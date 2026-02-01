Gaming: GDC‑Report: Drittel aller US‑Game‑Dev‑Jobs weg

Die Game Developers Conference (GDC) hat ihren neuesten State of the Industry‑Report veröffentlicht – und die Zahlen zeichnen ein düsteres Bild.
Von den 2.300 befragten Branchenprofis gaben 33 % der US‑Teilnehmer an, in den letzten zwei Jahren von Entlassungen betroffen gewesen zu sein. International sieht es kaum besser aus: 28 % berichten von Layoffs im selben Zeitraum, 17 % allein im letzten Jahr.
Der Report weist darauf hin, dass die tatsächliche Zahl vermutlich noch höher liegt, da Mehrfachentlassungen einzelner Personen nicht erfasst wurden.
Viele finden keinen neuen Job
Die Folgen sind gravierend:
- 48 % der Betroffenen suchen weiterhin aktiv nach Arbeit
- 36 % sagen, dass ihre Versuche, in der Branche zu bleiben, bisher erfolglos waren
Die Lage verschärft sich zusätzlich durch Studio‑Schließungen, Fusionen und Übernahmen. Rund 450 Befragte erlebten 2025 entsprechende Umstrukturierungen. Besonders auffällig: 31 % der Entlassenen wissen nicht einmal, warum sie gehen mussten.
Wer ist besonders betroffen?
- AAA‑Studios und ältere Indie‑Teams melden häufiger Übernahmen
- Jüngere Studios werden dagegen eher komplett geschlossen
Harte Kritik aus der Branche
Der Report enthält mehrere anonyme Aussagen, die ein klares Bild der Stimmung vermitteln:
„Leadership hat nicht erkannt, dass der COVID‑Boom nicht dauerhaft ist. Firmen haben wild eingekauft – und wurden dann selbst geschluckt. Jetzt wollen Investoren sofortige Rendite, um alles in den aktuellen Hype (genAI) zu pumpen.“
Ein anderer Kommentar wird noch deutlicher:
„Executives, die nie als Entwickler gearbeitet haben, reißen die Planken aus ihren Schiffen, werfen Leute über Bord und erwarten, dass diese Geisterschiffe ihnen weiter unendlich Geld bringen.“
Fazit
Die GDC‑Zahlen bestätigen, was die Branche seit Monaten spürt: Die Entlassungswelle ist kein Ausrutscher, sondern ein strukturelles Problem.
Fehlentscheidungen, Überinvestitionen während der Pandemie und ein aggressiver Shift hin zu KI‑Investments haben ein fragiles Ökosystem geschaffen, in dem selbst etablierte Studios ins Wanken geraten.
Die Frage ist nicht mehr, ob sich die Branche stabilisiert – sondern wann und wie.
Indie-Entwickler haben es am besten, Imho.
Deswegen wird auch vermehrt für PC entwickelt: Geringere Kosten
Laut den Entwicklern liegt der Fokus auf den PC an der Verbreitung der Geräte und der Anzahl der User dort.
Die Abfrage gehörte mit zu der survey.
Aber ich denke bei Indies ist das auch eine Preisfrage
Wer zahlt schon gerne Plattformgebühren?
Zählt sicher irgendwo mit rein, das stimmt.
Mich würde ein Vergleich 2026 zu 2019 interessieren. Sind es aktuell mehr Beschäftigte als damals?
Dass der Covid Boom nicht durchgehend anhält, dürfre jeder gewusst haben. Den Boom muss man natürlich mitnehmen, aufstocken und nach dem Abflachen eben wieder nach unten korrigieren.
Gute Frage… Ich lehne mich jetzt etwas aus dem Fenster und tippe, dass es 2026 mehr beschäftigte in der Branche sind als 2019.
Aber die Konsolidierung ist in vollem Umbruch und hinzu kommt das Thema KI. Es werden bestimmt noch viele ihren Job verlieren in der Branche.
Ich würde auch tippen, dass es aktuell immer noch mehr sind als 2019.
Schon traurig was da abgeht aber mit dem AI Slop wird es sicherlich nicht besser werden.😑
Also heute noch Entwickler zu sein ist ein sehr unsicherer Job. Damals dachte ich immer Spieleentwickler zu sein ist ein Traum aber heute würde ich nicht mal daran denken in diese Branche einzusteigen.
Dachte ich früher auch mal.
Ich glaube das trifft in vielen Fällen heute nicht mehr zu.
Aber zocken bleibt ein Genuß. 🙂