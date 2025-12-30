Gaming: Ex‑PlayStation‑Boss: Sony, Microsoft & Nintendo sollen ein gemeinsames Gaming‑Format erschaffen

Der ehemalige PlayStation‑Chef Shawn Layden hat in einem Interview erklärt, dass der Konsolenmarkt seit Jahrzehnten an einer natürlichen Obergrenze festhängt: rund 250 Millionen verkaufte Geräte pro Generation.
Egal ob PS1, PS2, PS3, Xbox‑Ära oder Switch‑Generation – die Zahl bleibt erstaunlich konstant. Nur die Wii‑Generation schaffte es kurzzeitig auf fast 300 Millionen, weil sie ein völlig neues Publikum erreichte.
Layden argumentiert, dass die Branche diese Grenze nur durch einen fundamentalen Strategiewechsel durchbrechen kann. Als Vorbild nennt er den berühmten VHS‑vs‑Betamax‑Formatkrieg der 70er und 80er Jahre. Betamax war technisch besser, verlor aber, weil Sony das Format nicht breit lizenzierte.
VHS hingegen wurde von vielen Herstellern unterstützt, hatte längere Aufnahmezeiten und gewann durch Partnerschaften mit Filmstudios schnell die Marktdominanz.
Layden sieht darin eine klare Lehre für die Gaming‑Industrie: Die Branche braucht ein gemeinsames Gaming‑Format, ähnlich wie CD, DVD oder Blu‑ray – ein Standard, den viele Hersteller lizenzieren können und auf dem alle Spiele laufen.
Er stellt sich ein Modell vor, bei dem:
- Sony, Microsoft und Nintendo denselben technischen Standard nutzen,
- Spiele plattformübergreifend funktionieren,
- und verschiedene Hersteller eigene Konsolen bauen können – ähnlich wie bei DVD‑Playern.
Das würde laut Layden die „Containment‑Field‑Situation“ auflösen, in der Konsolenhersteller heute gefangen sind: geschlossene Ökosysteme, die das Wachstum begrenzen.
Layden selbst deutet aber auch an, wie schwierig dieser Schritt wäre:
- Microsoft wäre am ehesten offen, da Xbox bereits stark auf Multiplattform setzt.
- Sony öffnet sich langsam (PC‑Releases, Helldivers 2 auf Xbox), aber ein vollständiger Standard wäre ein gigantischer Schritt.
- Nintendo gilt als am wenigsten wahrscheinlich – ihre Marken sind eng an ihre eigene Hardware gebunden, und das hat für sie jahrzehntelang funktioniert.
Ein gemeinsamer Konsolenstandard würde jedoch bedeuten, dass theoretisch jedes Unternehmen eine PlayStation‑ oder Xbox‑kompatible Konsole bauen könnte. Das wäre ein massiver Eingriff in das Geschäftsmodell der Big Three. Etwas, was womöglich Microsoft bereits im Jahr 2026 ins Rollen bringen will, denn es gibt Gerüchte, dass künftig Hersteller wie DELL, ASUS & Co. ihre eigene Xbox-Konsole bauen könnten.
