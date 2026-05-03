Gaming: Exklusive Spiele dominieren weiterhin die Kaufentscheidungen bei Konsolen-Spielern

Exklusive Spiele sind laut aktueller Umfrage der wichtigste Grund für den Konsolenkauf.

Eine neue Konsumentenbefragung von Circana für das erste Quartal 2026 zeigt, dass Exklusivspiele weiterhin der mit Abstand wichtigste Grund für den Kauf einer Konsole bleiben.

Die Auswertung wurde unter anderem von Chris Dring eingeordnet und bestätigt die anhaltende Bedeutung exklusiver Inhalte im Konsolenmarkt.

An erster Stelle der Kaufgründe stehen demnach klar Exklusivtitel, die laut Umfrage deutlich vor allen anderen Faktoren liegen. Erst danach folgen soziale Aspekte wie der Umstand, dass Freunde oder Familie bereits dieselbe Konsole nutzen.

Weitere genannte Gründe sind die einfachere gemeinsame Nutzung im Haushalt, die bevorzugte Nutzung im Wohnzimmer sowie die Möglichkeit, physische Spiele häufiger zu erwerben als auf anderen Plattformen.

Die Ergebnisse unterstreichen damit erneut, dass trotz wachsender digitaler Angebote und Cross-Play-Funktionen exklusive Inhalte weiterhin eine zentrale Rolle im Konsolenwettbewerb spielen.