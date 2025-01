Gaming: Einfuhrverbot von Konsolen nach Russland geplant

Autor:, in / Gaming

Russland muss mit einem Verbot bei der Einfuhr von Videospielkonsolen rechnen. So plant die Europäische Kommission Beschränkungen im 16. Sanktionspaket gegen Moskau.

In einem Vorschlagsdokument heißt es, dass „Videospiel-Controller, Gaming-Controller, Flugsimulator-Controller, Gamepads, Joysticks und andere Eingabegeräte für Videospielkonsolen oder Unterhaltungssysteme, entweder kabelgebunden oder kabellos“ eingeschränkt werden sollten.

Grund ist die Nutzung dieser Eingabegeräte und Komponenten für die Steuerung von Drohnen.

Die Sanktion soll am 22. Februar 2025, am dritten Jahrestag der russischen Invasion, in Kraft treten.

Betroffen von den Sanktionen sind die drei großen Hersteller nicht direkt. Sie haben nach dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 bereits Dienstleistungen und Verkäufe in Russland eingestellt. Das Verbot der EU richtet sich somit gegen Wiederverkäufer und Gebrauchthändler.

Danke an Birdie Gamer für den Hinweis zu dieser Meldung.