik und Synthwave-Soundtrack.

Crashout Crew – Release 28. Mai 2026 – Xbox Game Pass

Crashout Crew Spielgenre: Sonstiges

Sonstiges Release: 28. Mai 2026

28. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

In einem chaotischen Koop-Gabelstapler-Job bei S.E. NIL TRANSPORTE zählt nur eins: Tempo – egal wie viele Kisten dabei zu Bruch gehen.

Ihr bildet ein Team aus bis zu vier Spielern und jongliert hektische Lieferaufträge, während ihr durch ein Lager rast, das gleichzeitig Arbeitsstätte und Rennstrecke ist.

Mit Boosts, Drifts und physikbasiertem Chaos stapelt, greift und verschickt ihr absurdeste Waren unter Zeitdruck. Upgrades helfen euch dabei, den Wahnsinn zumindest minimal unter Kontrolle zu halten.

RV There Yet? – Release 29. Mai 2026 – Xbox Game Pass

RV There Yet? Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 29. Mai 2026

29. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

Ein chaotisches Koop-Abenteuer, in dem ihr gemeinsam versucht, euer Wohnmobil nach einem Umweg sicher zurück auf die Route 65 zu bringen.

Im gefährlichen Mabutt Valley kämpft ihr euch durch unberechenbares Gelände, während ihr euch mit Nahrung, Medizin und allem versorgt, was das Überleben im Hinterland möglich macht.

Mit einer physikbasierten Seilwinde manövriert ihr euer Fahrzeug über Hindernisse, unterstützt euch gegenseitig – und testet dabei ganz nebenbei eure Freundschaft.

Subnautica 2 – Game Preview – Release TBA – Xbox Game Pass

Subnautica 2 Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 29. Mai 2026

29. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S

Nach dem Absturz auf einem fremden Wasserplaneten folgt eine widersprüchliche KI weiterhin einer Mission, obwohl die Umgebung eindeutig gegen menschliches Überleben arbeitet.

In diesem Unterwasser-Survival-Abenteuer wird eine riesige, fremde Ozeanwelt erkundet, während Basen gebaut, Ausrüstung hergestellt und der eigene Organismus durch genetische Anpassungen weiterentwickelt wird.

Neue Biome, unbekannte Kreaturen und gefährliche Tiefen offenbaren nach und nach die Wahrheit hinter dem Schicksal dieses Planeten und dem eigenen Absturz.

Der Mai 2026 legt ordentlich nach. Besonders durch zahlreiche Xbox Game Pass Releases lohnt sich ein genauer Blick auf die neuen Titel.

Egal, ob Indie-Highlights, große Story-Abenteuer oder Multiplayer-Chaos – dieser Monat liefert für jeden Geschmack etwas.

Top 5 Spiele im Mai 2026

Diese Spiele solltet ihr besonders im Blick behalten:

Forza Horizon 6 – Xbox Game Pass

007 First Light

Echo Generation 2 – Xbox Game Pass

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Subnautica 2 – Game Preview – Xbox Game Pass

Hier seht ihr zusätzlich alle Xbox Game Pass Mai-Highlights im Überblick:

Jetzt seid ihr dran: Welche dieser Releases landen direkt auf eurer Wunschliste im Mai 2026?