Gaming: Die schlechtesten Spiele und niedrigsten Wertungen 2024

Es ist nicht mehr lange bis zu den Game Awards 2024, bei denen die Spielehighlights des Jahres 2024 gekürt werden.

Als Goldene Himbeere der Videospielindustrie könnte man hingegen Kotakus Ansatz bezeichnen, die nochmal einen manchmal nostalgischen und viel öfter etwas bestürzten Blick auf die, nennen wir es mal so, weniger erfolgreichen Spiele des Jahres geworfen haben.

Zu diesem Zwecke haben sie sich die am schlechtesten bewerteten Spiele des Jahres auf Metacritic vorgenommen. Dabei gilt es zu betonen, dass Metacritic immer nur den Durchschnitt einer Auswahl an Meinungen widerspiegeln, heißt also noch lange nicht, dass sich unter den „Lowlights“ nicht doch der ein oder andere Titel befindet, den ihr gerne gespielt habt.

Im Falle der ausgesuchten Titel handelt es sich um Spiele, zu denen es mindestens sieben Reviews gibt.

Platz 10: Sker Ritual, Wertung: 55/100

Der Zombie-Survival-Shooter wurde im April veröffentlicht und bildet den Ableger des preisgekrönten Maid of Sker. Allein oder im Koop-Modus ging es auf Zombiejagd, überzeugen konnte der Titel leider, im Gegensatz zum Vorgänger, nicht.

Platz 9: Die By The Blade, Wertung 54/100

Ursprünglich 2022 für den PC angekündigt, hat es das 1vs1-Samurai-Kampfspiel dann erst im Mai dieses Jahres zum Release geschafft, leider nicht gerade mit wehenden Fahnen. Was vielversprechend klang, scheitert offenbar an der fehlerhaften Kamera und dem Gefühl, ein Early-Access-Spiel als Vollpreistitel gekauft zu haben.

Platz 8: Funko Fusion, Wertung 54/100

Bei uns im Test hat es das Third-Person-Adventure immerhin noch auf eine 6.5 geschafft, aber den Testern und Spielern sind die technischen Mängel gleichermaßen aufgefallen. Aus der sonst detailverliebten Welt werdet ihr dank diverser Abstürze und Sackgassen immer wieder herausgerissen.

Platz 7: Silent Hill: The Short Message, Wertung 53/100

Während Silent Hill 2 in diesem Jahr große Erfolge feiern und an alte anknüpfen konnte, handelt es sich bei Silent Hill: The Short Message um einen kurzen, immerhin kostenlosen und inhaltlich etwas problematischen Ableger. Dennoch treibt das Spiel euren Puls ein paar Stunden lang in die Höhe, mit ganz schön fiesen Monstern, aber auch mit einem fragwürdigen Skript.

Platz 6: Test Drive Unlimited Solar Crown, Wertung 53/100

Was wir auf der Gamescom 2023 noch anspielen konnten, versprach, eine Alternative oder Ergänzung zu Forza Horizon zu werden. Das veröffentlichte Endresultat war dann leider alles andere als frei von Bugs.

Platz 5: TMNT Arcade: Wrath of the Mutants, Wertung 52/100

Auf der Haben-Seite kann das Spiel mit den Sprechern der Serie glänzen. Weniger gut kommt das Beat’em up im Hinblick auf Umfang und, nennen wir es mal, Liebe zum Detail weg. Die zwölf Stages und 19 Bosskämpfe fesseln leider nicht besonders lange.

Platz 4: Pneumata, Wertung 52/100

Wenn man bedenkt, dass Pneumata von einer Person entwickelt wurde, muss man erst einmal den Hut ziehen. Ungünstigerweise scheint das Ergebnis aber nebst des Genres hauptsächlich wegen des Leveldesigns und der katastrophalen KI der Gegner zu gruseln.

Platz 3: Taxi Life: A City Driving Simulator, Wertung 51/100

In unserem Test stellten wir schnell den Taxameter aus, denn von spielerischer Abwechslung war bald nicht mehr viel zu spüren. Transport-Sims gibt es mittlerweile einige großartige, sodass man von der Fahrt durch die katalanische Küstenstadt deutlich mehr hätte erwarten können.

Platz 2: Looney Tunes: Wacky World of Sports, Wertung 47/100

Bereits der zweite Titel der Liste aus dem Hause GameMill, hat das vermeintliche Koop-Party-Spiel enttäuschenderweise außer den historisch sympathischen Figuren nicht viel zu bieten. Die nur vier enthaltenen Sportarten, die das Spiel bietet, spielen sich, so die Rezensionen, alles andere als flüssig.

Platz 1: Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, Wertung 44/100

Bedauerlicherweise scheint das Interessanteste am Spiel der Veröffentlichung vorangegangenen Fortnite-Event gewesen sein. Wir zitieren unsere Community:

„Wird denn kein [Anime]-Franchise davon verschont?“