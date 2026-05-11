Gaming: Diese 5 Spiele dominierten den April auf Steam, Xbox und PlayStation

Windrose führt die Verkaufscharts im April 2026 vor Crimson Desert, Pragmata und EA Sports FC 26 an.

Im April 2026 war Windrose das meistverkaufte Spiel über Steam, PlayStation und Xbox hinweg und erreichte im Debütmonat 1,7 Millionen verkaufte Einheiten. Obwohl der Titel ausschließlich auf Steam verfügbar ist, führte er die plattformübergreifenden Verkaufscharts an, wie Alinea Analitcs berichtet.

Inzwischen steht Windrose bei 1,9 Millionen Verkäufen und rund 44 Millionen US-Dollar Umsatz. Rund 15 Prozent der Spieler investierten bereits mehr als 50 Stunden. Trotz sinkender Nutzerzahlen nach dem Launch erreicht das Spiel weiterhin über 250.000 tägliche Spieler an Werktagen.

Crimson Desert verkaufte im April weitere 1,6 Millionen Exemplare. Davon entfielen etwa 1 Million auf Steam, fast 450.000 auf PlayStation und der Rest auf Xbox inklusive Konsole, Windows und Cloud. Rund ein Viertel aller Spieler spielte zusätzlich Dragon’s Dogma II.

Auf Xbox und PlayStation haben bereits 20 Prozent der Spieler mehr als 100 Stunden in Crimson Desert verbracht, auf Steam liegt der Wert bei 13 Prozent. Vor allem die starke Mundpropaganda sorgt weiterhin für stabile Verkäufe zwei Monate nach Veröffentlichung.

EA Sports FC 26 erreichte im April weitere 1,4 Millionen Verkäufe. Ausschlaggebend war vor allem der bislang größte PlayStation-Rabatt von 21 US-Dollar bis zum 9. April.

Etwa 850.000 Verkäufe entfielen auf PlayStation, Xbox und Steam steuerten jeweils weitere 270.000 Einheiten bei. Gleichzeitig kamen durch PS Plus Essential weitere 1 Million Spieler hinzu. Unter den PlayStation-Spielern von EA Sports FC 26 nutzten im April zudem 29 Prozent Fortnite und 20 Prozent Rocket League.

Auch Pragmata von Capcom legte einen starken Start hin und verkaufte sich im Launch-Monat 1,4 Millionen Mal über Steam, PlayStation und Xbox. Laut den Angaben wurden sämtliche ausgelieferten Exemplare verkauft.

Davon entfielen rund 840.000 Verkäufe auf Steam, fast 500.000 auf PlayStation 5 und knapp 100.000 auf Xbox. Rund 40 Prozent aller Pragmata-Spieler spielten zusätzlich Resident Evil Requiem.

Slay the Spire 2 belegte den fünften Platz und verkaufte im Early Access auf Steam weitere 1 Million Exemplare. Insgesamt steht das Spiel inzwischen bei mehr als 6,4 Millionen Verkäufen und fast 130 Millionen US-Dollar Umsatz seit dem Start vor zwei Monaten.

China bleibt dabei der wichtigste Markt für Slay the Spire 2 und beeinflusst laut den aktuellen Daten die Review-Wertungen deutlich.