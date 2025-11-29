Gaming: Debatte um KI in Games: Tim Sweeney fordert Abschaffung der „Made with AI“-Kennzeichnung

Der Chef von Epic Games hat sich gegen die derzeit gängige Praxis ausgesprochen, dass Plattformen wie Steam alle Spiele mit dem Hinweis versehen müssen, wenn bei der Entwicklung generative KI zum Einsatz kam.

Sweeney argumentiert, dass solche Labels für Stores keinen Sinn mehr ergeben, weil KI bald sowieso integraler Bestandteil nahezu aller Spieleproduktionen sein werde.

Er zieht eine provokante Analogie heran: „Wenn man schreiben müsste, dass ein Spiel mit KI erstellt wurde, dann könnte man genauso fordern, dass Entwickler angeben müssen, welches Shampoo sie benutzen.“

Dieser Vergleich soll verdeutlichen, dass laut ihm eine solche Kennzeichnung übertrieben und in vielen Fällen irrelevant sei.

Steam verlangt seit einiger Zeit, dass Entwickler offenlegen, wenn sie KI-gestützte Tools für Grafiken, Assets oder Code genutzt haben. Beispiele dafür sind Titel wie ARC Raiders oder Call of Duty: Black Ops 7, die solche Hinweise in der Store-Beschreibung tragen.

Steam sieht darin Transparenz gegenüber Käufern und schützt damit potenziell Urheberrechte und die Integrität kreativer Inhalte.

Sweeney entgegnet, dass solche Kennzeichnungen für Kunstgalerien oder Lizenz-Marktplätze sinnvoll seien, nicht aber für Spiele-Stores. Für ihn wirkt KI zunehmend wie ein normales Werkzeug unter vielen – ähnlich wie ein Grafikprogramm oder ein Programmier-Editor – und nicht wie ein besonderer Zusatz, den es extra zu deklarieren gelte.

Kritiker dieser Haltung warnen, dass ohne klare Transparenz das Vertrauen der Community leiden könnte. Für einige Spieler und Studios ist die Kennzeichnung wichtig, um sich bewusst gegen den Einsatz von KI-Generierung zu entscheiden oder um original handgemachte Spiele von KI-unterstützten Produktionen zu unterscheiden.

Besonders kleinere Entwickler nutzen laut Medienberichten ihr „AI-frei“-Label als Verkaufsargument.

Der Disput zeigt deutlich, wie sehr KI und Digitalisierung die Gaming-Industrie verändern. Aktuell existieren keine einheitlichen Standards darüber, wie offen Entwickler mit dem Einsatz von KI umgehen müssen.

Die Entscheidung, ob KI-Labels beibehalten oder abgeschafft werden, könnte Auswirkung auf Vertrauen, Rechte von Künstlern und die Marktstruktur haben — insbesondere im Bereich Indie-Games und bei Käufern, die Wert auf Transparenz legen.

Wie wichtig ist euch ein KI-Label bei Spielen?