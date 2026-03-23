Gaming: Far Cry wird heute 22 Jahre alt – So begann eine legendäre Reihe

Heute jährt sich die Veröffentlichung des Originals Far Cry zum 22. Mal. Der Titel legte damals den Grundstein für eine der bekanntesten Open-World-Reihen der Gaming-Geschichte.
Mit seiner beeindruckenden Grafik, der offenen Spielwelt und dem innovativen Gameplay setzte Far Cry Maßstäbe. Spieler konnten erstmals weitläufige Umgebungen erkunden, taktisch gegen Gegner vorgehen und die Freiheit genießen, ihre eigenen Strategien zu entwickeln. Besonders die dynamische KI und die Möglichkeit, unterschiedliche Wege zur Missionserfüllung zu wählen, machten das Spiel einzigartig.
Seitdem hat sich die Reihe stetig weiterentwickelt, von klassischen Shootern über die modernen Open-World-Epen wie Far Cry 6. Trotz technischer Sprünge bleibt der Kern der Serie – Freiheit, Erkundung und intensive Action – unverändert.
Das Jubiläum erinnert daran, wie stark das erste Far Cry die Branche beeinflusst hat. Viele aktuelle Open-World- und Shooter-Titel bauen auf Mechaniken auf, die hier erstmals populär wurden. Für Fans und Neueinsteiger gleichermaßen bleibt die Serie ein Synonym für packendes Abenteuer in offenen Welten.
50 Kommentare AddedMitdiskutieren
Teil 1 mit seiner Cheat KI hat mir nicht gefallen spielerisch. Das Setting war klasse.
Teil 2 nicht gespielt und Teil 3 war einfach nur genial.
Habs erst dieses Jahr nach 22 Jahren das 2. Mal durchgespielt. Plus den Spin Off Instinct (welcher deutlich besser ist). Und ich muss sagen, es ist wie der Uwe Boll Film, ziemlich schlecht im Vergleich zu neueren wie Teil 2. Damals muss ich es allerdings ganz gut gefunden haben.
Man war der erste schwer 😂, du konntest 1000km weit weg und hinter nem Wald aus Büschen stehen und die Gegner sahen dich trotzdem und feuerten immer 1A zielgenau 😂
Eindeutig keine Stormtrooper 😁
Ne das stimmt 😂
Als „Far Cry“ noch gut war. Teil 1 hatte mit seinem Setting viel Neues gebracht. Aber was danach kam, war leider meiner Meinung nach enttäuschend. Warum hat man sich auf das Thema Drogen so sehr fixiert? Man hätte viel mehr mit den Mutanten machen können.
Ich habe mein Day1 Spiel Uncut auf Disk immer noch. 2004 war allgemein ein fantastisches Shooter Jahr. Far Cry (PC), Doom 3 (PC), Chronicles of Riddick (Xbox), Halo 2 (Xbox) und Half Life 2 (PC). PC & Xbox war schon immer am besten.😃