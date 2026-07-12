Gaming: Düstere Prognose – einer der größten Speicherhersteller erwartet den schlimmsten Engpass aller Zeiten

SK Hynix rechnet damit, dass 2027 das bislang schwierigste Jahr für die weltweite Speicherversorgung wird. Nach Einschätzung des Unternehmens wird die Nachfrage das verfügbare Angebot nicht nur im kommenden Jahr deutlich übersteigen, sondern voraussichtlich bis mindestens 2030 höher bleiben.
Die Prognose stammt von CEO Kwak Noh-jung, der seine Einschätzung im Anschluss an den Börsengang von SK Hynix an der Nasdaq teilte. Der Manager erklärte, dass 2027 aus Sicht der Lieferkapazitäten das schlimmste Jahr in der Geschichte der Speicherindustrie werden könnte.
Als Hauptgrund gilt der anhaltende Boom rund um Künstliche Intelligenz. Vor allem High Bandwidth Memory (HBM) für KI-Beschleuniger benötigt deutlich aufwendigere Fertigungs- und Packaging-Prozesse als klassischer DDR5-Arbeitsspeicher. Gleichzeitig beansprucht HBM mehr Produktionskapazitäten, wodurch weniger Ressourcen für herkömmliche Speichermodule zur Verfügung stehen.
Hinzu kommt, dass Speicherhersteller wie SK Hynix und Micron in den vergangenen Monaten verstärkt mehrjährige Lieferverträge (Long-Term Agreements) abgeschlossen haben. Diese sichern große Teile der künftigen Produktionskapazitäten bereits im Voraus und könnten das Angebot auf dem freien Markt zusätzlich begrenzen.
Ob sich die Prognosen tatsächlich bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Beobachter weisen darauf hin, dass Hersteller grundsätzlich von einer angespannten Marktlage profitieren können. Dennoch decken sich die Aussagen von SK Hynix mit früheren Einschätzungen des Unternehmens und anderer Branchenvertreter, die ebenfalls von einer langfristig hohen Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Systeme ausgehen.
Für Verbraucher und PC-Spieler könnte eine anhaltende Speicherknappheit langfristig höhere Preise für RAM, Grafikspeicher und andere Komponenten bedeuten, sofern die Produktionskapazitäten nicht schneller ausgebaut werden können.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Junge Junge…
KI wird uns alle noch umbringen.
Terminator hatte es vorausgeahnt
Zeit für eine Zeitreise. Ins Jahr 2015 zurückreisen, dort vor dem KI Boom Aktien kaufen und als Millionär zurückkommen 🤓
Oder noch besser bevor Bitcoin steil ging 😅
Das wäre auch ein Szenario, aber aktuelle höhere Risiken sind eher der enorme Ressourcen Aufwand und ein 1984 Szenario.
Zocken wird in nicht allzu ferner Zukunft ein Luxushobby sein
Das war es schon immer. Es war aber, glaube ich, noch nie so günstig, wie in den letzten Jahren.
Eine Knappheit, die auch von SK Hynis dankend ausgebaut wurde. Frei nach dem Motto: „Kauft lieber jetzt bevor wir es noch teurer machen“.
Dieses erwartet einen Anstieg sollten sie und andere Speicherhersteller in: „wir planen einen massiven Anstieg umwandeln“.
Die ganze Situation wird doch künstlich herbeigeführt mit dem sogenannten KI Boom.
Wie bei der Tulpenmanie und der Bankenkrise müsste nur ein grosser Investor aussteigen weil ihm die Sache zu heiss wird.
Ich denke die Wahrheit liegt im der Mitte! Angebot und Nachfrage regeln den Markt und den Preis, durch künstliche Verknappung kann man ebenfalls dann den Preis nochmal pushen
Hab mir diese Woche doch noch die Speichererweiterung für die Series gekauft, die ich schon lange haben wollte.
Die Seagate 1TB Karte liegt inzwischen schon bei 350 Euro, die WD Black 1TB Karte noch bei 140.
Aller Zeiten? Da geht bestimmt noch was 😬