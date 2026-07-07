Gaming: David Gaider kämpft um Studio-Zukunft – neues RPG gilt als „Make or Break“-Projekt

Neues RPG von David Gaider könnte über die Zukunft von Summerfall Studios entscheiden.

David Gaider, bekannt als kreativer Kopf hinter der Welt von Dragon Age, steht mit seinem aktuellen Projekt vor einer entscheidenden Phase.

Das neue Rollenspiel von Summerfall Studios setzt auf eine Mischung aus klassischem RPG-Design, Teamzusammenstellung, Luftschiff-Mechaniken und großen Heist-Strukturen, die sich im Verlauf der Geschichte zu einem deutlich größeren Abenteuer entwickeln sollen.

Laut Gaider habe das Projekt bereits „sehr positive Reaktionen“ erhalten. Gleichzeitig betont er jedoch, dass die Finanzierung neuer, origineller Spiele heute deutlich schwieriger sei, da Publisher zunehmend auf etablierte Marken und bekannte Reihen setzen.

Genau deshalb bezeichnet er das Projekt als „Make or Break“ für das Studio. Sollte keine Finanzierung zustande kommen, könnte Summerfall Studios im schlimmsten Fall sogar vor einer Schließung stehen.

Gaider selbst beschreibt die aktuelle Situation entsprechend vorsichtig und macht deutlich, dass das Team „alles tut, was möglich ist“, um das Projekt realisieren zu können.