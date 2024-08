Gaming: Entwickler gegen Mikrotransaktionen in AAA-Spielen

Autor:, in / Gaming

In einer neuen Umfrage unter Entwicklern gibt eine große Mehrheit an, dass Premium-Spiele keine Mikrotransaktionen benötigen, um erfolgreich zu sein.

Bei der parallel zur Gamescom in Köln stattfindenden Devcom 2024 wurden 100 Entwickler zu aktuellen Themen der Videospielbranche, wie Mikrotransaktionen, Verwendung von KI oder steigenden Entwicklungskosten, befragt.

89 % der Befragten geben an zu glauben, dass Premium-AAA-Spiele keine Mikrotransaktionen benötigen und allein durch „Buy-to-Play“ finanziell erfolgreich sein können. 65 % bevorzugen ein Premium-Spielmodell für physische und digitale Spiele. Lediglich ein Befragter spricht sich für ein Free-to-Play-Modell mit Werbung aus.

In Bezug auf den Einsatz von KI bei der Spieleentwicklung geben 31 % an, dass diese gering ausfallen sollte, während 21 % angeben, Interesse an KI-unterstützter Programmierung oder Produktion zu haben. Allgemein gehen die Befragten davon aus, dass menschliche Lokalisierungen und Übersetzungen innerhalb von 12-24 Monaten durch KI ersetzt werden wird.

55 % sehen die Marktsättigung als große Herausforderung für die Gaming-Branche, 46 % nennen die steigenden Entwicklungskosten. 57 % der Teilnehmer gehen von gleichbleibenden oder steigenden Entlassungen in den nächsten 12 Monaten aus, 43 % glauben, dass die Zahl der Entlassungen zurückgehen wird.