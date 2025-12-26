Gaming: Gears of War Collector’s Edition und vieles mehr präsentiert

22 Autor: , in News / Gaming
Übersicht

Prime 1 Studio präsentiert zahlreiche Collector’s Editionen. Mit dabei eine Marcus Fenix Statue für Gears of War.

Egal, ob Alien, Gears of War oder Avatar – Prime 1 Studio hat für fast alle Fans die passende Sammler-Edition. In einem umfangreichen Video wurden diese ausführlich vorgestellt.

Die Marcus Fenix Statue ist 97 cm hoch und 56 cm breit. Die Vorbestellung startet am 30.12.2025.

Schaut euch das Video gleich hier an:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gaming

22 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. JohnWick 78605 XP Tastenakrobat Level 4 | 26.12.2025 - 17:14 Uhr

    Sieht schon cool aus.
    Hätte ich den Platz , würde ich sofort zuschlagen 😅❤️🙂

    0
  3. ShadowTerror90 62770 XP Romper Stomper | 26.12.2025 - 17:15 Uhr

    Schon sehr cool,müsste ich eigentlich kaufen um alle Figuren zu haben,aber nochmal Markus ?denn hab ich doch schon von der Epic Edition von Teil 3..da wäre doch sicherlich was anderes möglich gewesen.

    Mal gucken.

    Erstmal möchte ich was von dem Spiel sehen bevor ich da auch nur einen Cent ausgeben werde,dafür war der letzte Ableger zu schlecht das ich wieder jeden Mist kaufen werde.

    0
  7. DerOpaZockt 81200 XP Untouchable Star 1 | 26.12.2025 - 18:39 Uhr

    Die Figur ist ja mal der Hammer, ich befürchte nur, dass der Preis ebenfalls nicht ohne ist. Aber warten wir es ab.

    0
  8. oldGamer 148575 XP Master-at-Arms Onyx | 26.12.2025 - 18:39 Uhr

    Ich glaub da hat jemand Marmelade über die Statue gekippt.
    Weniger glimmer wäre mehr gewesen 🙁

    0
  10. Ralle89 54660 XP Nachwuchsadmin 6+ | 26.12.2025 - 19:07 Uhr

    Brauche jetzt keine Figur unbedingt aber cool ist es trotzdem 😁

    0

Hinterlasse eine Antwort