Gaming: Ehemaliger Epic-Director arbeitet an europäischer Alternative zur Unreal Engine

Arjan Brussee arbeitet laut eigenen Aussagen an einer neuen Spiele-Engine namens „The Immense Engine“, die als europäische Alternative zu etablierten Technologien wie Unreal Engine und Unity positioniert werden soll.
Brussee zählt zu den langjährigen Veteranen der Spielebranche und war unter anderem Programmierer der klassischen Jazz-Jackrabbit-Spiele bei Epic Games, bevor er später Guerrilla Games mitgründete. Nach weiteren Stationen, darunter Boss Key Productions, kehrte er für mehrere Jahre zu Epic Games zurück und arbeitete dort unter anderem als globaler Director of Product Management für die Unreal Engine.
In einem Interview erklärte Brussee nun, dass derzeit keine vollständig europäische Engine existiere, die in Europa gehostet, von europäischen Entwicklern gebaut und an europäische Richtlinien angepasst sei. Genau diese Lücke wolle er mit „The Immense Engine“ schließen.
Dabei soll die Technologie nicht ausschließlich für Videospiele gedacht sein. Laut Brussee könnten auch Bereiche wie Verteidigung, Logistik oder 3D-Simulationen von einer europäischen Infrastruktur profitieren.
Ein zentraler Bestandteil der neuen Engine sei außerdem die vollständige Integration von KI-Systemen. Brussee sieht darin einen grundlegenden Wandel für die Entwicklung moderner Software-Architekturen und kritisiert gleichzeitig klassische Strukturen bestehender Engines wie Unreal.
Nach seiner Einschätzung seien viele heutige Systeme noch stark auf traditionelle Entwicklungsabläufe ausgelegt. KI-Agenten könnten künftig dagegen die Arbeit deutlich kleinerer Teams massiv beschleunigen und Prozesse automatisieren.
Konkrete technische Details oder einen Veröffentlichungstermin für „The Immense Engine“ nannte Brussee bislang noch nicht.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Alternativen sind immer gut 🤷🏻♂️
Eine europäische Grafikengine…sie wird also sperrig, über-reguliert, teuer und schlechter als die Konkurrenz. In der Theorie ist das wirklich eine gute Idee, aber in der Praxis traue ich uns Europäern so etwas nicht zu. Nicht mit den momentanen Gefügen der Macht. Trotzdem viel Glück dem Entwickler.
Haha köstlich. 😁
Also genau wie im Bereich Apps und Tech-Unternehmen.
Das stimmt aber nicht ganz: die CryEngine von Crytek ist aus Deutschland. Weiterhin sind die beiden Engines von Ubisoft: Anvil und Snowdrop (Supermassive Games) aus Europa.
Vermutlich meint Brussee eine speziellere Definition wie etwa eine Engine, die vollständig in der EU gehostet wird, offen lizenzierbar ist und als „EU‑souveräne“ Plattform gedacht ist. Das ist aber etwas anderes als zu behaupten, Europa hätte grundsätzlich keine eigenen Engines.
So wie es im Artikel steht (oder wie er das sagte?), stimmt es jedenfalls nicht.
Daher die CryEngine die einzige Engine davon ist die allgemein lizensierbar ist (und ziemlich problematisch für Entwickler, also „Option“ ist schon sehr gnädig ausgedrückt) kann beides gemeint sein 😄
Ist eigentlich so im Artikel auch beschrieben. Es soll eine Engine für alle möglichen Einsatzgebiete neben Gaming werden, was dann mit Unity und Unreal konkurrieren wird. Anvil und Snowdrop sind AFAIK reine Game-Engines, während die CryEngine auch primär eine Game-Engine war und aktuell kaum noch weiterentwickelt wird. Also nein, Europa hat nichts vergleichbares zu Unity und Unreal.
Als 3D‑Designer sehe ich Unity und Unreal ebenfalls nicht als echte Allzweck-Engines außerhalb des Game-Kontexts. Für VFX oder High-End-Filmproduktion reicht die Qualität nicht, Unity schon gar nicht. UE5 funktioniert im Low-Budget‑Bereich, aber das wars dann auch – ich rede hier bewusst nicht von Games.
Was man aber nicht vergessen darf: Unity und Unreal werden längst in Militär, Industrie, Logistik und Medizin eingesetzt. Das sind etablierte, breit genutzte Plattformen, die auf jahrzehntelanger Entwicklung und R&D basieren. So etwas baut man nicht „mal eben“ neu.
Wenn Brussee also eine Engine meint, die über Gaming hinaus gedacht ist, ist das nachvollziehbar. Aber das ändert nichts daran, dass Europa sehr wohl eigene AAA‑Engines hat (CryEngine, Snowdrop, Anvil). Eine komplett neue, branchenübergreifende Plattform aufzubauen, ist ein anderes Thema und deutlich komplexer, als es im Artikel klingt.
Auch wenn die vorhandenen europäischen Engines reine Game EIngines sind, sind sie etabliert.
Kurz gesagt: hoffentlich übernimmt er sich nicht, weil sein Ziel ist ziemlich ambitioniert.
Also „konkurrieren wird“ ist wohl eine sehr optimistische, wenn nicht gewagte Formulierung 😉
Ich finde das auch sehr blauäugig. Das heißt absolut nicht, dass man es nicht versuchen kann und das wir keine schlauen Köpfe haben, die so etwas entwickeln können. Aber alleine diese langjährige Verzahnung der Technologien und der Expertenmarkt, der wohl ungern seinen Know-How Wert aufgeben wird, um den wieder woanders neu mühsam aufzubauen, macht es so schwierig. Und sorry für die Polemik: die EU Politiker sind halt auch ein Problem. 😁
Na hoffentlich mischt sich die überregulierende und bürokratische EU da nicht ein. Alternativen sind ja erstmal gut und beleben das Geschäft.
Hört sich erstmal gut an aber bis das soweit aufgebaut ist, damit es wirklich mit Unreal konkurrieren kann, da fließt noch viel Wasser den Berg runter, bis dass mal soweit ist.
Dann bis die ganzen Kinderkrankheiten und alles mal beseitigt sind etc. den Vorsprung von Unreal einzuholen wird dauern. Daher wahrscheinlich auch der Ansatz mit KI Integration, damit es schneller geht.
Und ob die Entwickler dann darauf aufspringen, steht wieder auf einem anderen Blatt…
Das hört bei der Entwicklung der Engine nicht auf. Es geht weiter bei den Asset und Support Libraries. Und am Ende brauchst du auch Engine Experten, die sich gut damit auskennen. Was bringt dir die beste Engine, wenn noch niemand damit gearbeitet hat und quasi kein Experten Markt verfügbar ist. Dann reden wir über APIs zu anderen Tools, OS Diversität, etc.
Es ist wirklich schwer, hier noch als Neuer aufzuholen.
Mal abwarten, was da noch kommen wird, mehr Optionen sind sicher nicht schlecht.
Das ist aber sicherlich eine große Herausforderung 🤔.
Konkurrenz zur UE ist sicher gut obwohl ich Fan der Engine bin falls man sie denn ausreizt und beherrscht, was wir leider erst mit dem neuen Gears sehen werden…
Dann kann sich Epic nicht mehr lange auf die Zugpferde Unreal Engine und Fortnite verlassen. Dann es gibt ja auch noch anderes zb. die IP UT und Unreal „Hust“
So ähnlich wie in der Raumfahrt? Da ist die ESA ja auch hauptsächlich für die Souveränität der europäischen Raumfahrt da und nicht, weil sie billigeren Zugang zum Weltraum bietet oder gar wiederverwendbare Raketen hat. Naja, ich bin skeptisch ob das was wird, aber Alternativen sind immer gut.