Gaming: Dieses Video weckt Erinnerungen: Alle legendären Konsolen-Startups seit 1983 im Vergleich

Für Nostalgiker und Technikfans gleichermaßen gibt es jetzt ein besonderes Video: Nintendo, Xbox, PlayStation und SEGA stehen im Mittelpunkt einer Zeitreise durch mehr als vier Jahrzehnte Konsolengeschichte.

Von den ersten Systemen aus dem Jahr 1983 bis zu den aktuellen Plattformen aus dem Jahr 2026 zeigt das Video sämtliche Konsolen-Startbildschirme der vier Hersteller und verdeutlicht, wie sich Design, Sound und Präsentation im Laufe der Jahre verändert haben. Die Reise beginnt mit den frühen Heimkonsolen von Nintendo und Sega, deren Konkurrenzkampf die 8-Bit-Ära prägte.

Später stoßen PlayStation und Xbox hinzu und markieren den Übergang zu modernen Konsolengenerationen mit immer aufwendigeren Startsequenzen und Benutzeroberflächen. Jede Generation bringt dabei ihren ganz eigenen Wiedererkennungswert mit sich und dürfte bei vielen Spielern Erinnerungen an ihre ersten Gaming-Momente wecken.

Am Ende bietet das Video einen kompakten Überblick darüber, wie sich die Identität der großen Konsolenmarken über mehr als 40 Jahre entwickelt hat – von schlichten Logos und kurzen Startmelodien bis hin zu den modernen Benutzeroberflächen heutiger Systeme.