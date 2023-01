Gaming: EU stimmt für Maßnahmen gegen Lootboxen und mehr

Autor:, in / Gaming

Unter der Leitung der Europaabgeordneten Adriana Maldonado López wurde der Kommission des EU-Parlaments ein Bericht eingereicht, der dazu auffordert, sich mit unterschiedlichen Problemen in der Videospielindustrie auseinanderzusetzen. So sollen Maßnahmen zum Schutz von Verbrauchern und jungen Menschen im Besonderen umgesetzt werden.

Der Bericht wurde mit 577 Ja-Stimmen, 56 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen angenommen.

In dem Bericht sind mehr als ein Dutzend Empfehlungen aufgeführt, in der einheitliche Regeln für den EU-Binnenmarkt gefordert werden. Sie sollen klare Informationen über Spielinhalte bereitstellen und Systeme einführen, mit denen vor allem Eltern deutlich verstehen und kontrollieren können, wie viel Zeit und Geld ihre Kinder in Videospielen verbringen.

Es wurde auch das System Pan European Game Information (PEGI) genannt. Das Alterseinstufungssystem, ähnliche der USK hierzulande, könnte entsprechende Informationen über Inhalte und Kaufmöglichkeiten von Spielen transparent liefern. Doch nicht alle Länder verwenden das PEGI-System.

Ein wichtiger Punkt in dem Bericht sind auch das Thema Spielsucht, Lootboxen und Goldfarming. Die Kommission wird im Bericht aufgefordert, Maßnahmen gegen Aufforderungen zum Kauf von Inhalten in Spielen zu ergreifen, wenn dies notwendig ist. Untersucht werden soll ebenfalls Finanzkriminalität und Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Goldfarming.

Die beiden Branchenverbände Interactive Software Federation of Europe und die European Game Developers Federation gaben im Vorfeld der Abstimmung eine Erklärung ab und zeigten sich besorgt. Sie sehen in der Regulierung eine Beeinträchtigung in der Finanzierung zur Entwicklung von Spielen für alle Videospielfirmen.

„Die europäischen Verbraucherschutzgesetze sind umfassend und flexibel, um Praktiken abzudecken und zu sanktionieren, die als irreführend, unfair oder aggressiv angesehen werden. Wie in mehreren Studien festgestellt wurde, liegt das Problem in der unzureichenden Durchsetzung, die die Wirksamkeit des Rechtsrahmens untergräbt.“ „Unsere Branche setzt sich für ein faires und transparentes Verbrauchererlebnis beim Spielen von Videospielen ein. Dank der zunehmenden Vielfalt an Geschäftsmodellen, die die Branche entwickelt hat, haben die europäischen Spieler eine größere Auswahl an tollen Spielen als je zuvor. Die Regulierungsbehörden sollten das Recht auf Zugang zu diesen kulturellen Produkten schützen und gleichzeitig das hohe europäische Verbraucherschutzniveau aufrechterhalten.“

Weitere Aspekte in dem Bericht von López umfassen unter anderem die Aufforderung zur Entwicklung einer Videospielstrategie, mit der man die Branche ankurbeln und ihr volles Potenzial ausschöpfen kann.

Eine Auflistung der Empfehlungen findet ihr in der Quelle.