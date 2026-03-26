Gaming: Deutscher Games-Markt wächst 2025 wieder

Nach einem leichten Rückgang 2024 erzielt der deutsche Games-Markt 2025 rund 9,4 Milliarden Euro Umsatz, gestützt von Konsolen, Gaming-PCs und Abonnementdiensten.

Der deutsche Spielemarkt befindet sich wieder auf Wachstumskurs: Im Jahr 2025 erzielte die Branche insgesamt rund 9,4 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Laut game – The German Games Industry Association trugen vor allem die starke Nachfrage nach Spielehardware und der kontinuierliche Ausbau von Online-Gaming-Services wie PlayStation Plus und Xbox Game Pass zu diesem Aufschwung bei.

Die Umsätze mit Online-Diensten überstiegen erstmals die Milliarden-Euro-Marke, ein Anstieg von etwa 7 Prozent gegenüber 2024, während Einnahmen aus Einzelspielverkäufen leicht rückläufig blieben.

Bei der Hardwareentwicklung war vor allem der Bereich der Konsolen ein Wachstumstreiber: Die Einführung der Nintendo Switch 2 trug zu einem Umsatzplus von 26 Prozent auf rund eine Milliarde Euro bei und konnte den Einbruch von 2024 ausgleichen.

Auch der Markt für Gaming-PCs legte um 7 Prozent auf 651 Millionen Euro zu, unterstützt von neuen Produkten wie dem ROG Xbox Ally.

Besonders gefragt waren Zubehörartikel wie Grafikkarten, Monitore, Eingabegeräte und VR-Headsets, die insgesamt 1,4 Milliarden Euro einbrachten, ein Plus von 13 Prozent.

Konsolen-Zubehör war hingegen rückläufig, mit einem Umsatzminus von 10 Prozent auf 360 Millionen Euro.

Während Hardware und Online-Dienste boomten, sank der Umsatz aus Spielverkäufen leicht um 1 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Der Verkauf von klassischen PC- und Videospielen ging um 13 Prozent zurück, während In-Game- und In-App-Käufe weiterhin wuchsen und 4,1 Milliarden Euro erreichten. Längerfristige Hits und regelmäßige Content-Erweiterungen sichern dabei stabile Umsätze, auch bei Free-to-Play-Titeln.

Die Erhebung der Marktdaten wurde 2025 methodisch angepasst: Sensor Tower überarbeitete die Datenerfassung für Mobile Games, und Nielsen IQ erfasste erstmals Hardware-Umsätze aus dem erweiterten physischen Einzelhandel. Die Gesamtergebnisse des Marktes wurden dadurch retrospektiv angepasst, spiegeln aber den Aufwärtstrend der Branche klar wider.