Gaming: DDR5-Preise explodieren – Einige RAM-Kits kosten jetzt fast 1.000 Euro

Die Preise für DDR5-Arbeitsspeicher in Deutschland haben erneut kräftig angezogen. Besonders betroffen sind leistungsstarke High-End-Modelle, deren Verkaufspreise inzwischen ein Vielfaches des Vorjahres erreichen.
Am stärksten verteuert haben sich 64-GB-Kits (2×32 GB) mit DDR5-6000 und CL28-Latenzen. Diese kosten inzwischen teilweise nahezu 1.000 Euro und liegen damit rund 448 Prozent über dem Preisniveau vom Juli 2025.
High-End-Speicher besonders betroffen
Während einige 32-GB-Kits zuletzt leicht günstiger geworden sind, liegen auch diese weiterhin deutlich über den Preisen des vergangenen Jahres. Vor allem Premium-Modelle mit niedrigen Latenzen und hohen Taktraten bleiben von den Preissteigerungen betroffen.
Die Entwicklung dürfte insbesondere PC-Spieler, Hardware-Enthusiasten und Selbstbauer treffen, die auf leistungsstarke DDR5-Konfigurationen setzen. Wer derzeit einen neuen Gaming-PC plant oder seinen Arbeitsspeicher aufrüsten möchte, muss für High-End-Kits deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr.
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Das ist halt der Markt. Es gibt ein Angebot. Es gibt eine Nachfrage. Zieht die Nachfrage an, während das Angebot nicht ausgebaut werden kann, bekommt der Höchstbietende das Produkt und das Preisniveau steigt. Bis da wieder ein neues Gleichgewicht entsteht, da der hohe Preis natürlich auch den Ausbau der Produktionskapazitäten fördert, dauert es. Denn man zieht nicht einfach mal eine Fabrik hoch und hat Fachpersonal für die Produktion.
Spannend wird sein, wie die Hersteller der verknappten Komponenten die Situation einschätzen. Sind sie vorsichtig, weil sie eine Blase befürchten, werden sie die Produktionskapazitäten nur zögerlich ausbauen. Und auch hier gilt bei einem Ausbau für große Festabnehmer wie Microsoft oder Sony, dass jetzt geschlossene Verträge für die neue Generation sich am Marktpreis orientieren mit einem gewissen Abschlag. Dieser wird jedoch nicht so hoch sein, um Vorknappsheitspreise herzustellen, denn alternativ könnten die Hersteller die Ware auch anderen verkaufen.
Sehr gut zusammengefasst! Ich bin auch gespannt, wo die Reise hingeht. Unendliches Wachstum ist auch beim KI Markt nicht möglich, aber erstmal verschlingt er ungeheurere Mengen für einen längeren Zeitraum.
das ist halt nicht der Markt, da sind wohl eher Kartell am Werk, die für eine künstliche Verknappung am Markt sorgen und deine Hoffnung das Sony und Microsoft besondere Verträge erhalten, ist auch schon ausführlich zu recherchiert worden die müssen mittlerweile auch alle Tagespreise zahlen wenn sie bestellen, zu was da führt kannst du dir im Regal bei Valve, Apple usw anschauen und auch die Xbox hat des wegen eine weitere Preiserhöhung erhalten. die Nächst Konsolen Generation wird j schon vor Veröffentlichung tot sein, das Sony unter dem Aspekt die Disk Produktion einstellt um die voll Kontrolle über den Spielemarkt zu erhalten und den Gebrauchtmarkt still zu legen
Du glaubst also nicht daran, dass die Nachfrage nach Chips etc. weltweit angezogen ist?
Ich zitiere mal die FAZ vom 13.02.2026: „Die vier großen US-Techkonzerne wollen in diesem Jahr 650 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren investieren.“
Noch ein weiterer Großproduzent, den wir bisher so nicht hatten. Das Militär. Die Ukraine produziert mittlerweile 1 Millionen Drohnen pro Monat. Das umfasst Aufklärungs-, Abfang- oder Angriffsdrohnen. Hinzu kommen Roboter. Weltweit ziehen die Länder nach, da keines im Generationenwechsel hinten dran sein will.
Sicher ist im letzten Fall der NVIDIA Jetson Chip für KI und Robotik nicht im Gaming genutzt, aber deutlich lohnender zu produzieren als unsere Chips. Baut NVIDIA eine neue Chipfabrik, dürften diese Chips Vorrang haben vor Unterhaltungsprodukten.
Wir erleben gerade einfach am Markt zahlungskräftigere Kunden als wir Gamer es sind. Ich mein, wir schreiben hier auf einer Plattform, auf der viele ihre Konsole für 500 Euro gekauft haben.
Man wurde ausgelacht wenn man sagte das die next Gen Konsolen 1000€ kosten werden.
Bald kann man schon die 2000€ als These auspacken….
Wo wurde man den ausgelacht ? Das die Helix z. B. Ü1000 bzw. min. 1500 kosten würde, war doch seit dem leaks klar. Aber ja, 2000,- könnte nun hinkommen
Zu Anfang schon.
damit ist dann der Konsolen Markt auch Tod, das Problem der Hersteller ist ja es gibt Grafisch ja gar nicht mehr so grosse Sprünge wie zwischen der PS1/PS2 oder PS2 zu P3, Wenn die Xbox One X besessen hast wird der Unterschied zur XSX X nicht so gross ausgefallen sein, persönlich bin ich gerade am überlegen die XsX X zu verkaufen und mir am Ende des Jahres wieder ein Gaming PC zu basteln, sind die Games Digital auf jedenfall günsiger und kein Abo Zwang
Langsam aber sicher haben die sie doch nicht mehr alle! Hoffe die Blase platzt bald, glaube aber das geht noch ne weile.
In der Regel fällt der Preis auch nie wieder auf der Niveau von früher
Ach alles halb so wild. Dann gibt es halt bald den Gaming PC oder die Konsole über einen Finanzierungsplan von 5 Jahren. Klappt doch auch bei Autos. Ihr könnt übrigens euren Gaming PC bereits leasen. Ein fetter Tower für 150 EUR oder das Alienware Gaming Notebook bereits für 90 EUR monatlich. Alrighty Then!
1. Konsole kannst du auch finanzieren.
2. Leasen ist noch teurer.
3. PCs werden auch nicht billiger. 04.2025 : 2.200,- aktuell : 2.850,- Und auch da ist das Ende noch nicht erreicht.
Nur noch krank.
Wir haben auf der Arbeit nächstes Jahr eine Großbeschaffung neuer Laptops. Immerhin muss ich die nicht selbst bezahlen 😅
Was für eine BEKNACKTE Dekade die 2020er doch sind…. 😑