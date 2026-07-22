Gaming: DDR5-Preise explodieren – Einige RAM-Kits kosten jetzt fast 1.000 Euro

DDR5-RAM wird immer teurer: Einige Speicherkits kosten in Deutschland bis zu 448 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Die Preise für DDR5-Arbeitsspeicher in Deutschland haben erneut kräftig angezogen. Besonders betroffen sind leistungsstarke High-End-Modelle, deren Verkaufspreise inzwischen ein Vielfaches des Vorjahres erreichen.

Am stärksten verteuert haben sich 64-GB-Kits (2×32 GB) mit DDR5-6000 und CL28-Latenzen. Diese kosten inzwischen teilweise nahezu 1.000 Euro und liegen damit rund 448 Prozent über dem Preisniveau vom Juli 2025.

High-End-Speicher besonders betroffen

Während einige 32-GB-Kits zuletzt leicht günstiger geworden sind, liegen auch diese weiterhin deutlich über den Preisen des vergangenen Jahres. Vor allem Premium-Modelle mit niedrigen Latenzen und hohen Taktraten bleiben von den Preissteigerungen betroffen.

Die Entwicklung dürfte insbesondere PC-Spieler, Hardware-Enthusiasten und Selbstbauer treffen, die auf leistungsstarke DDR5-Konfigurationen setzen. Wer derzeit einen neuen Gaming-PC plant oder seinen Arbeitsspeicher aufrüsten möchte, muss für High-End-Kits deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr.