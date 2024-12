Gaming: Anzeige – Die besten Spiele für Weihnachten 2024

*Anzeige – Dieser Artikel ist in Partnerschaft mit G2A entstanden

Wer auf der Suche nach den besten Spielen für Weihnachten ist, ist hier genau richtig. G2A.com hat ein paar Titel ausgewählt, die vielleicht genau das Richtige für lange Nächte und ausgedehnte Spielsessions sein könnten. Dazu muss man nicht einmal einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Stalker 2 ist die jüngste der großen Veröffentlichungen des Jahres 2025 und markiert die Rückkehr einer klassischen postapokalyptischen Simulationsserie. Eine Mischung aus Ego-Shooter, Open-World-Erkundung, RPG-Elementen und einer Prise Survival (mit Schwerpunkt auf Survival-Horror) ergibt dieses Spiel.

Das Spiel spielt in der Sperrzone von Tschernobyl nach einer fiktiven zweiten Atomexplosion und versetzt die Spieler in die Rolle des titelgebenden Stalkers, eines Abenteurers, der bereit ist, sich durch das radioaktive Ödland zu kämpfen. Man arbeitet entweder mit oder kämpft gegen verschiedene Fraktionen und andere, die alles tun, um an mysteriöse und äußerst wertvolle Artefakte zu gelangen, die durch die besagte Explosion entstanden sind. Außerdem wimmelt es hier von allen möglichen mutierten Biestern.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist für PC und Xbox Series X/S erhältlich.

Call of Duty: Black Ops 6

Black Ops 6 entführt die Spieler in die frühen 1990er Jahre. Als abtrünniger CIA-Agent ist es ihre Aufgabe, eine mysteriöse Terrororganisation namens Pantheon auszuschalten. Sie erhalten eine Reihe neuer Moves, wie z. B. die omnidirektionale Bewegung: Spieler können sprinten, tauchen und in jede beliebige Richtung sliden. Große Missionen mit mehreren Möglichkeiten, die Ziele zu erreichen, sind mit Sicherheit ein Riesenspaß, so dass Einzelspieler-Fans sicherlich zufrieden sein werden.

Im Mehrspielermodus gibt es eine ganze Reihe klassischer Modi und Karten, auf denen man sich duellieren kann, und wie üblich auch den Zombie-Modus. Im Kampf gegen die Untoten geht es wieder einmal darum, auf mehreren Karten gegen endlose Wellen von Gegnern zu bestehen. Wer Spaß daran hat, ist hier goldrichtig. Call of Duty: Black Ops 6 ist eines der aufregendsten FPS-Spiele, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden.

Call of Duty: Black Ops 6 ist für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.

Black Myth: Wukong

Was wäre, wenn man einen klassischen chinesischen Roman – Journey to the West – in ein Action-RPG verwandeln würde? Black Myth: Wukong ist die Antwort. Man spielt als der Auserwählte, ein kriegerischer Affe, der sich in alle möglichen Kreaturen verwandeln kann, jede mit eigenem Lebensbalken und eigenen Moves. Die Aufgabe der Spieler? Sun Wukong zurückbringen, indem sie sechs mystische Relikte finden, die ihn wiederbeleben und seine Sinne wiederherstellen.

Zu diesem Zweck erkundet man sechs verschiedene Orte. Während die Reiche größtenteils fiktiv sind, werden Spieler einige reale Wahrzeichen und ikonische Gebäude zu sehen bekommen. Hervorragende, rasante Kämpfe und eine umwerfende Grafik machen Black Myth: Wukong zu einem Vergnügen für Spieler und Betrachter. Perfekt für alle, die Action-RPGs mögen.

Black Myth: Wukong ist für PC und PlayStation 5 erhältlich.

Frostpunk 2

Die Fortsetzung einer unglaublich düsteren und dunklen postapokalyptischen Überlebensstrategie, dieses Mal noch düsterer und moralisch zweideutiger. Man ist für New London verantwortlich, und es liegt an einem selbst, der Stadt zu helfen, zu überleben und – hoffentlich – zu gedeihen. Diesmal kann man eine noch größere Stadt errichten.

Bei der Erweiterung und dem Bau neuer Bezirke muss man allerdings eine Menge Faktoren berücksichtigen. Verschiedene Fraktionen werden auftauchen und die Führung der Stadt oft in Frage stellen, so dass man gezwungen ist, schwierige politische und moralische Entscheidungen zu treffen, die eigentlich niemandem gefallen werden. Aber es geht immer um das Wohl der Menschheit.

Frostpunk 2 ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich.

Landwirtschafts-Simulator 25

Wer schon als Kind davon geträumt hat, Landwirt zu werden, für den gibt es gute Neuigkeiten: Mit dem neuesten Teil der Farming Simulator-Reihe können Spieler sich diesen Traum erfüllen. In dieser exzellenten Simulation können sie erleben, wie es sich anfühlt, einen eigenen Bauernhof zu bewirtschaften, und das ganz gemütlich in ihrem Schlafzimmer.

Im Landwirtschafts-Simulator 25 können Spieler eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Fahrzeugen fahren, sich um die Ernte und den Viehbestand kümmern. Außerdem gibt es eine neue Karte mit asiatischen Landschaften, über 400 verschiedene Fahrzeuge und Geräte sowie neue Pflanzen und Tiere. Wenn man auf der Suche nach einer erstaunlichen und entspannenden Simulation ist, sollte man unbedingt einen Versuch wagen.

Der Landwirtschafts-Simulator 25 ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich.

Das sind einige der besten Spiele für die freie Zeit zwischen den Feiertagen und spannende Geschenkideen.