Gaming: Gang of Dragon Website ebenfalls gelöscht

Das Verschwinden zentraler Online-Kanäle wirft weiter Fragen zur Zukunft von Gang of Dragon auf.

Gang of Dragon sorgt derzeit für neue Spekulationen rund um den Entwicklungsstatus des Projekts. Nachdem der offizielle YouTube-Kanal des Studios geschlossen wurde, ist die offizielle Website „https://www.nagoshistudio.com“ von Nagoshi Studio nun auch nicht mehr erreichbar.

Die plötzlichen Veränderungen haben innerhalb der Community schnell neue Zweifel an der Zukunft des Spiels ausgelöst. Offizielle Stellungnahmen von Nagoshi Studio oder Publisher NetEase liegen bislang allerdings nicht vor.

Auffällige Veränderungen rund um Nagoshi Studio

Offizielle Website lädt nicht mehr

YouTube-Kanal wurde geschlossen

Keine neuen offiziellen Updates zu Gang of Dragon

Bislang keine Stellungnahme des Studios

Das Projekt wurde ursprünglich als neues Actionspiel von Toshihiro Nagoshi angekündigt, der zuvor vor allem durch die Yakuza- beziehungsweise Like a Dragon-Reihe bekannt wurde.

Ob sich das Spiel weiterhin aktiv in Entwicklung befindet oder möglicherweise eingestellt wurde, bleibt derzeit unklar. Bis zu einer offiziellen Bestätigung sollten die aktuellen Hinweise daher als Spekulation betrachtet werden. Aber es spricht alles dafür, dass dieses Projekt beendet wurde.