Gaming: Elden Ring und Nintendo Switch im Februar in den USA laut NPD am erfolgreichsten

Das Rollenspiel Elden Ring und die Nintendo Switch Konsole waren in den USA laut neusten Zahlen der NPD im Februar 2022 am erfolgreichsten.

Die NPD Group hat US-Verkaufszahlen zu Hard- und Software für Februar 2022 veröffentlicht.

Wie Matt Piscatella von der NPD Group via Twitter publizierte, dominierte auf der Xbox-Plattform das Rollenspiel Elden Ring und beanspruchte den ersten Platz für sich. Call of Duty: Vanguard konnte den zweiten Platz für sich beanspruchen, während Dying Light 2 Stay Human auf der drei landete.

Für den ersten Platz hat es auf der PlayStation nicht gereicht und so muss sich Elden Ring mit dem zweiten Platz und noch vor Horizon II: Forbidden West zufriedengeben. Wie schon auf der Xbox, belegt Dying Light 2 Stay Human auch auf den Konsolen von Sony den dritten Platz.

Bezieht man alle Plattformen mit ein, steht Elden Ring bei den meistverkauften Videospielen im Februar 2022 auf dem Siegertreppchen und damit vor Horizon II: Forbidden West. Das neuste Meisterwerk von FromSoftware verdrängt Pokemon Legends: Arceus von seiner vorherigen Erstplatzierung auf die drei.

Ein Blick in die Top 10 der meistverkauften Videospiele der letzten zwölf Monate (bis Ende Februar 2022) zeigt, dass Elden mit der 5 direkt im Mittelfeld liegt. Die oberen Plätze werden von Call of Duty: Vanguard, Madden NFL 22 und Call of Duty: Black Ops Cold War eingenommen.

Im Bereich Hardware heißt es laut NPD, dass der Umsatz im Vergleich zum Februar 2021 um 27 % auf 295 Millionen US-Dollar gefallen sei. Der Umsatz für das laufende Jahr sei zudem mit 685 Millionen Dollar um 5 % niedriger als vor einem Jahr.

Die Nintendo Switch verkaufte sich sowohl gemessen an Einheiten als auch Dollar am meisten im Februar 2022. Direkt dahinter landen die Xbox Series-Modelle. Bei den Dollar-Verkäufen führt die PlayStation 5 im Jahresverlauf die Hardware an.

Schließlich verkaufte sich der Xbox Wireless Elite Controller II im Bereich Zubehör im Februar 2022 am meisten. Er führt auch das bisherige Jahr 2022 an.