Gaming: Famitsu Most Wanted 2026: Diese Spiele dominieren Japans Hype‑Charts

Famitsu Most Wanted 2026: Diese Spiele dominieren Japans Hype‑Charts und stehen ganz oben auf dem Wunschzettel.

Die aktuellen Famitsu Most Wanted‑Charts für das Jahr 2026 zeigen deutlich, welche kommenden Spiele in Japan die größte Aufmerksamkeit erhalten.

An erster Stelle steht Pragmata, das trotz seiner langen Entwicklungszeit weiterhin eine starke Fanbasis besitzt und als einer der wichtigsten Next‑Gen‑Titel des Jahres gilt.

Direkt dahinter folgt Dragon Quest VII Reimagined, das gleich mehrfach in der Liste auftaucht und damit die enorme Vorfreude auf das Remake eines der beliebtesten JRPG‑Klassiker unterstreicht.

Auch Resident Evil Requiem sichert sich einen der Spitzenplätze und zeigt, wie stark die Survival‑Horror‑Reihe weiterhin in der japanischen Gaming‑Community verankert ist.

Mit Pokémon Pokopia findet sich ein weiterer großer Markenname in den Top 5, was die anhaltende Dominanz der Pokémon‑Serie im japanischen Markt bestätigt.

Persona 4 Revival belegt ebenfalls einen Platz in den Charts und verdeutlicht, wie groß das Interesse an Neuauflagen etablierter JRPG‑Reihen bleibt. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties spricht Fans der Action‑Adventure‑Reihe an, die auf moderne Neuinterpretationen und neue Inhalte warten.

Mario Tennis Fever bringt klassische Nintendo‑Sportaction in die Liste und zeigt, dass auch Spin‑offs der großen Marken weiterhin hohe Nachfrage erzeugen. Abgeschlossen wird die Top 10 durch Fire Emblem Fortune’s Weave, das die starke Position der Fire‑Emblem‑Reihe im Strategie‑Genre bestätigt und bei vielen Spielern als einer der wichtigsten kommenden Taktik‑Titel des Jahres 2026 gilt.

Top 10 Famitsu Most Wanted 2026