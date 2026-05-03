Gaming: Exklusive Spiele dominieren weiterhin die Kaufentscheidungen bei Konsolen-Spielern

Eine neue Konsumentenbefragung von Circana für das erste Quartal 2026 zeigt, dass Exklusivspiele weiterhin der mit Abstand wichtigste Grund für den Kauf einer Konsole bleiben.
Die Auswertung wurde unter anderem von Chris Dring eingeordnet und bestätigt die anhaltende Bedeutung exklusiver Inhalte im Konsolenmarkt.
An erster Stelle der Kaufgründe stehen demnach klar Exklusivtitel, die laut Umfrage deutlich vor allen anderen Faktoren liegen. Erst danach folgen soziale Aspekte wie der Umstand, dass Freunde oder Familie bereits dieselbe Konsole nutzen.
Weitere genannte Gründe sind die einfachere gemeinsame Nutzung im Haushalt, die bevorzugte Nutzung im Wohnzimmer sowie die Möglichkeit, physische Spiele häufiger zu erwerben als auf anderen Plattformen.
Die Ergebnisse unterstreichen damit erneut, dass trotz wachsender digitaler Angebote und Cross-Play-Funktionen exklusive Inhalte weiterhin eine zentrale Rolle im Konsolenwettbewerb spielen.
58 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bitte was 😱
Switch 2 gekauft weil ich die Nintendo games mag wie sau 🤷♂️, das lag nicht an der hardware, allerdings die ps games brauch ich net mir reicht ixe und Nintendo. Exclusives selles hardware oder gute Funktionen, xbox hat n browser, kb wegen jedem Käse zum Smartphone zu dackeln z.B.
Da ich bock auf den Returnal Nachfolger hab, führt kein Weg an einer PS5 vorbei.
Ich habe eine Xbox wegen den Exklusivspielen und hoffe das sie da wieder nachlegen.
Diese „Umfrage“ basiert auf Aussagen, nicht auf Handlungen….und trotzdem ist diese Dominanz auch noch deutlich unter 40%.
Kurzum: Gut für eine Schlagzeile, mehr aber auch nicht.
Ist doch logisch. Von der Hardware her bin ich eher bei Xbox, exclusiv games sieht es auf PS halt besser aus , egal wie schlecht das hier einige reden, ist natürlich auch Geschmackssache, aber manche tun ja so als wenn da alles Rotze ist.
Qualität, und vor allem alles in deutscher Sprache. Da muss MS endlich wieder hin.
Die Qualität und die mir verständliche Syncro sind das was ich bei Microsoft seit langem vermisse.
Ist einfach leider so.
Das glaube ich nicht in der Form.
Da haben sie bestimmt die Richtigen gefragt😉