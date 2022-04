Gaming: Geschäftiger März im Vereinigten Königreich mit Xbox und Elden Ring an der Spitze

Autor:, in / Gaming

Während Sony weiter mit Lieferengpässen zu kämpfen hat, waren Xbox-Konsolen im März die meistverkauften Konsolen in UK.

Obwohl es zu einem Anstieg von 21 % gegenüber dem Vormonat kam, liegen die Verkäufe insgesamt immer noch 46 % unter dem Niveau des gleichen Zeitraumes von 2021. Trotz aller Lieferschwierigkeiten konnte Microsoft verglichen zum Februar den Absatz um stolze 61 % steigern und damit die Spitzenposition erobern.

Obwohl Nintendo 21 % weniger Einheiten weniger absetzen konnte, belegen sie mit der Switch noch den zweiten Platz. Die Nintendo Switch ist damit weiterhin die meistverkaufte Spielkonsole in diesem Jahr. Sony konnte seine Lager zwar um 45 % auffüllen, jedoch reicht es damit immer noch nur zur Verfolgerrolle hinter den beiden Konkurrenten.

Gleich doppelt Grund zum Jubeln hat Microsoft durch die starken Absatzzahlen im Konsolenbereich. Gleich 2 Controller können viele Plätze im Bereich Zubehör gut machen. Der Carbon Black Wireless Controller, sowie sein Gegenstück Robot White können die übliche Nummer eins aus dem Hause Sony auf Platz 3 verdrängen.

Ein weiterer Controller, die kabelgebundene Variante für Xbox des Drittherstellers Power A, landet auf Platz 4.

Insgesamt ist aber auch auf dem Zubehörmarkt ein deutlicher Rückgang von 29 % zu 2021 zu beobachten.

Der Spielemarkt bleibt mit 2,77 Millionen verkauften Games auf einem nahezu unveränderten Level. Dabei entfielen etwa 1,94 Millionen auf digitale Käufe, was einen Anstieg von 9,6% zum Vorjahr bedeutet. Demgegenüber steht ein Rückgang der physikalischen Sales um 15,5 %

Die weiterhin stabilen Verkaufszahlen im Spielesektor sind vor allem auf eine Handvoll Topseller zurückzuführen. So konnte Elden Ring die Spitzenposition auch im zweiten Monat in Folge verteidigen. Vor allem, weil sich das Spiel digital über verschiedene Dienste wie Steam, Xbox Live und das PlayStation Network sehr gut verkauft.

Das gerade erst erschienene Gran Turismo 7 scheint als Disc sehr beliebt zu sein. Entfallen doch knapp die Hälfte der verkauften Spiele auf die physikalische Version. Gute ¾ für die neueste Generation der PlayStation.

Dauerbrenner, und damit neben Fifa 22 auch die Ausnahme in der Spitzengruppe, bleibt wohl Rockstar mit Grand Theft Auto V. Dass das Game immer noch so weit vorne mitmischt, ist sicherlich auch auf den Release der Next-Gen-Versionen zurückzuführen. Viele Gamer haben hier erneut oder auch jetzt erst zugeschlagen.

Besonders erfreut dürfte 2K Games über den Start von WWE 2K22 sein, das sich um satte 164 % besser verkauft, als sein enttäuschender Vorgänger. Hinzu kommt, dass auch Tiny Tina’s Wonderlands – ebenfalls aus dem Hause 2K – im März Platz 6 belegen konnte.

Die Verkaufszahlen von Elden Ring und Gran Turismo dürften auch deutlich höher als die der Spiele im Jahr 2021 liegen, da es im gleichen Zeitraum des letzten Jahres mit Call of Duty, Rainbow Six, Monster Hunter und Super Mario eine größere Auswahl an starken Games gab.