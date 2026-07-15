Gaming: Dead Space-Schöpfer Glen Schofield kündigt Rückzug aus der Spielebranche an

Glen Schofield beendet nach mehr als drei Jahrzehnten seine aktive Laufbahn in der Spielebranche.

Nach 35 Jahren in der Spielebranche hat Glen Schofield seinen Rückzug aus dem aktiven Berufsleben angekündigt. Der Mitgründer von Sledgehammer Games und Schöpfer von Dead Space verabschiedet sich damit aus dem Tagesgeschäft der Videospielentwicklung.

In einem emotionalen Video auf LinkedIn blickte Schofield auf seine Karriere zurück. Er erklärte, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen sei, sich aus der täglichen Arbeit als Entwickler und Studioleiter zurückzuziehen. Gleichzeitig bedankte er sich bei seiner Familie, Freunden, Wegbegleitern und den Spielern, deren Unterstützung und ehrliches Feedback ihn über Jahrzehnte begleitet hätten.

Während seiner Laufbahn arbeitete Schofield unter anderem bei Visceral Games, Crystal Dynamics und Sledgehammer Games. Später gründete er Striking Distance Studios, wo mit The Callisto Protocol ein spiritueller Nachfolger von Dead Space entstand.

Schofield erinnerte sich außerdem daran, mit einigen der talentiertesten Entwickler der Branche zusammengearbeitet zu haben. Rückblickend beschrieb er seine Karriere als einen Platz in der ersten Reihe während einer der kreativsten Phasen der Videospielgeschichte.

In den vergangenen Jahren hatte Schofield mehrfach versucht, Electronic Arts von der Entwicklung eines Dead Space 4 zu überzeugen. Seine Bemühungen blieben jedoch erfolglos.

Zum Abschluss seiner Botschaft richtete er sich an die nächste Generation von Spieleentwicklern. Trotz der aktuell schwierigen Lage der Branche sei er überzeugt, dass der Zukunft viel Positives bevorstehe. Er ermutigte junge Entwickler dazu, mutig zu experimentieren und neue Ideen zu verfolgen, denn letztlich seien gute Ideen das Wichtigste.

Glen Schofield announces his retirement ‘This is an amazing industry.' Glen Schofield, the creator of Dead Space, co-founder of Sledgehammer Games, former VP at Visceral and Crystal Dynamics, former CEO of Striking Distance Studios. via: LinkedInhttps://t.co/ijGLZdMUUu pic.twitter.com/TroAx40gKJ — Idle Sloth (@IdleSloth84_) July 15, 2026