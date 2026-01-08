Gaming: Das sind die Top 5 der beliebtesten Spiele 2025 in den USA

Fortnite dominiert 2025 – meistgespieltes Game auf PlayStation und Xbox – und über 70 % der US‑Konsolen‑Spieler hängen in Live‑Service‑Games.

Fortnite bleibt 2025 das meistgespielte Game auf PlayStation und Xbox in den USA und setzt sich damit klar an die Spitze der plattformübergreifenden Jahrescharts.

Die aktuellen Circana‑Daten zeigen, dass der Battle‑Royale‑Gigant erneut vor Call of Duty, GTAV, Roblox und Minecraft landet, die das restliche Spitzenfeld dominieren.

Die Top‑5 spiegeln damit ein Jahr wider, in dem etablierte Live‑Service‑Ökosysteme die Konsolenlandschaft geprägt haben.

Top 5 Games 2025 – USA

Fortnite Call of Duty Grand Theft Auto V Roblox Minecraft

Parallel dazu unterstreicht eine weitere Kennzahl die enorme Bedeutung dieser Spiele: Über 70 % der gesamten US‑PS‑ und Xbox‑Audience spielt jeden Monat mindestens eines der zehn größten Live‑Service‑Games.

Die Bindung an diese Titel bleibt damit außergewöhnlich hoch und zeigt, wie stark sich die Konsolencommunity rund um dauerhaft aktualisierte Spielewelten bewegt. Die Aussage, dass diese Zahl realer sei als Radke, verdeutlicht den Stellenwert dieser Statistik innerhalb der Branche.

Die Kombination aus stabilen Spitzenreitern wie Fortnite und der massiven monatlichen Aktivität in Live‑Service‑Titeln zeichnet ein klares Bild des US‑Marktes 2025, in dem langfristige Spielplattformen weiterhin das Nutzerverhalten bestimmen.