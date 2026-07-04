Gaming: Dieses Video weckt Erinnerungen: Alle legendären Konsolen-Startups seit 1983 im Vergleich

Für Nostalgiker und Technikfans gleichermaßen gibt es jetzt ein besonderes Video: Nintendo, Xbox, PlayStation und SEGA stehen im Mittelpunkt einer Zeitreise durch mehr als vier Jahrzehnte Konsolengeschichte.
Von den ersten Systemen aus dem Jahr 1983 bis zu den aktuellen Plattformen aus dem Jahr 2026 zeigt das Video sämtliche Konsolen-Startbildschirme der vier Hersteller und verdeutlicht, wie sich Design, Sound und Präsentation im Laufe der Jahre verändert haben. Die Reise beginnt mit den frühen Heimkonsolen von Nintendo und Sega, deren Konkurrenzkampf die 8-Bit-Ära prägte.
Später stoßen PlayStation und Xbox hinzu und markieren den Übergang zu modernen Konsolengenerationen mit immer aufwendigeren Startsequenzen und Benutzeroberflächen. Jede Generation bringt dabei ihren ganz eigenen Wiedererkennungswert mit sich und dürfte bei vielen Spielern Erinnerungen an ihre ersten Gaming-Momente wecken.
Am Ende bietet das Video einen kompakten Überblick darüber, wie sich die Identität der großen Konsolenmarken über mehr als 40 Jahre entwickelt hat – von schlichten Logos und kurzen Startmelodien bis hin zu den modernen Benutzeroberflächen heutiger Systeme.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für das Video. 💚
Der PS1 Sound wird bei mir ein Leben lang Gänsehaut auslösen 🥹😭
Oh man das Video fängt mit 1986 an. Da war ich ein Jährchen alt🥺🥺🥺
Ps1 und die erste Xbox sind am besten.
Recht lustig gemacht ist es auch beim Gamecube.
Man man man, wie die Zeit vergeht…
Schau ich mir nachher in Ruhe an habe ja viele Konsolen mitgenommen Danke für’s Video
Wie schnell die Zeit vergeht.
Damit leider aber auch irgendwie der Zauber.
Heute interessiert mich das Nichtmehr, damals fand ich das Mega.
Da kommt richtig Nostalgie hoch 👍.
Die Dreamcast war eine coole Konsole, aber ihrer Zeit leider voraus.