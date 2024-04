Gaming: Ex-Blizzard-Boss schlägt Trinkgeld für Entwickler vor

Einen ungewöhnlichen Vorschlag machte Mike Ybarra kürzlich. Der ehemalige Präsident von Blizzard Entertainment schlug ein Trinkgeld für Spielentwickler vor.

Der Gedanke dazu kam ihm, nachdem er sich immer mehr mit Einzelspieler-Spielen beschäftigt hatte. In seinem Posting auf X nannte er Spiele wie Horizon Zero Dawn, Elden Ring und Baldur’s Gate 3.

Ybarra sagte zu seinem Vorschlag: „Ich habe schon eine Weile über diese Idee nachgedacht, da ich mich in letzter Zeit immer mehr mit Einzelspieler-Spielen beschäftige.“

„Wenn ich ein Spiel beende, gibt es einige, die mich in Ehrfurcht erstarren lassen, weil das Erlebnis so toll war. Am Ende des Spiels habe ich oft gedacht: ‚Ich wünschte, ich könnte diesen Leuten noch 10 oder 20 Dollar geben, weil es mehr wert war als meine anfänglichen 70 Dollar und sie nicht versucht haben, mich jede Sekunde abzuzocken‘.“

„Spiele wie HZD, GoW, RDR2, BG3, Elden Ring, etc. Ich weiß, dass 70 Dollar schon eine Menge sind, aber es ist eine Option am Ende des Spiels, die ich manchmal gerne gehabt hätte. Manche Spiele sind so besonders.“