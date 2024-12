Gaming: GAMM Game Museum öffnet in Italien

Das GAMM – Game Museum ist jetzt im historischen Zentrum von Rom an der Piazza della Repubblica für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das GAMM – Game Museum möchte den kulturellen und künstlerischen Wert von Videospielen als interaktive Werke hervorheben und den Besuchern die Möglichkeit geben, in einen Pfad einzutauchen, der auf der Kombination von Geschichte, Technologie und der Erforschung des Spiels basiert.

Marco Accordi Rickards, Direktor der GAMM, sagte: „Das GAMM ist eine wunderbare Feier der Videospielkultur, die eine Reise zur digitalen und physischen Bewahrung in einem modernen Raum darstellt. Mit seiner ikonischen Lage im Herzen Roms wird das Museum auch ein Forum für Unterhaltung sein, in dem kulturelle Veranstaltungen und Events stattfinden. Wir freuen uns sehr darauf, Besucher aus der ganzen Welt zu begrüßen und mit ihnen Teile der Spielegeschichte zu teilen.

Entstanden aus der außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte von Vigamus – The Video Game Museum of Rome, das seit seiner Gründung im Jahr 2012 mehr als zwei Millionen Besucher aus der ganzen Welt empfangen hat, wird das GAMM an sieben Tagen in der Woche geöffnet sein und sich über eine Fläche von etwa 700 Quadratmetern erstrecken, die in zwei Ebenen und drei Themenbereiche unterteilt ist.

Es bietet eine immersive und interaktive Reise durch die Welt der Videospiele und kombiniert modernste digitale Inhalte mit einer Sammlung einzigartiger, wertvoller Artefakte. Es fördert das interaktive Medium als eine Form der kulturellen Kunst und des Ausdrucks.

Das Museum richtet sich nicht nur an Videospielfans, sondern auch an Familien, Jugendliche, Touristen, Schulen, Akademien und Branchenexperten sowie an alle, die sich für die Entdeckung dieses einzigartigen kulturellen Mediums interessieren, das im Laufe der Jahre Menschen jeden Alters und jeder Herkunft in seinen Bann gezogen und bewegt hat.

GAMM – Informationen zum Spielemuseum

Standort: Piazza della Repubblica, Rom

Öffnungszeiten: 7 Tage die Woche von 9:30 bis 19:30 Uhr und freitags und samstags auch von 8:30 bis 23:30 Uhr

Website: www.gammuseum.com

Eintrittskarten für das Museum kosten: 15 Euro