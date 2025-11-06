Gaming: God of War-Schöpfer nach Kommentar zu Grabfoto in der Kritik

Spieleentwickler David Jaffe zitiert Trauerbild mit Werbespruch „This is an XBOX“ – viele Nutzer halten Kommentar für taktlos und respektlos.

Auf Social‑Media teilte ein Nutzer ein Foto vom Grab seines Vaters, dazu eine Erinnerung daran, wie der Vater ihm seine erste Xbox kaufte und so seine Leidenschaft fürs Gaming weckte.

Als Tribut lagen zwei Xbox‑Controller auf dem Grab, begleitet von der Bemerkung, der verstorbene Vater könne „von dort oben mitspielen“, wenn er sich in Call of Duty: Black Ops 7 den Master-Prestige-Titel holt.

Der Spieleentwickler David Jaffe, bekannt für God of War und Twisted Metal, teilte den Beitrag und kommentierte knapp: „This is an XBOX“, womit er auf Microsofts aktuelle Marketingkampagne anspielte.

Dad, You bought me my first Xbox, if it wasn’t for you I would of never of fallen in love with the game. Next week I get to compete in the race to master prestige for Black Ops 7. Brought two controllers so you can play along from up there 💜💜 pic.twitter.com/e1lIyKihot — Monster (@Monstersreturn) November 5, 2025

Der Kommentar wurde von vielen Beobachtern als unpassend empfunden, da er scheinbar den emotionalen Kontext des Trauerbeitrags übersah.

Kritiker fanden die Bemerkung demnach nicht witzig und bezeichneten Jaffes Reaktion als taktlos und zeitlich unangebracht, weil sie die ernste Erinnerung an einen Verstorbenen mit Werbesprache verknüpfte.

Die Situation löste eine Diskussion über Respekt im Umgang mit sensiblen Beiträgen in sozialen Medien aus.

Wenig später schrieb Jaffe in einem Posting: „Halt die Klappe, ihr verdammten Babys. Meine Eltern sind auch tot, das ist echt scheiße. Und selbst als sie starben – mein Vater starb an Halloween, und du kannst darauf wetten, dass wir darüber gelacht haben – haben wir versucht, es zu akzeptieren, zu trauern und zu beklagen, und gleichzeitig sind wir nicht zu einem Haufen übertrieben ernster Arschlöcher geworden.“

Sowohl mit seiner ursprünglichen Antwort auf den Beitrag als auch dem darauffolgenden machte sich der God of War-Entwickler keine Freunde.

Wie seht ihr die Sache?