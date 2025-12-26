Gaming: Gears of War Collector’s Edition und vieles mehr präsentiert

Prime 1 Studio präsentiert zahlreiche Collector’s Editionen. Mit dabei eine Marcus Fenix Statue für Gears of War.

Egal, ob Alien, Gears of War oder Avatar – Prime 1 Studio hat für fast alle Fans die passende Sammler-Edition. In einem umfangreichen Video wurden diese ausführlich vorgestellt.

Die Marcus Fenix Statue ist 97 cm hoch und 56 cm breit. Die Vorbestellung startet am 30.12.2025.

Schaut euch das Video gleich hier an: