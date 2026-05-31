Gaming: Diese neuen Spiele im Juni 2026 dürft ihr nicht verpassen – alle Highlights im Überblick

Juni 2026 wird riesig für Xbox – diese neuen Spiele und Highlights kommen in den nächsten Tagen.

Der Mai 2026 hat bereits einige starke Gaming-Highlights geliefert, doch auch der Juni 2026 kann sich bisher sehen lassen und bringt eine abwechslungsreiche Release-Welle für Xbox Series X|S.

Auch in diesem Monat erwartet Spieler eine spannende Mischung aus großen AAA-Produktionen, kreativen Indie-Titeln und frischen Veröffentlichungen im Xbox Game Pass. Damit bleibt das Line-up durchgehend vielfältig und deckt nahezu jedes Genre ab.

Besonders auffällig ist erneut die Bandbreite der Spiele: Von actionreichen Blockbustern über atmosphärische Story-Erlebnisse bis hin zu innovativen Koop- und Multiplayer-Konzepten ist alles vertreten. Viele der neuen Titel erscheinen direkt zum Launch im Game Pass und sorgen so für zusätzliche Highlights im Juni 2026.

Alle wichtigen Xbox Releases im Juni 2026

BrokenLore: FOLLOW – Release 01. Juni 2026

BrokenLore: FOLLOW Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 01. Juni 2026

01. Juni 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S

Ein verstörendes First-Person-Horror-Erlebnis, das tief in psychologische Abgründe eintaucht.

BrokenLore: FOLLOW setzt weniger auf klassische Schockmomente, sondern auf eine bedrückende Atmosphäre, die sich langsam entfaltet und lange nachwirkt. Im Zentrum steht Anne, deren innere Konflikte, traumatische Erinnerungen und der Einfluss ihrer dominanten Mutter eine zunehmend beklemmende Realität formen.

Das Spiel thematisiert schwierige psychische Belastungen und soziale Medien als verstärkenden Faktor – und schafft damit ein unangenehm intensives, aber bewusst erzählerisches Horror-Erlebnis.

Final Fantasy VII Rebirth – Release 03. Juni 2026

Final Fantasy VII Rebirth Spielgenre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 03. Juni 2026

03. Juni 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Eines der größten Rollenspiel-Highlights des Monats kehrt zurück und führt die ikonische Geschichte rund um Cloud Strife in eine neue Phase.

Nach dem Verlassen von Midgar öffnet sich eine riesige, lebendige Welt voller Gefahren, Geheimnisse und emotionaler Wendungen. Während Sephiroth erneut im Schatten agiert, spitzen sich die Ereignisse rund um den Planeten und seine Zukunft dramatisch zu.

Mit seiner Mischung aus spektakulärer Action, emotionaler Story und ikonischen Figuren gehört dieser Titel schon jetzt zu den wichtigsten Releases des Monats.

FORENSIC – M.E. Protocol – Release 04. Juni 2026

FORENSIC M.E. Protocol Spielgenre: Simulation

Simulation Release: 04. Juni 2026

04. Juni 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S

Statt Action steht hier kühle Analyse im Vordergrund: FORENSIC – M.E. Protocol setzt komplett auf Ermittlungsarbeit.

Neun komplexe Fälle fordern Beobachtungsgabe, logisches Denken und Geduld. Mit moderner Technik wie Drohnen, Robotern und chemischen Analysen werden Tatorte rekonstruiert und Stück für Stück entschlüsselt.

Ein ruhiger, aber hochspannender Ansatz für alle, die Crime-Gameplay abseits klassischer Action suchen.

Gothic 1 Remake – Release 05. Juni 2026

Hydroneer Spielgenre: Simulation

Simulation Release: 08. Mai 2026

08. Mai 2026 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Der Kultklassiker kehrt zurück – und zwar in deutlich modernerer Form.

Das Remake von Gothic 1 versetzt dich erneut in die gnadenlose Kolonie des Minentals, in der Macht, Fraktionen und rohe Gewalt den Alltag bestimmen. Entscheidungen haben Gewicht, jede Aktion kann Konsequenzen haben.

Mit überarbeiteter Technik, erweiterten Quests und modernisiertem Kampfsystem soll der Klassiker nicht nur zurückkehren, sondern neu definiert werden.

Hollowbody – Release 05. Juni 2026

Hollowbody Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 05. Juni 2026

05. Juni 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ein düsteres Survival-Horror-Abenteuer in einer zerstörten Zukunft.

Hollowbody setzt auf Isolation, Ressourcenknappheit und eine unheimlich dichte Atmosphäre. Als Schmugglerin Mica erkundest du eine verlassene Sperrzone, auf der Suche nach Antworten – und nach einer verschwundenen Person.

Je tiefer du eintauchst, desto klarer wird: Diese Stadt birgt ein Geheimnis, das besser verborgen geblieben wäre.

Solarpunk – Release 08. Juni 2026 – Xbox Game Pass

Solarpunk Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 08. Juni 2026

08. Juni 2026 Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Einer der überraschendsten Xbox Game Pass-Titel des Monats.

Solarpunk kombiniert Survival, Crafting und nachhaltige Energie-Systeme in einer farbenfrohen Welt aus schwebenden Inseln. Statt Stress und Kampf steht hier kreativer Aufbau im Vordergrund – inklusive automatisierter Systeme und frei gestaltbarer Infrastruktur.

Besonders spannend ist die Mischung aus entspannter Spielweise und komplexem Ressourcenmanagement.

NBA THE RUN – Release 09. Juni 2026

NBA The Run Spielgenre: Sport

Sport Plattformen: Xbox Series X|S

Arcade-Basketball trifft Street-Style-Action.

NBA THE RUN setzt auf schnelle 3v3-Matches mit spektakulären Moves, Online-Wettkämpfen und ikonischen Streetball-Courts weltweit. Statt Simulation steht hier pure Geschwindigkeit und Show im Mittelpunkt.

Ein klarer Fokus auf Multiplayer-Action macht den Titel besonders für kompetitive Spieler interessant.

Beastro – Release 11. Juni 2026 – Xbox Game Pass

Beastro Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 11. Juni 2026

11. Juni 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Einer der kreativsten Xbox Game Pass-Exoten des Monats.

Beastro verbindet Kochen, Farming und Deckbuilding zu einem ungewöhnlichen Gameplay-Mix. Zutaten werden zu taktischen Karten, die in Kämpfen eingesetzt werden und direkt Einfluss auf das Geschehen haben.

Hinter der charmanten Oberfläche steckt ein überraschend tiefes System aus Management, Strategie und Ressourcenplanung.

Drug Dealer Simulator 2 – Release 17. Juni 2026

Drug Dealer Simulator 2 Spielgenre: Simulation

Simulation Release: 17. Juni 2026

17. Juni 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ein riskanter, aber tiefgehender Aufbau-Simulator im kriminellen Milieu.

Auf Isla Sombra baust du Schritt für Schritt ein eigenes Imperium auf – von der Produktion über den Vertrieb bis hin zum Netzwerkmanagement. Kooperation im Koop-Modus sorgt zusätzlich für dynamische und unvorhersehbare Situationen.

Ein Titel, der bewusst auf Provokation und Systemtiefe setzt.

Hell Let Loose: Vietnam – Release 18. Juni 2026

Hell Let Loose: Vietnam Spielgenre: Shooter

Shooter Release: 18. Juni 2026

18. Juni 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S

Taktik, Teamplay und Chaos im Dschungelkrieg.

Der Vietnam-Ableger der Reihe setzt auf großflächige Schlachten mit bis zu 50 Spielern pro Team. Kommunikation und Koordination entscheiden über Sieg oder Niederlage – Einzelkämpfer haben kaum eine Chance.

Realismus und Teamdynamik stehen klar im Vordergrund.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Release 18. Juni 2026

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Spielgenre: Rollenspiele

Rollenspiele Release: 18. Juni 2026

18. Juni 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

Ein neues Action-RPG der OCTOPATH-TRAVELER-Macher.

Die Kombination aus HD-2D-Stil und actionbasierten Kämpfen sorgt für ein frisches RPG-Erlebnis. Die Reise außerhalb der letzten sicheren Bastion der Menschheit bringt gefährliche Gegner und eine weitreichende Geschichte mit sich.

EA Sports UFC 6 – Release 21. Mai 2026

EA SPORTS UFC 6 Spielgenre: Sport

Sport Release: 19. Juni 2026

19. Juni 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Realismus auf einem neuen Level im Octagon.

UFC 6 setzt auf verbesserte Animationen, intensivere Trefferreaktionen und ein noch dynamischeres Kampfsystem. Jeder Kampf fühlt sich direkter und physischer an als zuvor.

Neue Modi erweitern zudem den Karrieremodus und die Legenden-Erfahrung.

Monopoly: Star Wars – Heroes vs. Villains – Release 30. Juni 2026

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains Spielgenre: Karten- & Brettspiele

Karten- & Brettspiele Release: 30. Juni 2026

30. Juni 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ein ungewöhnlicher Mix aus Strategie, Star Wars und Deckbuilding.

Spieler kombinieren Ressourcen, Fähigkeiten und taktische Entscheidungen in rundenbasierten Kämpfen. Der Fokus liegt auf einer Mischung aus bekannten Markenfiguren und strategischem Gameplay.

Fazit: Ein Monat voller Kontraste

Der Juni 2026 zeigt eindrucksvoll, wie vielseitig das Xbox-Line-up inzwischen geworden ist. Zwischen großen RPGs, ungewöhnlichen Indie-Konzepten und starken Game-Pass-Releases entsteht ein Monat, der für nahezu jeden Spielertyp etwas bereithält.

Besonders Game Pass Spieler dürften in diesem Monat gleich mehrfach zuschlagen – während gleichzeitig mehrere potenzielle Überraschungshits bereitstehen.

Top 5 Xbox Releases im Juni 2026 – diese Spiele stechen besonders hervor

Der Juni 2026 bietet zwar viele spannende Neuerscheinungen, doch einige Titel stechen klar heraus und könnten den Monat für Xbox Series X|S besonders prägen. Ob große Marken, starke Story-Erlebnisse oder Game-Pass-Highlights – diese fünf Spiele solltet ihr definitiv im Blick behalten.

Final Fantasy VII Rebirth

Eines der größten Rollenspiel-Highlights des Monats kehrt zurück und bringt die legendäre Geschichte rund um Cloud Strife in einer noch größeren, offeneren Welt weiter voran. Mit seiner Mischung aus emotionaler Story, actionreichen Kämpfen und ikonischen Charakteren zählt der Titel schon jetzt zu den wichtigsten Releases des Monats.

Gothic 1 Remake

Der Kultklassiker kehrt in moderner Optik zurück und setzt erneut auf eine kompromisslose, raue Fantasy-Welt voller Entscheidungen und Konsequenzen. Gerade Fans des Originals dürfen sich auf ein Remake freuen, das die düstere Atmosphäre des Minentals neu interpretiert.

Solarpunk – Xbox Game Pass

Ein überraschend entspannter Game-Pass-Titel, der Crafting, Aufbau und Nachhaltigkeit in einer farbenfrohen Welt aus schwebenden Inseln kombiniert. Besonders interessant ist der Fokus auf kreative Freiheit und automatisierte Systeme, die das Gameplay langfristig verändern können.

Beastro – Xbox Game Pass

Eine ungewöhnliche Mischung aus Kochen, Farming und Deckbuilding macht Beastro zu einem der kreativsten Indie-Highlights im Game Pass. Hinter der charmanten Oberfläche steckt ein überraschend taktisches System, das Ressourcenmanagement und Kampf clever verbindet.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Das neue Action-RPG von den Machern hinter OCTOPATH TRAVELER setzt auf stylische HD-2D-Optik und schnelle Echtzeitkämpfe. Besonders spannend ist die Kombination aus klassischem Rollenspielgefühl und deutlich actionlastigerem Gameplay.

Top 5 Spiele im Juni 2026

Diese Spiele solltet ihr somit besonders im Blick behalten:

Final Fantasy VII Rebirth

Gothic 1 Remake

Solarpunk – Xbox Game Pass

Beastro – Xbox Game Pass

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Jetzt seid ihr an der Reihe: Welche dieser Releases landen direkt auf eurer Wunschliste im Juni 2026?