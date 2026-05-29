Gaming: Fatal Fury Ultimate History-Buch ab sofort erhältlich mit 468 Seiten SNK-Geschichte

Fans von Fatal Fury können sich ab sofort das neue Premium-Buch „Fatal Fury/Garou Densetsu: The Ultimate History“ sichern. Das Werk von Bitmap Books widmet sich der kompletten 35-jährigen Geschichte der legendären Prügelspielreihe von SNK.
Das Hardcover-Buch umfasst insgesamt 468 Seiten und kombiniert umfangreiche Hintergrundinformationen zur Entwicklung der Reihe mit großformatigen Sprite-Sheets, Screenshots, Konzeptzeichnungen und Promo-Artworks. Enthalten sind außerdem Interviews mit mehreren bekannten Entwicklern und Künstlern der Serie, darunter Hitoshi Okamoto, Youichiro Soeda, Nobuyuki Kuroki, Takeshi Kimura sowie SNK-Produzent Yasuyuki Oda.
Thematisch deckt das Buch nahezu die komplette Historie der Reihe ab – von Fatal Fury: King of Fighters über Real Bout Fatal Fury bis hin zu Garou: Mark of the Wolves und Fatal Fury: City of the Wolves.
Neben der Standard Edition für 41,95 € erscheint auch eine umfangreichere Collector’s Edition für 64,95 €. Diese enthält unter anderem einen speziellen Slipcase mit integrierten Soundeffekten aus den Spielen.
Bitmap Books beschreibt das Werk als umfangreiche Hommage an die Geschichte der Fatal-Fury-Serie und ihre Bedeutung für das Fighting-Game-Genre. Die Reihe zählt bis heute zu den prägendsten Arcade-Prügelspielen aus der goldenen Ära von SNK.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
War früher eher der streetfighter Typ fatal fury war nicht so meins genau wie double dragon
Zwar nichts für mich, aber ein tolles Gimmick für Fans der Reihe.
Ach ja, schon irgendwie cool. Würde ich gerne mal durchblättern, aber kaufen muss ich es jetzt nicht.
So dachte ik och 😅
Das ist echt eine tolle Sache für Fans 👍.
Muss ik ma in der Bücherei überzeugen das dieses Buch in den Bestand gehört 😹✌🏻 dann kann ik et lesen 😅
Mal durchblättern würde ich es auch gern. Für Fans sicher ne schöne Sache.
Sowas finde ich ja so richtig cool! Sollte es mehr von geben