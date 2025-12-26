Gaming: Die besten Spiele aller Zeiten: Diese Metacritic‑Legenden schlagen alles

Unglaublich, aber wahr: Diese Games dominieren Metacritic seit Jahrzehnten – und kein neues Spiel kommt ran!

Die Liste der bestbewerteten Spiele aller Zeiten auf Metacritic zeigt eindrucksvoll, welche Titel die Gaming‑Landschaft nachhaltig geprägt haben und bis heute als Maßstab für Qualität gelten.

An der Spitze steht The Legend of Zelda Ocarina of Time mit einer Wertung von 99 Punkten, ein Meilenstein der Videospielgeschichte, der die Grundlagen moderner Action‑Adventure‑Mechaniken definierte.

Direkt dahinter folgen Tony Hawk’s Pro Skater 2, Grand Theft Auto IV und SoulCalibur, die jeweils 98 Punkte erreichten und in ihren Genres bis heute als Referenzen gelten.

Mit 97 Punkten reihen sich mehrere moderne Klassiker ein, darunter Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Baldur’s Gate 3, Grand Theft Auto V, Super Mario Odyssey und Disco Elysium The Final Cut.

Diese Spiele stehen für herausragendes Open‑World‑Design, innovative Rollenspielmechaniken, präzises Gameplay und außergewöhnliches Storytelling. Elden Ring, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Half‑Life 2 und BioShock liegen mit 96 Punkten ebenfalls im Spitzenfeld und zeigen, wie stark sowohl moderne als auch ältere Titel die Gaming‑Industrie beeinflusst haben.

Mit 95 Punkten folgt The Last of Us, ein Spiel, das durch seine emotionale Erzählweise und seine dichte Atmosphäre weltweite Anerkennung erhielt. God of War aus dem Jahr 2018 und The Witcher 3 Wild Hunt stehen mit 94 Punkten ebenfalls weit oben und gehören zu den erfolgreichsten Action‑Adventure‑ und RPG‑Titeln der letzten Dekade. Metal Gear Solid V The Phantom Pain komplettiert die Liste mit 93 Punkten und zeigt, wie stark Hideo Kojimas Einfluss auf das Stealth‑Genre bleibt.

Die besten Metacritic-Spiele aller Zeiten

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – 99 Tony Hawk’s Pro Skater 2 – 98 Grand Theft Auto IV – 98 SoulCalibur – 98 Super Mario Galaxy – 97 Super Mario Galaxy 2 – 97 The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 97 Red Dead Redemption 2 – 97 Baldur’s Gate 3 – 97 Grand Theft Auto V – 97 Super Mario Odyssey – 97 Disco Elysium: The Final Cut – 97 Elden Ring – 96 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 96 Half-Life 2 – 96 The Last of Us – 95 God of War (2018) – 94 The Witcher 3: Wild Hunt – 94 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 93 BioShock – 96

Diese Übersicht macht deutlich, dass ihr es hier mit Spielen zu tun habt, die in puncto Gameplay‑Design, Storytelling, Open‑World‑Struktur, RPG‑Mechaniken und technischer Umsetzung Maßstäbe gesetzt haben und bis heute als Referenzpunkte für neue Entwicklungen dienen.