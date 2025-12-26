Gaming: Die besten Spiele aller Zeiten: Diese Metacritic‑Legenden schlagen alles

Unglaublich, aber wahr: Diese Games dominieren Metacritic seit Jahrzehnten – und kein neues Spiel kommt ran!

Die Liste der bestbewerteten Spiele aller Zeiten auf Metacritic zeigt eindrucksvoll, welche Titel die Gaming‑Landschaft nachhaltig geprägt haben und bis heute als Maßstab für Qualität gelten.

An der Spitze steht The Legend of Zelda Ocarina of Time mit einer Wertung von 99 Punkten, ein Meilenstein der Videospielgeschichte, der die Grundlagen moderner Action‑Adventure‑Mechaniken definierte.

Direkt dahinter folgen Tony Hawk’s Pro Skater 2, Grand Theft Auto IV und SoulCalibur, die jeweils 98 Punkte erreichten und in ihren Genres bis heute als Referenzen gelten.

Mit 97 Punkten reihen sich mehrere moderne Klassiker ein, darunter Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Baldur’s Gate 3, Grand Theft Auto V, Super Mario Odyssey und Disco Elysium The Final Cut.

Diese Spiele stehen für herausragendes Open‑World‑Design, innovative Rollenspielmechaniken, präzises Gameplay und außergewöhnliches Storytelling. Elden Ring, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Half‑Life 2 und BioShock liegen mit 96 Punkten ebenfalls im Spitzenfeld und zeigen, wie stark sowohl moderne als auch ältere Titel die Gaming‑Industrie beeinflusst haben.

Mit 95 Punkten folgt The Last of Us, ein Spiel, das durch seine emotionale Erzählweise und seine dichte Atmosphäre weltweite Anerkennung erhielt. God of War aus dem Jahr 2018 und The Witcher 3 Wild Hunt stehen mit 94 Punkten ebenfalls weit oben und gehören zu den erfolgreichsten Action‑Adventure‑ und RPG‑Titeln der letzten Dekade. Metal Gear Solid V The Phantom Pain komplettiert die Liste mit 93 Punkten und zeigt, wie stark Hideo Kojimas Einfluss auf das Stealth‑Genre bleibt.

Die besten Metacritic-Spiele aller Zeiten

  1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time – 99
  2. Tony Hawk’s Pro Skater 2 – 98
  3. Grand Theft Auto IV – 98
  4. SoulCalibur – 98
  5. Super Mario Galaxy – 97
  6. Super Mario Galaxy 2 – 97
  7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 97
  8. Red Dead Redemption 2 – 97
  9. Baldur’s Gate 3 – 97
  10. Grand Theft Auto V – 97
  11. Super Mario Odyssey – 97
  12. Disco Elysium: The Final Cut – 97
  13. Elden Ring – 96
  14. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 96
  15. Half-Life 2 – 96
  16. The Last of Us – 95
  17. God of War (2018) – 94
  18. The Witcher 3: Wild Hunt – 94
  19. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 93
  20. BioShock – 96

Diese Übersicht macht deutlich, dass ihr es hier mit Spielen zu tun habt, die in puncto Gameplay‑Design, Storytelling, Open‑World‑Struktur, RPG‑Mechaniken und technischer Umsetzung Maßstäbe gesetzt haben und bis heute als Referenzpunkte für neue Entwicklungen dienen.

  2. Phonic 286525 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.12.2025 - 13:01 Uhr

    Die meisten davon gezockt, RDR2 ist für mich das beste Game ever, da passt alles

    0
    • Hammerlore 23900 XP Nasenbohrer Level 2 | 26.12.2025 - 13:15 Uhr
      Antwort auf Phonic

      Das hab ich die Tage nochmal auf der Serie X installiert. Hab die Disc-Version. Das hat locker 1 1/2 Stunden gedauert und war laut wie die Sau 😂
      Dann hab ich den Fehler gemacht und das ein paar Stunden später auf den externen Storage verschoben. Nochmal das gleiche 🙈
      War kurz davor die digitale Version nochmal zu kaufen 😂

      0
  3. wussii 51870 XP Nachwuchsadmin 5+ | 26.12.2025 - 13:04 Uhr

    Verrückt, kein einziges „Microsoft-Meisterwerk“ unter den Top 20 😏

    1
    • The Hills have Shice 207725 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.12.2025 - 13:12 Uhr
      Antwort auf wussii

      MS gehört mit Halo und der 97 des Titels aber klar mit rein. Wurde offenbar vergessen. Vielleicht wirds noch korrigiert.

      1
      • wussii 51870 XP Nachwuchsadmin 5+ | 26.12.2025 - 13:19 Uhr
        Antwort auf The Hills have Shice

        Da hast nen fairen Punkt….sie haben das Spiel samt Studio ja kurz vor Release aufgekauft und Apple damit verärgert. Sony ist übrigens, genau wie Nintendo, mehrfach mit selbst entwickelten Titeln hier in der Liste aufgeführt.

        0
  4. The Hills have Shice 207725 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.12.2025 - 13:11 Uhr

    Wo ist Halo CE?
    Hat ne 97 und fehlt offenbar in der Liste.

    Die besten Spiele aller Zeiten sind für mich persönlich StarCraft II und Red Dead Redemption II.

    1
  5. Ash2X 308500 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.12.2025 - 13:15 Uhr

    Einen nicht geringer Teil der Liste schafft es bei mir mal gerade auf ein „gut“ – zeigt aber auch sehr schön wie sich Hype und Druck auswirken.

    1
  6. FalseShepherd 8440 XP Beginner Level 4 | 26.12.2025 - 13:16 Uhr

    Die Liste ist nicht vollständig, da fehlen Resi 4, Uncharted 2 , Halo, Metroid Prime …

    0
    • LuNiSa 5580 XP Beginner Level 3 | 26.12.2025 - 13:24 Uhr
      Antwort auf FalseShepherd

      Ja die Liste scheint nur zum spalten da zu sein.
      Weshalb fehlt Halo, dafür sind mehrere Sony Spiele aufgelistet?
      Naja sei’s drum.
      Ocarina of Time ist für mich aber tatsächlich ein All Time Favorit.
      Das Spiel kann ich jedes Jahr einmal durchspielen und habe trotzdem Spaß daran.
      Einfach ein magisches Meisterwerk.
      Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.

      0
  7. Robilein 1192790 XP Xboxdynasty Legend Gold | 26.12.2025 - 13:19 Uhr

    Sind zwar ein paar Kracher dabei, viel gebe ich aber nicht drauf. Ein paar 70er-Titel waren in der Vergangenheit meine GotY. Oder Avatar: Fire & Ash. Teilweise so unberechtigte und übertriebene Kritik. Für uns zwei, die den Film gesehen haben, der beste und bisher spannenste Teil der Reihe. Geschmäcker sind nun mal unterschiedlich.

    2
  8. Rotten 89285 XP Untouchable Star 4 | 26.12.2025 - 13:23 Uhr

    Ja sind schon einige Meilensteine dabei 😅 stark das Nintendo so gut vertreten ist ✌🏻

    0
  9. The Hills have Shice 207725 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.12.2025 - 13:23 Uhr

    Interessant auch der Fall von MGS V.
    Der am besten bewertete Teil der Reihe ist bei den Fans der unbeliebteste.

    0

