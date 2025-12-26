Gaming: Gears of War Collector’s Edition und vieles mehr präsentiert

Egal, ob Alien, Gears of War oder Avatar – Prime 1 Studio hat für fast alle Fans die passende Sammler-Edition. In einem umfangreichen Video wurden diese ausführlich vorgestellt.
Die Marcus Fenix Statue ist 97 cm hoch und 56 cm breit. Die Vorbestellung startet am 30.12.2025.
Schaut euch das Video gleich hier an:
Ja krass. Aber Platz hätte ich dafür nicht. 😅
Sieht schon cool aus.
Hätte ich den Platz , würde ich sofort zuschlagen 😅❤️🙂
Schon sehr cool,müsste ich eigentlich kaufen um alle Figuren zu haben,aber nochmal Markus ?denn hab ich doch schon von der Epic Edition von Teil 3..da wäre doch sicherlich was anderes möglich gewesen.
Mal gucken.
Erstmal möchte ich was von dem Spiel sehen bevor ich da auch nur einen Cent ausgeben werde,dafür war der letzte Ableger zu schlecht das ich wieder jeden Mist kaufen werde.
97cm hoch. Geil da hätte ich gerne ein Zockerzimmer
Sieht schon cool aus.
Geil 🤩
Die Figur ist ja mal der Hammer, ich befürchte nur, dass der Preis ebenfalls nicht ohne ist. Aber warten wir es ab.
Ich glaub da hat jemand Marmelade über die Statue gekippt.
Weniger glimmer wäre mehr gewesen 🙁
Oh man wie geil..will haben
Wird bestimmt mega teuer
Brauche jetzt keine Figur unbedingt aber cool ist es trotzdem 😁