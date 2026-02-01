Gaming: GDC‑Report: Drittel aller US‑Game‑Dev‑Jobs weg

41 Autor: , in News / Gaming
Übersicht
Image: Depositphotos

GDC‑Report: Ein Drittel aller US‑Game‑Dev‑Jobs wurden in den vergangenen zwei Jahren gekillt – Branche spricht von „Geisterschiffen“ und falscher Führung!

Die Game Developers Conference (GDC) hat ihren neuesten State of the Industry‑Report veröffentlicht – und die Zahlen zeichnen ein düsteres Bild.

Von den 2.300 befragten Branchenprofis gaben 33 % der US‑Teilnehmer an, in den letzten zwei Jahren von Entlassungen betroffen gewesen zu sein. International sieht es kaum besser aus: 28 % berichten von Layoffs im selben Zeitraum, 17 % allein im letzten Jahr.

Der Report weist darauf hin, dass die tatsächliche Zahl vermutlich noch höher liegt, da Mehrfachentlassungen einzelner Personen nicht erfasst wurden.

Viele finden keinen neuen Job

Die Folgen sind gravierend:

  • 48 % der Betroffenen suchen weiterhin aktiv nach Arbeit
  • 36 % sagen, dass ihre Versuche, in der Branche zu bleiben, bisher erfolglos waren

Die Lage verschärft sich zusätzlich durch Studio‑Schließungen, Fusionen und Übernahmen. Rund 450 Befragte erlebten 2025 entsprechende Umstrukturierungen. Besonders auffällig: 31 % der Entlassenen wissen nicht einmal, warum sie gehen mussten.

Wer ist besonders betroffen?

  • AAA‑Studios und ältere Indie‑Teams melden häufiger Übernahmen
  • Jüngere Studios werden dagegen eher komplett geschlossen

Harte Kritik aus der Branche

Der Report enthält mehrere anonyme Aussagen, die ein klares Bild der Stimmung vermitteln:

„Leadership hat nicht erkannt, dass der COVID‑Boom nicht dauerhaft ist. Firmen haben wild eingekauft – und wurden dann selbst geschluckt. Jetzt wollen Investoren sofortige Rendite, um alles in den aktuellen Hype (genAI) zu pumpen.“

Ein anderer Kommentar wird noch deutlicher:

„Executives, die nie als Entwickler gearbeitet haben, reißen die Planken aus ihren Schiffen, werfen Leute über Bord und erwarten, dass diese Geisterschiffe ihnen weiter unendlich Geld bringen.“

Fazit

Die GDC‑Zahlen bestätigen, was die Branche seit Monaten spürt: Die Entlassungswelle ist kein Ausrutscher, sondern ein strukturelles Problem.

Fehlentscheidungen, Überinvestitionen während der Pandemie und ein aggressiver Shift hin zu KI‑Investments haben ein fragiles Ökosystem geschaffen, in dem selbst etablierte Studios ins Wanken geraten.

Die Frage ist nicht mehr, ob sich die Branche stabilisiert – sondern wann und wie.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gaming

41 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 202965 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 01.02.2026 - 18:22 Uhr

    Indie-Entwickler haben es am besten, Imho.
    Deswegen wird auch vermehrt für PC entwickelt: Geringere Kosten

    0
  2. shadow moses 450990 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 01.02.2026 - 18:36 Uhr

    Mich würde ein Vergleich 2026 zu 2019 interessieren. Sind es aktuell mehr Beschäftigte als damals?

    Dass der Covid Boom nicht durchgehend anhält, dürfre jeder gewusst haben. Den Boom muss man natürlich mitnehmen, aufstocken und nach dem Abflachen eben wieder nach unten korrigieren.

    1
    • The Hills have Shice 220665 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 01.02.2026 - 18:43 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Gute Frage… Ich lehne mich jetzt etwas aus dem Fenster und tippe, dass es 2026 mehr beschäftigte in der Branche sind als 2019.

      Aber die Konsolidierung ist in vollem Umbruch und hinzu kommt das Thema KI. Es werden bestimmt noch viele ihren Job verlieren in der Branche.

      2
  3. Mr Poppell 106480 XP Hardcore User | 01.02.2026 - 18:49 Uhr

    Schon traurig was da abgeht aber mit dem AI Slop wird es sicherlich nicht besser werden.😑

    0
  4. DBGH miLKa 13750 XP Leetspeak | 01.02.2026 - 19:54 Uhr

    Also heute noch Entwickler zu sein ist ein sehr unsicherer Job. Damals dachte ich immer Spieleentwickler zu sein ist ein Traum aber heute würde ich nicht mal daran denken in diese Branche einzusteigen.

    1

Hinterlasse eine Antwort