Gaming: Geplantes Videospiel mit Michael Jackson nach Jahren enthüllt

Ein ambitioniertes Spieleprojekt mit Michael Jackson und Shiny Entertainment schaffte es nie zur Veröffentlichung.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach den ersten Gesprächen sind neue Details zu einem bislang unbekannten Videospielprojekt mit Michael Jackson ans Licht gekommen.

David Perry, Gründer von Shiny Entertainment und bekannt für Spiele wie Enter the Matrix und Earthworm Jim, berichtet in einem Blogbeitrag von einer geplanten Zusammenarbeit mit dem King of Pop, die weit über ein gewöhnliches Lizenzspiel hinausgehen sollte.

Der Kontakt entstand laut Perry während der Entwicklung von Enter the Matrix. Nachdem Michael Jackson Interesse an dem Spiel gezeigt hatte, besuchte Perry dessen Neverland Ranch, um ihm eine Vorabversion zu präsentieren. Aus diesem Treffen entwickelte sich später die Idee, gemeinsam ein völlig neues Videospiel zu erschaffen.

Statt eines klassischen „Michael Jackson: The Game“ habe das Team bewusst einen anderen Ansatz verfolgt. Geplant war ein ernstes, filmisch inszeniertes Third-Person-Action-Adventure, in dem Jackson nicht die Hauptfigur gewesen wäre. Stattdessen sollte er seine Musik, kreative Ideen und Einflüsse aus Film und Unterhaltung in das Projekt einbringen.

Das Spiel trug im Verlauf der Entwicklung mehrere Arbeitstitel, zuletzt den Namen Dark Rim. Ursprünglich als Fantasy-Abenteuer mit Königreichen, Magie und Krieg konzipiert, entwickelte sich das Projekt laut Perry später in eine deutlich düsterere Richtung. Themen wie Träume, Depressionen, Bewusstsein und eine verborgene Welt jenseits des Schlafs sollten eine zentrale Rolle spielen.

Zu den ungewöhnlichsten Gameplay-Ideen gehörte ein System der „Fernbesessenheit“. Spieler hätten beispielsweise die Kontrolle über Tiere oder Gegner übernehmen können, um neue Wege zu öffnen, Schlachten zu beeinflussen oder Rätsel zu lösen. Ziel sei es gewesen, den Spielern nicht nur neue Fähigkeiten, sondern völlig neue Denkweisen im Umgang mit Identität, Raum und Kontrolle zu vermitteln.

Besonders ambitioniert war zudem die geplante musikalische Komponente. Michael Jackson sollte ein komplettes neues Album exklusiv für das Spiel produzieren. Die Entwickler hofften, dadurch Millionen seiner Fans erstmals mit Videospielen in Kontakt zu bringen.

Letztlich wurde das Projekt jedoch nie fertiggestellt. Perry erklärt lediglich, dass „das Leben seinen Lauf nahm“. Einen konkreten Grund nennt er nicht.

Rückblickend bezeichnet Perry die Zusammenarbeit dennoch als prägende Erfahrung. Die Idee, Michael Jacksons nächstes Album ausschließlich über ein Videospiel zugänglich zu machen, sei für einen kurzen Moment nicht nur denkbar, sondern tatsächlich realistisch erschienen.