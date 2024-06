Gaming: Fallout 4 und Sea of Thieves legen mächtig zu

Autor:, in / Gaming

Obwohl der Markt in den USA zuletzt nachgelassen hat, haben Fallout 4 und Sea of Thieves gewonnen.

Circana hat die US-Charts für April 2024 veröffentlicht und aus diesen gehen wie immer ein paar interessante Details hervor. So hat der US-Markt unter den jüngsten Entwicklungen innerhalb und außerhalb der Spielebranche gelitten und entsprechend etwa 3 Prozent an Absatz eingebüßt.

Es gibt aber auch Anlass zur Freude. Helldivers 2 konnte sich beispielsweise auf Platz 2 halten, obwohl die Neuzugänge für den Titel von März zu April um 70 Prozent eingebrochen sind. Auf Platz 1 ist Stellar Blade eingestiegen.

Zu den Gewinnern zählen trotz gesunkener US-Absatzzahlen vor allem jedoch Sea of Thieves und Fallout 4. Sea of Thieves legte einen beeindruckenden Sprung von Platz 55 im März auf Platz 4 im April 2024 hin. Fallout 4 kämpfte sich sogar von Platz 87 auf Platz 5 hoch – was gewiss auch dem Erfolg der Prime Video-Serie geschuldet ist. Immerhin absolvierte auch Fallout 76 einen mächtigen Sprung: Von Platz 159 ging es auf Platz 8.