Gaming: Deutscher Games-Markt wächst 2025 wieder

Der deutsche Spielemarkt befindet sich wieder auf Wachstumskurs: Im Jahr 2025 erzielte die Branche insgesamt rund 9,4 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Laut game – The German Games Industry Association trugen vor allem die starke Nachfrage nach Spielehardware und der kontinuierliche Ausbau von Online-Gaming-Services wie PlayStation Plus und Xbox Game Pass zu diesem Aufschwung bei.
Die Umsätze mit Online-Diensten überstiegen erstmals die Milliarden-Euro-Marke, ein Anstieg von etwa 7 Prozent gegenüber 2024, während Einnahmen aus Einzelspielverkäufen leicht rückläufig blieben.
Bei der Hardwareentwicklung war vor allem der Bereich der Konsolen ein Wachstumstreiber: Die Einführung der Nintendo Switch 2 trug zu einem Umsatzplus von 26 Prozent auf rund eine Milliarde Euro bei und konnte den Einbruch von 2024 ausgleichen.
Auch der Markt für Gaming-PCs legte um 7 Prozent auf 651 Millionen Euro zu, unterstützt von neuen Produkten wie dem ROG Xbox Ally.
Besonders gefragt waren Zubehörartikel wie Grafikkarten, Monitore, Eingabegeräte und VR-Headsets, die insgesamt 1,4 Milliarden Euro einbrachten, ein Plus von 13 Prozent.
Konsolen-Zubehör war hingegen rückläufig, mit einem Umsatzminus von 10 Prozent auf 360 Millionen Euro.
Während Hardware und Online-Dienste boomten, sank der Umsatz aus Spielverkäufen leicht um 1 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Der Verkauf von klassischen PC- und Videospielen ging um 13 Prozent zurück, während In-Game- und In-App-Käufe weiterhin wuchsen und 4,1 Milliarden Euro erreichten. Längerfristige Hits und regelmäßige Content-Erweiterungen sichern dabei stabile Umsätze, auch bei Free-to-Play-Titeln.
Die Erhebung der Marktdaten wurde 2025 methodisch angepasst: Sensor Tower überarbeitete die Datenerfassung für Mobile Games, und Nielsen IQ erfasste erstmals Hardware-Umsätze aus dem erweiterten physischen Einzelhandel. Die Gesamtergebnisse des Marktes wurden dadurch retrospektiv angepasst, spiegeln aber den Aufwärtstrend der Branche klar wider.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
hmm ohne das große Wachstum bei Mobile Games würden die Zahlen doch wieder nicht allzu gut aussehen.
Hoffen wir mal, das unsere Lieblinssektoren sich gut erholen, damit hier nicht aus Finanzthemen coole Spiele liegen bleiben.
Gamepass for the win
Sehr gut. 👌🏻✌🏻
Schön das der Xbox Game Pass und das ROG Xbox Ally auch so gefragt sind und zu den Umsätzen beigetragen haben.
Free to Play scheint immer noch viel zu gut zu laufen mit den ganzen Ingame Käufen, schade das die Verkäufe von normalen Spielen zurückgehen.
Er wird auch noch weiterwachsen, wenn sich bald keiner mehr den Sprit leisten kann, um noch irgendwo hinzufahren.
LoL