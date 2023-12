Gaming: Entwickler-Aus wegen fehlender VR-Unterstützung der Spielindustrie

Beim Firewall-Entwickler First Contact Entertainment gehen die Lichter aus. Dieser gibt mangelnde Unterstützung für VR in der Gaming-Branche als Grund an.

Das Jahr 2023 war für die Videospielbranche ein äußerst turbulentes. Entlassungswellen und verschobene Spiele waren das eine, Schließungen das andere. Auch bei First Contact Entertainment ist nun Schluss, wie das Unternehmen bekannt gab.

First Contact Entertainment zeichnete sich für Virtual-Reality-Shooter wie Firewall: Zero Hour, Firewall Ultra und Solaris: Offworld Combat verantwortlich. Diese Zeiten sind allerdings vorbei. Via Facebook teilten die Verantwortlichen mit, dass man das Studio aufgrund der fehlenden VR-Unterstützung in der Spielindustrie schließen werde.

Als AAA-VR-Spieleentwickler sei man einfach nicht in der Lage, die Ausgaben zu stemmen, die nötig seien, um die Zukunft zu bestreiten. Eingebettet sind diese Erkenntnis und die Begründung für die Schließung in ein großes Danke an Investoren, Partner und die Community, die die Spiele aus dem Hause First Contact Entertainment unterstützten.

Nicht mitgeteilt wurde, wie mit den bisher veröffentlichten Games verfahren wird. Während seitens der Community davon ausgegangen wird, dass diese in ihrer bisher bestehenden Form weitergespielt werden können, werden natürlich keine weiteren Inhalte folgen. Auch das bereits angekündigte Solaris: Offworld Combat 2 hat sich mit dem Entwickler-Aus erledigt.