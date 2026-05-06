Gaming: Deutschland spielt massiv: Über 41 Millionen Gamer

Neue Daten zeigen eine stark wachsende und vielfältige Gaming-Community in Deutschland mit über 41 Millionen Spielern.

Aktuelle Marktdaten zeigen, dass Deutschland eine der größten Gaming-Nationen Europas ist. Rund 41,2 Millionen Menschen spielen Videospiele, was etwa sechs von zehn Personen im Alter zwischen 6 und 69 Jahren entspricht.

Die Zahlen wurden von game – Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens YouGov veröffentlicht. Erstmals wurden dabei auch Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft berücksichtigt, wodurch ein vollständigeres Bild der Gaming-Community entsteht.

Das Durchschnittsalter der Spieler in Deutschland liegt bei 38,3 Jahren. Gleichzeitig ist Gaming stark generationsübergreifend: 79 Prozent der Spieler sind über 18 Jahre alt. Auch die Geschlechterverteilung ist nahezu ausgeglichen, mit etwa 46 Prozent weiblichen und 54 Prozent männlichen Spielern.

Besonders stark genutzt wird das Smartphone, das mit 23,7 Millionen Spielern die beliebteste Plattform bleibt. Konsolen folgen mit rund 22,1 Millionen Nutzern, während PCs etwa 14 Millionen Spieler erreichen. Tablets werden von rund 9,9 Millionen Menschen zum Spielen verwendet. Insgesamt nutzen etwa 19 Millionen Spieler mehrere Geräte parallel.

Neben der großen Nutzerbasis wächst auch der wirtschaftliche Markt weiter. Im Jahr 2025 stieg der Umsatz im deutschen Games-Markt um 4 Prozent auf rund 9,4 Milliarden Euro. Besonders stark entwickelten sich dabei Hardware-Bereiche wie Konsolen (+26 Prozent) und Gaming-PC-Zubehör (+13 Prozent).

Auch digitale Dienste wie PlayStation Plus und Xbox Game Pass verzeichneten weiteres Wachstum und überschritten erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz.

Die Daten zeigen eine breite und stabile Verankerung von Gaming in der Gesellschaft sowie eine weiterhin wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Branche in Deutschland.