Gaming: Gamer neigen eher zu Rassismus und Sexismus laut Studie

Wie aus der von Take This veröffentlichten Studie „Identitätsverschmelzung und Extremismus in Gaming-Kulturen“ hervorgeht, neigen Personen, die sich selbst als Gamer identifizieren, eher zu extremen Verhaltensweisen wie Rassismus oder Frauenfeindlichkeit.

Die Studie untersucht die potenzielle Rolle der „Identitätsverschmelzung“ in toxischen Teilen von Gaming-Communitys. Diese beschreibt ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, welche das persönliche Leben so stark beeinflusst, dass sogar zum eigenen Nachteil gruppenfreundliche Verhaltensweisen vertreten werden.

Im Gespräch mit Vice betont Mitautorin Dr. Rachel Kowert, dass die Ergebnisse der Studie nur einen kleinen, toxischen Teil der Gamer betreffen und es keine Hinweise auf weit verbreiteten Extremismus unter Gamern gebe.

Das Phänomen der Identitätsverschmelzung beschränkt sich nicht ausschließlich auf die Gaming-Szene. Auch in den Bereichen Militär und Leistungssport brachten Studien ähnliche Ergebnisse hervor.

Laut den Untersuchungen kann Gaming besonders förderlich bei der Entstehung von Identitätsverschmelzungen sein, insbesondere durch gemeinsame Erlebnisse, die herausfordernd und fesselnd sind.

„Wir haben individuelle Identitäten und soziale Identitäten“, erklärt Kowert. „Ich bin also Rachel, ich bin eine Frau und ich bin ein Gamer. Ich liebe The Witcher. Das sind meine sozialen Identitäten und sie sind getrennt.“ „Identitätsverschmelzung bedeutet, dass die soziale Identität und die individuelle Identität miteinander verschmelzen und man sie nicht mehr trennen kann. …. Die Art und Weise, wie sich die Verschmelzung entwickelt, macht sie anfälliger für extreme Verhaltensweisen.“

Insgesamt umfasste die Untersuchung drei Studien, in denen hunderte amerikanische Gamer zu ihren Überzeugungen und Ansichten bezüglich verschiedener Themenbereiche befragt wurden. Anschließend wurde durch Fragen zur Gaming-Kultur versucht, eine mögliche Korrelation zu einer Identitätsverschmelzung aufzudecken.

Eine der Studien nennt Einsamkeit, das Vermeiden von Bindungen und Bindungsangst als weitere Faktoren für Identitätsverschmelzungen mit der Gaming-Kultur. Unter Verweis auf die positiven und negativen Aspekte der Gaming-Kultur, wird diese als zweischneidiges Schwert bezeichnet.

Die dritte Studie stellt fest, dass antisoziales Verhalten stärker mit wettbewerbsorientierten Spielen wie Call of Duty als mit eher kooperativen Spielen wie Minecraft korreliert:

„Wenn die Gamer-Identität den Kern der eigenen Person ausmacht, scheint dies das widerzuspiegeln, was wir als toxische Gamer-Kultur bezeichnen, die eher zur Ausgrenzung als zur Integration neigt – also zu Dingen wie Rassismus, Sexismus und Frauenfeindlichkeit“, so Kowert gegenüber Vice. „All diese Dinge, von denen wir wissen, dass sie in Gaming-Räumen existieren, scheinen von denjenigen verinnerlicht zu werden, die sich sehr stark als Teil dieser Community identifizieren.“

Kowert möchte die Studie nicht als Werkzeug zum Angriff auf die Gaming-Community verstanden wissen und stellt nochmals klar, dass das Ergebnis nicht bedeute, dass alle Gamer böse oder Extremisten seien.

Vielmehr handele es sich bei Spielen um eine wunderbare Sache, die im Allgemeinen mehr Positives als Negatives zu bieten hätten. Gespräche über diese Thematik seien allerdings notwendig, da ohne diese eine Abschwächung der Probleme nur schwer möglich wäre, so die Autorin.