Gaming: Gang of Dragon Website ebenfalls gelöscht

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Das Verschwinden zentraler Online-Kanäle wirft weiter Fragen zur Zukunft von Gang of Dragon auf.

Gang of Dragon sorgt derzeit für neue Spekulationen rund um den Entwicklungsstatus des Projekts. Nachdem der offizielle YouTube-Kanal des Studios geschlossen wurde, ist die offizielle Website „https://www.nagoshistudio.com“ von Nagoshi Studio nun auch nicht mehr erreichbar.

Die plötzlichen Veränderungen haben innerhalb der Community schnell neue Zweifel an der Zukunft des Spiels ausgelöst. Offizielle Stellungnahmen von Nagoshi Studio oder Publisher NetEase liegen bislang allerdings nicht vor.

Auffällige Veränderungen rund um Nagoshi Studio

  • Offizielle Website lädt nicht mehr
  • YouTube-Kanal wurde geschlossen
  • Keine neuen offiziellen Updates zu Gang of Dragon
  • Bislang keine Stellungnahme des Studios

Das Projekt wurde ursprünglich als neues Actionspiel von Toshihiro Nagoshi angekündigt, der zuvor vor allem durch die Yakuza- beziehungsweise Like a Dragon-Reihe bekannt wurde.

Ob sich das Spiel weiterhin aktiv in Entwicklung befindet oder möglicherweise eingestellt wurde, bleibt derzeit unklar. Bis zu einer offiziellen Bestätigung sollten die aktuellen Hinweise daher als Spekulation betrachtet werden. Aber es spricht alles dafür, dass dieses Projekt beendet wurde.

 

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6 Kommentare Added

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  3. Fire12 14760 XP Leetspeak | 13.05.2026 - 15:11 Uhr

    Echt Schockierend das sich niemand zur Finanzierung findet
    Bei nen Gachagame sehe die Sache bestimmt anders aus 😮‍💨

    0
  5. F-A-B-I-A-N 5090 XP Beginner Level 3 | 13.05.2026 - 15:18 Uhr

    Wäre schade drum, hat mich vom Ansatz her deutlich mehr angesprochen als Yakuza. Und für Yakuza Fans ein umso größerer Verlust. Ist aber schon ungewöhnlich, dass die Online Präsenz einfach so vollständig gelöscht wird. Was da wohl los ist?

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