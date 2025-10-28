Gaming: Die meistgespielten Spiele in den USA in KW42/2025

Bei den meistgespielten Spielen in den USA für KW42/2025 liegt Call of Duty deutlich vor Battlefield 6.

Welche Games in den USA in der Woche vom 13. bis 18. Oktober am beliebtesten waren, basierend auf den aktiven Spielern in dieser Woche, hat Mat Piscatella von Circana veröffentlicht.

Laut dem Engagement Tracker spielten die meisten sowohl auf Xbox als auch PlayStation Fortnite. Auf dem zweiten Platz folgt auf beiden Plattformen Call of Duty, wobei der Client nicht nur das aktuelle Black Ops 6 umfasst.

Roblox landet auf dem dritten Platz bei den meistgespielten Titeln dieser Woche in den USA.

In der ersten vollen Launchwoche erreicht Battlefield 6 auf Xbox den sechsten Platz, auf PlayStation 5 liegt er mit Platz Sieben nur knapp darunter.

