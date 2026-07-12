Gaming: Düstere Prognose – einer der größten Speicherhersteller erwartet den schlimmsten Engpass aller Zeiten

SK Hynix warnt: 2027 könnte das schlimmste Jahr der RAM-Knappheit werden und der Engpass bis 2030 anhalten.

SK Hynix rechnet damit, dass 2027 das bislang schwierigste Jahr für die weltweite Speicherversorgung wird. Nach Einschätzung des Unternehmens wird die Nachfrage das verfügbare Angebot nicht nur im kommenden Jahr deutlich übersteigen, sondern voraussichtlich bis mindestens 2030 höher bleiben.

Die Prognose stammt von CEO Kwak Noh-jung, der seine Einschätzung im Anschluss an den Börsengang von SK Hynix an der Nasdaq teilte. Der Manager erklärte, dass 2027 aus Sicht der Lieferkapazitäten das schlimmste Jahr in der Geschichte der Speicherindustrie werden könnte.

Als Hauptgrund gilt der anhaltende Boom rund um Künstliche Intelligenz. Vor allem High Bandwidth Memory (HBM) für KI-Beschleuniger benötigt deutlich aufwendigere Fertigungs- und Packaging-Prozesse als klassischer DDR5-Arbeitsspeicher. Gleichzeitig beansprucht HBM mehr Produktionskapazitäten, wodurch weniger Ressourcen für herkömmliche Speichermodule zur Verfügung stehen.

Hinzu kommt, dass Speicherhersteller wie SK Hynix und Micron in den vergangenen Monaten verstärkt mehrjährige Lieferverträge (Long-Term Agreements) abgeschlossen haben. Diese sichern große Teile der künftigen Produktionskapazitäten bereits im Voraus und könnten das Angebot auf dem freien Markt zusätzlich begrenzen.

Ob sich die Prognosen tatsächlich bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Beobachter weisen darauf hin, dass Hersteller grundsätzlich von einer angespannten Marktlage profitieren können. Dennoch decken sich die Aussagen von SK Hynix mit früheren Einschätzungen des Unternehmens und anderer Branchenvertreter, die ebenfalls von einer langfristig hohen Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Systeme ausgehen.

Für Verbraucher und PC-Spieler könnte eine anhaltende Speicherknappheit langfristig höhere Preise für RAM, Grafikspeicher und andere Komponenten bedeuten, sofern die Produktionskapazitäten nicht schneller ausgebaut werden können.