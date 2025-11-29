Gaming: Debatte um KI in Games: Tim Sweeney fordert Abschaffung der „Made with AI“-Kennzeichnung

Der Chef von Epic Games hat sich gegen die derzeit gängige Praxis ausgesprochen, dass Plattformen wie Steam alle Spiele mit dem Hinweis versehen müssen, wenn bei der Entwicklung generative KI zum Einsatz kam.
Sweeney argumentiert, dass solche Labels für Stores keinen Sinn mehr ergeben, weil KI bald sowieso integraler Bestandteil nahezu aller Spieleproduktionen sein werde.
Er zieht eine provokante Analogie heran: „Wenn man schreiben müsste, dass ein Spiel mit KI erstellt wurde, dann könnte man genauso fordern, dass Entwickler angeben müssen, welches Shampoo sie benutzen.“
Dieser Vergleich soll verdeutlichen, dass laut ihm eine solche Kennzeichnung übertrieben und in vielen Fällen irrelevant sei.
Steam verlangt seit einiger Zeit, dass Entwickler offenlegen, wenn sie KI-gestützte Tools für Grafiken, Assets oder Code genutzt haben. Beispiele dafür sind Titel wie ARC Raiders oder Call of Duty: Black Ops 7, die solche Hinweise in der Store-Beschreibung tragen.
Steam sieht darin Transparenz gegenüber Käufern und schützt damit potenziell Urheberrechte und die Integrität kreativer Inhalte.
Sweeney entgegnet, dass solche Kennzeichnungen für Kunstgalerien oder Lizenz-Marktplätze sinnvoll seien, nicht aber für Spiele-Stores. Für ihn wirkt KI zunehmend wie ein normales Werkzeug unter vielen – ähnlich wie ein Grafikprogramm oder ein Programmier-Editor – und nicht wie ein besonderer Zusatz, den es extra zu deklarieren gelte.
Kritiker dieser Haltung warnen, dass ohne klare Transparenz das Vertrauen der Community leiden könnte. Für einige Spieler und Studios ist die Kennzeichnung wichtig, um sich bewusst gegen den Einsatz von KI-Generierung zu entscheiden oder um original handgemachte Spiele von KI-unterstützten Produktionen zu unterscheiden.
Besonders kleinere Entwickler nutzen laut Medienberichten ihr „AI-frei“-Label als Verkaufsargument.
Der Disput zeigt deutlich, wie sehr KI und Digitalisierung die Gaming-Industrie verändern. Aktuell existieren keine einheitlichen Standards darüber, wie offen Entwickler mit dem Einsatz von KI umgehen müssen.
Die Entscheidung, ob KI-Labels beibehalten oder abgeschafft werden, könnte Auswirkung auf Vertrauen, Rechte von Künstlern und die Marktstruktur haben — insbesondere im Bereich Indie-Games und bei Käufern, die Wert auf Transparenz legen.
Wie wichtig ist euch ein KI-Label bei Spielen?
Also mir ist es relativ egal, ob sie genutzt wird oder nicht. Und es ist wie Sweeney sagt, KI wird bald integraler Bestandteil unseres Alltags, in der Arbeit oder eben in der Freizeit werden. Diesen Trend bzw. Wandel kann niemand mehr aufhalten und diese Kennzeichnung wird in ein paar Jahren überflüssig werden. In ein paar Jahren juckt das niemanden mehr und wird als normal betrachtet.
Recht hat der Mann. KI ist gekommen um zu bleiben. Merke gerade selber wie viel Arbeit einem KI abnehmen kann.
Sicher kann sie das Menschen werden immer weniger in der Lage sein einen korrekten Aufsatz zu schreiben da KI das ja machen kann.
Ich gehe soweit, das dies der vorbestimmte Weg der Menschheit sein könnte. Früher wussten auch viel mehr Menschen wie man einen Acker bestellt oder Heilmittel herstellte. Das Wissen darüber haben irgendwann viele verloren weil es andere techniken gab die es unnötig gemacht haben, dass gewisse Informationen von vielen Leuten gebraucht werden.
Klar ist dein Argument mit der Sprach- und Schreibkompetenz ein anderes Themengebiet und ich hoffe das es nie dazu kommen wird, dass in den Schulen die Basic verwässert werden. Aber KI wird zukünftig massiv weiter an Einfluss in unser aller Leben nehmen.
Genau. Das Ki Label, kann von mir aus bei so offensichtlichen Sachen entfernt werden, also Spiele oder Filme. Andere wie zb KI Instagram Girls, hier finde ich es gefährlich weil es doch viele gibt die darauf reinfallen und denken die Dame ist echt, wobei die Filter ja auch nicht angegeben werden müssen, eigentlich kein so großer Unterschied. Bei anderen Veröffentlichungen wünsche ich mir das die Ersteller wenigstens nochmal drüber schauen und prüfen ob es überhaupt stimmt was da steht. Ansonsten wird KI mittlerweile überall eingesetzt und geht auch nicht mehr weg, die Firma für die ich gelegentlich arbeite entlässt gerade 6000 Mitarbeiter um sie durch KI zu ersetzen, die dann deren Arbeit effizienter, billiger und schneller erledigen kann. Die Leute müssen dann Umschulen, Handwerksberufe anstatt Office ist glaube ich für eine Weile Zukunftssicherer, bis die Roboter kommen.
Doch schon. Sollte dabei stehen
Ist mir persönlich egal, KI wird bestimmt schon fast überall genutzt, das kann man sich schon selbst denken.
Typisch Unternehmer
Wenn Transparenz schlecht fürs Geschäft ist dann schnell weg damit
Es gibt genug Leute, die KI ablehnen und diese auch nicht unterstützen wollen, von daher macht das in meinen Augen schon Sinn das Spiele gebranntmarkt werden
Seltsamer Vergleich mit dem Shampoo..
Ich finde es Okay, dass es beistehen muss. So kann der Kunde selbst entscheiden, ob er Firmen unterstützen will, die KI nutzen und somit Arbeiter einsparen.
Diese Kennzeichnung ist ähnlich sinnvoll, wie wenn man kennzeichnen würde, dass ein Spiel mit einem PC erschaffen wurde.😅
Soll unbedingt erhalten bleiben.