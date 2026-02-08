Gaming: Famitsu Most Wanted – Pragmata stürmt an die Spitze

In der aktuellen Ausgabe der Famitsu Most Wanted Games zeigt sich ein Ranking, das euch eine spannende Mischung aus Blockbustern, Comebacks und neuen Marken präsentiert.

Ganz oben landet Pragmata mit deutlichem Vorsprung und sichert sich mit 620 Stimmen die Pole Position. Das lange verschobene Sci‑Fi‑Projekt von Capcom scheint in Japan weiterhin eine enorme Anziehungskraft zu besitzen.

Direkt dahinter folgt Resident Evil Requiem, das mit 525 Stimmen eine starke Platzierung erreicht und die anhaltende Popularität der Horrorreihe unterstreicht. Auf dem dritten Platz landet Pokémon Pokopia, das mit 451 Stimmen erneut beweist, wie stabil die Marke in den japanischen Most‑Wanted‑Charts performt.

Weiter unten im Ranking tauchen mehrere Titel auf, die für nostalgische Vibes sorgen. Persona 4 Revival sichert sich mit 318 Stimmen den vierten Platz und zeigt, wie groß die Nachfrage nach einer modernen Neuauflage des Klassikers ist. Mario Tennis Fever folgt mit 276 Stimmen und bestätigt, dass Nintendo‑Sportspiele weiterhin eine treue Fanbasis haben.

Mit Tomodachi Life auf Platz sechs und Splatoon Raiders auf Platz sieben tauchen zwei weitere Nintendo‑Marken auf, die in Japan traditionell stark abschneiden. Auch Fire Emblem Fortunes Weave bleibt mit 201 Stimmen im Gespräch und zeigt, dass die Strategie‑Reihe weiterhin fest verankert ist.

Den Abschluss der Top 10 bilden Rhythm Heaven Groove und Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, die mit 182 genauer gesagt 180 Stimmen knapp beieinanderliegen. Beide Titel bedienen sehr unterschiedliche Zielgruppen, was die Vielfalt des Rankings noch einmal unterstreicht.

Famitsu Most Wanted Games

Pragmata – 620 Resident Evil Requiem – 525 Pokémon Pokopia – 451 Persona 4 Revival – 318 Mario Tennis Fever – 276 Tomodachi Life – 223 Splatoon Raiders – 212 Fire Emblem Fortune’s Weave – 201 Rhythm Heaven Groove – 182 Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 180

Die neue Famitsu‑Liste liefert euch damit einen interessanten Überblick über die aktuelle Stimmung im japanischen Markt und zeigt, welche Spiele dort gerade besonders heiß erwartet werden.