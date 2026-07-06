Gaming: Deutschlands größtes Spielearchiv wird eingestellt

Das Aus der Internationalen Computerspielesammlung sorgt für neue Diskussionen über den Erhalt von Videospielen.

Die Internationale Computerspielesammlung (ICS), eines der größten öffentlich zugänglichen Archive für Videospiele weltweit, steht vor dem Aus. Nachdem die öffentliche Förderung Ende April ausgelaufen ist und der Bund keine Anschlussfinanzierung bewilligte, haben die Gesellschafter die Auflösung des Projekts einstimmig beschlossen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 sammelte das Archiv mehr als 60.000 Videospiele auf unterschiedlichsten Datenträgern – darunter Module, Disketten, CDs, DVDs und Blu-rays. Zum Bestand gehören außerdem Verpackungen, Handbücher und Hardware. Beteiligt waren unter anderem die USK, das Computerspielemuseum Berlin, der Branchenverband game sowie die Universität Potsdam.

Der öffentliche Online-Katalog ging 2019 an den Start und verzeichnet zehntausende Einträge. Zwar verbleiben die physischen Sammlungen bei den jeweiligen Institutionen, doch die Zukunft der gemeinsamen Datenbank und ihrer technischen Infrastruktur ist derzeit ungewiss und wird noch geprüft.

Für das Projekt standen rund 1,5 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln zur Verfügung. Nach einer Prüfung kam das inzwischen zuständige Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt jedoch zu dem Schluss, dass eine dauerhafte institutionelle Finanzierung angesichts des Umfangs des Projekts wirtschaftlich nicht tragfähig sei.

Das Ende der ICS fällt in eine Zeit, in der das Thema Game Preservation erneut intensiv diskutiert wird. Erst kürzlich kündigte Sony an, die Produktion physischer PlayStation-Spiele ab 2028 einzustellen. Gleichzeitig zeigen Studien, dass ein Großteil älterer Videospiele heute nicht mehr regulär erhältlich ist.

Die Schließung der Internationalen Computerspielesammlung unterstreicht damit die wachsenden Herausforderungen beim langfristigen Erhalt digitaler Spiele und ihrer Geschichte.