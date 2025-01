Gaming: EA Origins wird eingestellt, Verlust aller Spiele droht

Electronic Arts hat offiziell bekannt gegeben, dass EA Origins eingestellt wird. Am 17. April 2025 wird der PC-Launcher zu Grabe getragen. Wer seine Spiele behalten möchte, muss unbedingt vor diesem Datum zur offiziellen EA-App wechseln. Eine kurze Erklärung, wie das funktioniert, gibt es hier.

Aber eigentlich ist es ganz einfach, ladet euch die offizielle EA-App herunter, meldet euch mit euren Zugangsdaten an, die ihr auch für EA Origins genutzt habt, und schon ist alles an seinem Ort. Alles, was ihr in der Cloud von Origin gespeichert habt, wird ebenfalls übertragen.

Diese Maßnahme erfolgt, da Microsoft den Support für 32-Bit-Software beendet hat und die EA-App als 64-Bit-Anwendung entwickelt wurde.