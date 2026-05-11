Gaming: Diese 5 Spiele dominierten den April auf Steam, Xbox und PlayStation

Im April 2026 war Windrose das meistverkaufte Spiel über Steam, PlayStation und Xbox hinweg und erreichte im Debütmonat 1,7 Millionen verkaufte Einheiten. Obwohl der Titel ausschließlich auf Steam verfügbar ist, führte er die plattformübergreifenden Verkaufscharts an, wie Alinea Analitcs berichtet.
Inzwischen steht Windrose bei 1,9 Millionen Verkäufen und rund 44 Millionen US-Dollar Umsatz. Rund 15 Prozent der Spieler investierten bereits mehr als 50 Stunden. Trotz sinkender Nutzerzahlen nach dem Launch erreicht das Spiel weiterhin über 250.000 tägliche Spieler an Werktagen.
Crimson Desert verkaufte im April weitere 1,6 Millionen Exemplare. Davon entfielen etwa 1 Million auf Steam, fast 450.000 auf PlayStation und der Rest auf Xbox inklusive Konsole, Windows und Cloud. Rund ein Viertel aller Spieler spielte zusätzlich Dragon’s Dogma II.
Auf Xbox und PlayStation haben bereits 20 Prozent der Spieler mehr als 100 Stunden in Crimson Desert verbracht, auf Steam liegt der Wert bei 13 Prozent. Vor allem die starke Mundpropaganda sorgt weiterhin für stabile Verkäufe zwei Monate nach Veröffentlichung.
EA Sports FC 26 erreichte im April weitere 1,4 Millionen Verkäufe. Ausschlaggebend war vor allem der bislang größte PlayStation-Rabatt von 21 US-Dollar bis zum 9. April.
Etwa 850.000 Verkäufe entfielen auf PlayStation, Xbox und Steam steuerten jeweils weitere 270.000 Einheiten bei. Gleichzeitig kamen durch PS Plus Essential weitere 1 Million Spieler hinzu. Unter den PlayStation-Spielern von EA Sports FC 26 nutzten im April zudem 29 Prozent Fortnite und 20 Prozent Rocket League.
Auch Pragmata von Capcom legte einen starken Start hin und verkaufte sich im Launch-Monat 1,4 Millionen Mal über Steam, PlayStation und Xbox. Laut den Angaben wurden sämtliche ausgelieferten Exemplare verkauft.
Davon entfielen rund 840.000 Verkäufe auf Steam, fast 500.000 auf PlayStation 5 und knapp 100.000 auf Xbox. Rund 40 Prozent aller Pragmata-Spieler spielten zusätzlich Resident Evil Requiem.
Slay the Spire 2 belegte den fünften Platz und verkaufte im Early Access auf Steam weitere 1 Million Exemplare. Insgesamt steht das Spiel inzwischen bei mehr als 6,4 Millionen Verkäufen und fast 130 Millionen US-Dollar Umsatz seit dem Start vor zwei Monaten.
China bleibt dabei der wichtigste Markt für Slay the Spire 2 und beeinflusst laut den aktuellen Daten die Review-Wertungen deutlich.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Pragmata hat noch viel mehr Verkäufe verdient. Ein Ausnahmewerk🥳🥳🥳
Danke für die coolen Statistiken. Ist schon recht interessant.
Pragmata ist bereits auf meiner Einkaufsliste .
Aber wird erst später geholt.
Hab diesen Monat schon mit der Premium Edition von Forza Horizon 6 gewaltig zugeschlagen 😅
Pragmata hat auch vor kurzem offiziell vermeldet, dass man die 2 Mio geknackt hat.
Cool .
Freut mich für das Entwickler Team.
Absolut verdient .
Die Demo war schon der Wahnsinn.
Freue mich schon sehr darauf die Vollversion später zu erleben.
Da kannst du dich echt auf was freuen. So ein großartiges Spiel. Auch ein toller Release. Das Spiel war die ganze Zeit im Quick Resume drin. Heißt keine Updates. Das war ein richtig runder Launch ohne Fehler, Bugs oder ähnliches.
Sehr schön. Mehr als verdient🥳🥳🥳
Danke für die Info.
Gute Auflistung bzgl. der einzelnen Plattformverkäufe. So bekommt man einen besseren Überblick und Eindruck. Find’s nur Schade dass die Xbox Verkäufe im Verhältnis da echt so gering sind… Kein Wunder dass die Asha da jetzt rigoros den Hebel ansetzt.
Ich hoffe ihr gelingt, wo Spencer und Co vorher gescheitert sind und bringt die Xbox wieder auf Kurs!
Slay the Spire 2 ist für mich der Überraschungshit seit es rausgekommen ist. Ansonsten freu ich mich für Capcom natürlich:)
Rocket League dominiert bei mir schon seit 6 Jahren oder so. Aber das Spiel ist auch einmalig
Stimmt , wenn man mal bedenkt das es damals noch als kleines Projekt begann und heute so groß geworden ist
Pragmata hat wirklich Spaß gemacht.
Vrimson Desert muss ich mir irgendwann mal holen 😀
Windrose kenne ich absolut nicht 😅.
Capcom liefert wieder wirklich gut ab.
Bei mir dominiert nur Division 2 🙂
Pragmata werde ich mich noch zulegen. Crimson Desert hab ich schon.
Pragmata war spielerisch gut, Story war top aber die deutsche Synchronisation macht es zu einer 11/10