Gaming: Feiert den Start von Anno 117 mit PLITCH

Das lang erwartete Strategiespiel Anno 117: Pax Romana von Ubisoft ist bereits kurz nach der Veröffentlichung auf die Spitzenposition der PLITCH-Charts geklettert.

Bereits über 4.200 Nutzer (Stand 24.11.) passten das Spiel mit der Modding-Software individuell an. PLITCH ist der ultimative PC-Trainer für Singleplayer-Spiele, mit dem sich das Spielerlebnis frei gestalten lässt.

Publisher Ubisoft begrüßt ausdrücklich den Support von Mods. Schon die Demo von Anno 117 wurde von PLITCH unterstützt und bot den Spielern zahlreiche Möglichkeiten, ihre Spielerfahrung ganz nach ihren Wünschen zu modifizieren. Für die Vollversion von Anno 117 wurde das Angebot aufgestockt und umfasst aktuell 15 Mods und Trainer, wie z.B:

Credits hinzufügen

Minimum 50 % aller Ressourcen (Hafen öffnen)

Forschungsmultiplizierer setzen

Alle Bedürfnisse erfüllt

Mega Einkommen – Premium

Gottmodus (Gebäude/Schiffe) – Premium

Am häufigsten wurde dabei bisher die Mod Credits hinzufügen angewendet. Über 330.000 Mal griffen die User darauf zu.

Auch der Vorgänger Anno 1800 gehörte zu den beliebtesten von über 5.500 verfügbaren Titeln bei PLITCH. Mittels über 75.600 Mods lassen sich in PC-Spielen z.B. mehr Leben freischalten, mehr Credits bekommen oder mehr Schaden aushalten, so dass sich die Nutzer auf das Wesentliche konzentrieren können: den Spaß am Spielen!

Wer zusätzliche Herausforderung sucht, kann sich die Spiele sogar schwieriger machen. PLITCH ist der weltweit einzige Trainer, der diese Option bietet.

Für PLITCH steht weiterhin ein Free Premium Trial zur Verfügung. Wer bislang noch nicht über einen Premium-Zugang verfügt, kann ab sofort alle Premium-Features eine Stunde lang kostenlos nutzen