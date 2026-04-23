Gaming: Google-Manager enthüllt geheime Nutzung von KI in fast allen Studios

Ein Google-Cloud-Manager erklärt, dass KI längst fester Bestandteil der Spieleentwicklung ist, jedoch häufig nicht offiziell kommuniziert wird.

In der Spieleentwicklung setzen laut einem Google-Cloud-Manager praktisch alle großen Studios bereits KI-gestützte Werkzeuge ein, sprechen darüber jedoch häufig nicht öffentlich. Hintergrund sind laut dem Unternehmen vor allem mögliche negative Reaktionen in der Community auf das Thema künstliche Intelligenz.

Jack Buser, Global Director for Games bei Google Cloud, erklärte in einem Interview, dass zahlreiche Studios Tools wie Gemini und Nano Banana Pro nutzen, um vor allem repetitive und wenig kreative Aufgaben in der Entwicklung zu automatisieren oder zu beschleunigen. Dazu zählen insbesondere Arbeiten, die als zeitintensiv und wenig wertschöpfend gelten.

Laut Buser habe eine interne Umfrage rund um die Gamescom ergeben, dass etwa neun von zehn Spieleentwicklern KI bereits in irgendeiner Form einsetzen. Andere Erhebungen würden hingegen deutlich niedrigere Werte zeigen, was er auf die Zurückhaltung vieler Studios zurückführt, den Einsatz offen zu bestätigen.

Ein zentraler Punkt seiner Aussagen betrifft genau diese Diskrepanz: Während KI in der Praxis bereits weit verbreitet sei, scheuten sich viele Entwicklerstudios davor, dies öffentlich zu kommunizieren. Der Grund liege laut Buser vor allem in der kontroversen Wahrnehmung von KI in der Gaming-Community.

Gleichzeitig argumentiert er, dass Spieler den Einsatz von KI zunehmend positiver bewerten könnten, sobald sich die Auswirkungen auf Entwicklungszeiten und Spielqualität zeigen. Durch effizientere Produktionsprozesse könnten Studios mehr Projekte parallel entwickeln und experimentierfreudiger arbeiten, ohne sich ausschließlich auf große Einzelproduktionen mit langen Entwicklungszyklen zu konzentrieren.

Als Beispiel für konkrete Anwendung nennt Buser unter anderem Capcom. Das Unternehmen soll KI-Tools einsetzen, um in der frühen Entwicklungsphase Ideen und Assets zu generieren. Dabei gehe es nicht um finale Spielinhalte, sondern um Unterstützung bei der kreativen Vorauswahl und Strukturierung großer Datenmengen, etwa bei Umgebungsdetails wie Objekten oder Landschaftselementen.

Laut Buser werden dabei zunächst zahlreiche Vorschläge generiert, die anschließend mithilfe von KI gefiltert und bewertet werden, bevor Art Directors und Entwicklerteams die vielversprechendsten Ansätze weiter ausarbeiten. Ziel sei es, kreative Ressourcen stärker auf zentrale Spielelemente wie Charaktere, Hauptgegner oder Schlüsselszenen zu konzentrieren.

Capcom selbst hat bislang nicht bestätigt, generative KI für fertige Spielinhalte zu verwenden, jedoch bereits erklärt, dass KI-Technologien zur Steigerung von Effizienz und Produktivität in verschiedenen Entwicklungsbereichen getestet werden.

Damit deutet sich ein klarer Trend an, bei dem KI zunehmend als unterstützendes Werkzeug in der Spieleentwicklung eingesetzt wird, während die öffentliche Kommunikation darüber weiterhin vorsichtig erfolgt.