Gaming: GDC‑Report: Drittel aller US‑Game‑Dev‑Jobs weg

GDC‑Report: Ein Drittel aller US‑Game‑Dev‑Jobs wurden in den vergangenen zwei Jahren gekillt – Branche spricht von „Geisterschiffen“ und falscher Führung!

Die Game Developers Conference (GDC) hat ihren neuesten State of the Industry‑Report veröffentlicht – und die Zahlen zeichnen ein düsteres Bild.

Von den 2.300 befragten Branchenprofis gaben 33 % der US‑Teilnehmer an, in den letzten zwei Jahren von Entlassungen betroffen gewesen zu sein. International sieht es kaum besser aus: 28 % berichten von Layoffs im selben Zeitraum, 17 % allein im letzten Jahr.

Der Report weist darauf hin, dass die tatsächliche Zahl vermutlich noch höher liegt, da Mehrfachentlassungen einzelner Personen nicht erfasst wurden.

Viele finden keinen neuen Job

Die Folgen sind gravierend:

48 % der Betroffenen suchen weiterhin aktiv nach Arbeit

36 % sagen, dass ihre Versuche, in der Branche zu bleiben, bisher erfolglos waren

Die Lage verschärft sich zusätzlich durch Studio‑Schließungen, Fusionen und Übernahmen. Rund 450 Befragte erlebten 2025 entsprechende Umstrukturierungen. Besonders auffällig: 31 % der Entlassenen wissen nicht einmal, warum sie gehen mussten.

Wer ist besonders betroffen?

AAA‑Studios und ältere Indie‑Teams melden häufiger Übernahmen

Jüngere Studios werden dagegen eher komplett geschlossen

Harte Kritik aus der Branche

Der Report enthält mehrere anonyme Aussagen, die ein klares Bild der Stimmung vermitteln:

„Leadership hat nicht erkannt, dass der COVID‑Boom nicht dauerhaft ist. Firmen haben wild eingekauft – und wurden dann selbst geschluckt. Jetzt wollen Investoren sofortige Rendite, um alles in den aktuellen Hype (genAI) zu pumpen.“

Ein anderer Kommentar wird noch deutlicher:

„Executives, die nie als Entwickler gearbeitet haben, reißen die Planken aus ihren Schiffen, werfen Leute über Bord und erwarten, dass diese Geisterschiffe ihnen weiter unendlich Geld bringen.“

Fazit

Die GDC‑Zahlen bestätigen, was die Branche seit Monaten spürt: Die Entlassungswelle ist kein Ausrutscher, sondern ein strukturelles Problem.

Fehlentscheidungen, Überinvestitionen während der Pandemie und ein aggressiver Shift hin zu KI‑Investments haben ein fragiles Ökosystem geschaffen, in dem selbst etablierte Studios ins Wanken geraten.

Die Frage ist nicht mehr, ob sich die Branche stabilisiert – sondern wann und wie.