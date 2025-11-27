Gaming: Feiert den Start von Anno 117 mit PLITCH

Das lang erwartete Strategiespiel Anno 117: Pax Romana von Ubisoft ist bereits kurz nach der Veröffentlichung auf die Spitzenposition der PLITCH-Charts geklettert.
Bereits über 4.200 Nutzer (Stand 24.11.) passten das Spiel mit der Modding-Software individuell an. PLITCH ist der ultimative PC-Trainer für Singleplayer-Spiele, mit dem sich das Spielerlebnis frei gestalten lässt.
Publisher Ubisoft begrüßt ausdrücklich den Support von Mods. Schon die Demo von Anno 117 wurde von PLITCH unterstützt und bot den Spielern zahlreiche Möglichkeiten, ihre Spielerfahrung ganz nach ihren Wünschen zu modifizieren. Für die Vollversion von Anno 117 wurde das Angebot aufgestockt und umfasst aktuell 15 Mods und Trainer, wie z.B:
- Credits hinzufügen
- Minimum 50 % aller Ressourcen (Hafen öffnen)
- Forschungsmultiplizierer setzen
- Alle Bedürfnisse erfüllt
- Mega Einkommen – Premium
- Gottmodus (Gebäude/Schiffe) – Premium
Am häufigsten wurde dabei bisher die Mod Credits hinzufügen angewendet. Über 330.000 Mal griffen die User darauf zu.
Auch der Vorgänger Anno 1800 gehörte zu den beliebtesten von über 5.500 verfügbaren Titeln bei PLITCH. Mittels über 75.600 Mods lassen sich in PC-Spielen z.B. mehr Leben freischalten, mehr Credits bekommen oder mehr Schaden aushalten, so dass sich die Nutzer auf das Wesentliche konzentrieren können: den Spaß am Spielen!
Wer zusätzliche Herausforderung sucht, kann sich die Spiele sogar schwieriger machen. PLITCH ist der weltweit einzige Trainer, der diese Option bietet.
Für PLITCH steht weiterhin ein Free Premium Trial zur Verfügung. Wer bislang noch nicht über einen Premium-Zugang verfügt, kann ab sofort alle Premium-Features eine Stunde lang kostenlos nutzen
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
sowas nannte man in Anno 1604 noch Cheats. Mir hat der Mist das Game damals kaputt gemacht xD
Ja, früher gab es so etwas für lau…
Cheats sind ja sicher für einige Zeit spaßig, nur zahlen würde ich nicht dafür.
Frühers nannte man das einfach Cheats.
Und die gab es kostenlos.
Na gut, es gab auch Cheatmodule für die Playstation. XPloder zb.
Bei einem Strategiespiel, noch dazu so einem, zerstört es doch aber auch den Sinn dahinter.
Als Jugendlicher kannte ich leider die Cheats von Warcraft 2 und Starcraft auswendig. Kenn sie sogar immer noch 😣
Das verleitet so schnell dazu diese zu nutzen, wenns mal nur etwas komplizierter wird.
Am besten sind spaßige Cheats gewesen. Wie bei Collin McRays Rally. Disco Modus, geringe Schwerkraft usw. 😁
Ich erinnere mich noch gut an das erste Spiel was ich gespielt hatte, bei dem es Cheats gab. Es war Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 auf der PS1.
Die endlosen Tastenkombinationen waren einfach mega (bescheuert) aber trotzdem haben wir es damals gefeiert 😂
Später gab es auch schon Trainer, aber die waren kostenlos und man könnte mittels Tastenkombinationen verschiedene Cheats aktivieren (natürlich Only Offline Modus).
Bei der Total War Reihe musste ich auch ab und an auf Cheats zurück greifen, was mich aber dadurch ewig lange bei Laune gehalten hat, ohne dass es zu zuviel Frust kam.
Wäre manchmal heutzutage auch noch wünschenswert bei manchen Spielen 😅
Wobei, mittlerweile würde bei mir der Drang nach Erfolgen freispielen höher liegen, als eine Erfolgssperre, wenn man Cheats aktiviert.
Riecht irgendwie nach #werbung
Einige Male wird „Plitch“ erwähnt und am Ende:
„Für PLITCH steht weiterhin ein Free Premium Trial zur Verfügung. Wer bislang noch nicht über einen Premium-Zugang verfügt, kann ab sofort alle Premium-Features eine Stunde lang kostenlos nutzen“