Gaming: Ex-EA-Chef: KI und kleine Teams sollen neue Spiele-IPs antreiben

Ein ehemaliger EA- und Atari-Manager sieht KI und kleinere Entwicklerteams als Zukunftsmodell für neue Spiele-IPs.

Ein ehemaliger Electronic-Arts-Manager und früherer Atari-CEO David Gardner äußert sich zur zukünftigen Entwicklung der Spielebranche und sieht insbesondere den Einsatz von KI in Kombination mit kleinen Teams als neues Geschäftsmodell für neue Marken.

Gardner, der bereits seit den frühen 1980er-Jahren in der Branche tätig ist und unter anderem an der Gründung von EA Europe beteiligt war, ist heute Mitgründer eines Venture-Capital-Unternehmens in London. In einem Interview beschreibt er, wie sich Investoren wieder stärker für den Gaming-Sektor interessieren könnten, insbesondere durch neue technologische Ansätze.

Im Zentrum seiner Einschätzung steht der zunehmende Einsatz von KI-Tools in der Spieleentwicklung. Diese sollen es kleineren Teams ermöglichen, effizienter zu arbeiten und schneller neue Projekte umzusetzen. Laut Gardner könne dadurch ein „Flywheel“-Effekt entstehen: kleine Teams starten Projekte, bauen eine Community auf und skalieren anschließend mit steigenden Einnahmen.

Gleichzeitig betont er, dass KI allein keine Qualität garantiere. Entscheidend bleibe weiterhin die Kompetenz der Entwicklerteams sowie ihr Verständnis für Spielerbedürfnisse. Ähnlich wie bei früheren Technologietrends wie VR oder Blockchain werde es auch im KI-Bereich erfolgreiche und weniger erfolgreiche Projekte geben.

Für Investoren gehe es daher weniger um die Technologie selbst, sondern darum, die richtigen Teams zu identifizieren, die in der Lage sind, überzeugende Spielerlebnisse zu schaffen.

Gardners Einschätzung reiht sich in eine breitere Diskussion innerhalb der Branche ein, wie sich Entwicklungsprozesse und Geschäftsmodelle durch neue Technologien langfristig verändern könnten.