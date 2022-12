Gaming: Evercade EXP Retro-Handheld-Konsole ab sofort verfügbar

Blaze Entertainment gibt bekannt, dass die Evercade EXP ab sofort weltweit erhältlich ist. Die neue Handheld-Retro-Gaming-Konsole von Blaze erweitert das etablierte Evercacde-Cartridge-Ökosystem und bringt das klassische Spielerlebnis mit physischen Produkten, mehrfarbigen Handbüchern und Sammlerstücken für ein modernes Publikum zurück, ohne die Kosten für Original-Hardware und -Software zu sprengen und herrlich unkompliziertes Spielerlebnis zu bieten – einfach einschalten und loszocken.

Die Evercade EXP bietet eine Fülle von Verbesserungen gegenüber den vorherigen Evercade-Handhelds, einschließlich vieler Hardware-Upgrades und einer neuen, subtilen Ästhetik. Mit dem neuen hochauflösenden IPS-Bildschirm sind die Blickwinkel deutlich verbessert worden und die Auflösung hat sich verdoppelt. Das integrierte WiFi erleichtert die Aktualisierung der Konsole als je zuvor.

Die verbesserten Spezifikationen mit mehr RAM, mehr Speicher und einem schnelleren Chip bringen das Handheld auf den gleichen Stand als die TV-basierte Konsolenvariante Evercade VS.

Am wichtigsten ist jedoch, dass die Konsole einen brandneuen Modus und eine neue Spieltechnik bietet. Der TATE-Modus ermöglicht es den Spielern, vertikale Shooter so zu spielen, wie sie ursprünglich gedacht waren. Mit einem Tastendruck wird das ausgewählte Spiel um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht und in vertikaler Ausrichtung angezeigt und mit den neuen TATE-Tasten auf der linken Seite des Geräts wird das Spiel gesteuert. So genießt man großartige Spiele wie 1942, 1943, Mercs und mehr auf die authentischste Art und Weise. Auf Evercade gibt es 20 Spiele, die sich am besten im TATE-Modus spielen lassen!

Jeder Evercade EXP wird mit der IREM Arcade 1 Cartridge-Sammlung geliefert, mit der man seine Evercade-Cartridge-Sammlung starten kann. Mit 6 großartigen Arcade-Originalen wie R-Type, In The Hunt und Moon Patrol kann man sofort in klassische Arcade-Spiele einsteigen. Man bekommt eine nummerierte Verpackung, welche die Cartridge und ein farbiges Handbuch enthält.

Ansonsten verfügt jeder Evercade EXP über im Gerät integrierte Bonusinhalte. 18 Capcom-Spiele sind enthalten, ohne dass eine Installation, das Einlösen eines Codes oder eine Cartridge erforderlich sind! 14 Arcade-Hits und 4 Heimkonsolen-Klassiker kann man jetzt überallhin mitnehmen und ein farbiges Handbuch für die Capcom-Collection ist ebenfalls enthalten.

Vollständige Liste der bereits enthaltenen Evercade EXP Spiele:

IREM Arcade 1 Cartridge Collection

R-Type

Moon Patrol

10-Yard Fight

Lightning Swords

Battle Chopper

In The Hunt

Capcom Collection (vorinstalliert)

1942 (Arcade Version) – BEST IN TATE MODE

1943 (Arcade Version) – BEST IN TATE MODE

1944 : The Loop Master (Arcade Version)

Bionic Commando™(Arcade Version)

Captain Commando™ (Arcade Version)

Commando™ (Arcade Version) – BEST IN TATE MODE

Final Fight™ (Arcade Version)

Forgotten Worlds™ (Arcade Version)

Ghouls ‘n Ghosts™ (Arcade Version)

Legendary Wings™ (Arcade Version) – BEST IN TATE MODE

MERCS (Arcade Version) – BEST IN TATE MODE

Street Fighter II’: Hyper Fighting (Arcade Version)

Strider (Arcade Version)

Vulgus™ (Arcade Version) – BEST IN TATE MODE

Mega Man (8-bit)

Mega Man 2 (8-bit)

Mega Man X (16-bit)

Breath of Fire (16-bit)

Plus: Kompatibilität mit allen 36 früheren Evercade-Cartridges, die insgesamt fast 400 Spiele enthalten.

Evercade EXP ist ab dem 15. Dezember für 149,99 € bei Evercade-Händler und bei Amazon erhältlich.

HINWEISE

Evercade VS-Heimkonsolensysteme sind derzeit weltweit bei Amazon und anderen lokalen Händlern erhältlich.

Das Evercade Handheld (Original) ist nicht mehr erhältlich und wird bis Ende 2022 ein letztes Firmware-Update erhalten, um mit zukünftigen Versionen kompatibel zu sein.

Evercade-Geräte emulieren Spiele via speziell angefertigter Cartridges. Derzeit sind 37 Sammlungen erhältlich oder werden vor 2023 veröffentlicht.

Evercade emuliert eine breite Palette von Systemen und bietet moderne Retro-Spiele von Indie-Entwicklern, die fünf Jahrzehnte an Spielen abdecken.

Evercade-Cartridges haben drei verschiedene Farbschemata, um ihren Inhalt hervorzuheben. Die rot gefärbten Boxen enthalten Heimkonsolensammlungen von mehreren Systemen aus fünf Jahrzehnten. Lila steht für Arcade-Spielesammlungen und Blau für Heimcomputersammlungen.