Gaming: Die meistgespielten Spiele in den USA in KW42/2025

Bei den meistgespielten Spielen in den USA für KW42/2025 liegt Call of Duty deutlich vor Battlefield 6.

Welche Games in den USA in der Woche vom 13. bis 18. Oktober am beliebtesten waren, basierend auf den aktiven Spielern in dieser Woche, hat Mat Piscatella von Circana veröffentlicht.

Laut dem Engagement Tracker spielten die meisten sowohl auf Xbox als auch PlayStation Fortnite. Auf dem zweiten Platz folgt auf beiden Plattformen Call of Duty, wobei der Client nicht nur das aktuelle Black Ops 6 umfasst.

Roblox landet auf dem dritten Platz bei den meistgespielten Titeln dieser Woche in den USA.

In der ersten vollen Launchwoche erreicht Battlefield 6 auf Xbox den sechsten Platz, auf PlayStation 5 liegt er mit Platz Sieben nur knapp darunter.

  1. Robilein 1173130 XP Xboxdynasty Legend Gold | 28.10.2025 - 14:43 Uhr

    Call of Duty spült ja immer noch ordentlich Geld in die Kassen von Microsoft. Battlefield 6 in den Top 10 scheint mehr als verdient zu sein.

  3. David Wooderson 346901 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.10.2025 - 14:55 Uhr

    Die großen Marken ziehen immer noch am meisten.

    Schon witzig das oft ein GameStop Bild herhalten muss. 😊

  4. Katanameister 232060 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.10.2025 - 15:00 Uhr

    Durch diesen CoD Hub, der alle Spiele zusammenfasst hat man offiziell immer die Nase vorn, Battlefield 6 wird wohl nicht mehr in die Top 3 aufsteigen, gerade zur Veröffentlichung war der Hype gigantisch, der wird über die Monate langsam wieder abflachen.

        • de Maja 305435 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.10.2025 - 15:38 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Ja keine Frage, was die Masse halt will, für mich ist klar Battlefield das bessere Spiel aber so gut wie das Spiel auch sein mag, die Masse entscheidet was gekauft und verkauft wird.

  5. kleineAmeise 114010 XP Scorpio King Rang 2 | 28.10.2025 - 15:35 Uhr

    Hätte gedacht Battlefield wäre noch weiter oben und vor CoD. Der Hype war allgegenwärtig.
    Ok, es betrifft wohl eher PC. Auf Steam kommt CoD auf „nur“ ca. 30.000 Spieler momentan. Battlefield auf 171.000. Konsolen sind da doch anders.

    • oldGamer 131655 XP Elite-at-Arms Bronze | 28.10.2025 - 16:22 Uhr
      Antwort auf kleineAmeise

      Auch auf dem PC sieht es theoretisch nicht anders aus weil eben CoD GamePass ist und BF7 nicht. Daher bleiben in dem Fall Steamzahlen inhaltslos.
      BF7 ist, wie schon öfter gesagt, extrem bezahlt worden von EA. Die Millionen Zahlungen an Streamer geschahen ja nicht weil das Spiel so toll und sich von alleine verkauft ist sondern weil man es eben in den Vordergrund rücken wollte damit es Medienpräsent ist.

      • kleineAmeise 114010 XP Scorpio King Rang 2 | 28.10.2025 - 16:48 Uhr
        Antwort auf oldGamer

        Ja hast recht, GamePass spielt da auch mit. Dachte das hätte denen gut gelungen. Überall habe ich nur gelesen wie gut es ist und dass CoD einpacken kann. Die Zahlen sehen doch etwas anders aus. Waren es vielleicht doch etwa überproportional viele bezahlte Streamer und (Fanboy/ anti-CoD) Kommentare!? Sehen wir was passiert wenn das neue CoD rauskommt.

        • oldGamer 131655 XP Elite-at-Arms Bronze | 28.10.2025 - 18:53 Uhr
          Antwort auf kleineAmeise

          Meiner Meinung nach ja. Gibt wie gesagt auch genug Streamer die komischerweise (oder auch nicht) auf einmal ganz schnell wieder von BF weg sind.
          Aber so langsam entwickelt sich das irgendwie total lachhaft wie PS vs XBOX. Nur das das die Zahlen nicht gegeben sind wie man versucht weiszumachen.

        • oldGamer 131655 XP Elite-at-Arms Bronze | 28.10.2025 - 18:50 Uhr
          Antwort auf Peter Quill

          Und? Was willst du uns damit jetzt sagen? Das Millionen von Spielern ja noch CoD 2023 spielen und die zu sehen sein müssten?
          Wohl eher nicht.

