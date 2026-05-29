Gaming: Fatal Fury Ultimate History-Buch ab sofort erhältlich mit 468 Seiten SNK-Geschichte

Fans von Fatal Fury können sich ab sofort das neue Premium-Buch „Fatal Fury/Garou Densetsu: The Ultimate History“ sichern. Das Werk von Bitmap Books widmet sich der kompletten 35-jährigen Geschichte der legendären Prügelspielreihe von SNK.

Das Hardcover-Buch umfasst insgesamt 468 Seiten und kombiniert umfangreiche Hintergrundinformationen zur Entwicklung der Reihe mit großformatigen Sprite-Sheets, Screenshots, Konzeptzeichnungen und Promo-Artworks. Enthalten sind außerdem Interviews mit mehreren bekannten Entwicklern und Künstlern der Serie, darunter Hitoshi Okamoto, Youichiro Soeda, Nobuyuki Kuroki, Takeshi Kimura sowie SNK-Produzent Yasuyuki Oda.

Thematisch deckt das Buch nahezu die komplette Historie der Reihe ab – von Fatal Fury: King of Fighters über Real Bout Fatal Fury bis hin zu Garou: Mark of the Wolves und Fatal Fury: City of the Wolves.

Neben der Standard Edition für 41,95 € erscheint auch eine umfangreichere Collector’s Edition für 64,95 €. Diese enthält unter anderem einen speziellen Slipcase mit integrierten Soundeffekten aus den Spielen.

Bitmap Books beschreibt das Werk als umfangreiche Hommage an die Geschichte der Fatal-Fury-Serie und ihre Bedeutung für das Fighting-Game-Genre. Die Reihe zählt bis heute zu den prägendsten Arcade-Prügelspielen aus der goldenen Ära von SNK.