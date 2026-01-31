Gaming: Google sprengt den Gaming‑Markt: Project Genie löst Milliarden‑Schockwelle aus

Für Investoren im Gaming‑Sektor waren die letzten 24 Stunden alles andere als angenehm. Am Donnerstag stellte Google Project Genie vor – ein KI‑Tool, das aus einem einzigen Bild oder Prompt komplette interaktive Welten generieren kann.

Die Funktion ist Teil des teuersten Google‑AI‑Abos und richtet sich an Nutzer, die ohne klassische Entwicklungsprozesse spielbare Umgebungen erschaffen wollen.

Die Reaktion des Marktes war unmittelbar und heftig. Schon am Freitag zeigten sich deutliche Kursverluste bei einigen der größten börsennotierten Gaming‑ und Tech‑Unternehmen. Anleger fürchten, dass Googles Technologie langfristig die Produktionskosten senken, Entwicklungsprozesse umkrempeln und damit bestehende Geschäftsmodelle unter Druck setzen könnte.

Die größten Kursverluste im Überblick

Unity: −22,5%

−22,5% Roblox: −12,84%

−12,84% Take‑Two Interactive: −10,56%

−10,56% CD Projekt Red: −8,91%

−8,91% Nintendo: −4,79%

Unity traf es besonders hart, da das Unternehmen bereits stark auf Tools für Spieleentwicklung setzt – ein Bereich, den Project Genie potenziell direkt angreift. Auch Roblox, das auf nutzergenerierte Inhalte baut, könnte durch KI‑gestützte Weltgenerierung unter Druck geraten.

Warum die Reaktion so extrem ausfällt

Disruption der Content‑Creation: KI‑Tools könnten Entwicklungszeiten drastisch verkürzen.

KI‑Tools könnten Entwicklungszeiten drastisch verkürzen. Unsicherheit über Geschäftsmodelle: Publisher und Engine‑Hersteller müssen sich neu positionieren.

Publisher und Engine‑Hersteller müssen sich neu positionieren. Marktpsychologie: Große Tech‑Ankündigungen lösen oft kurzfristige Überreaktionen aus.

Ob Project Genie tatsächlich eine Revolution oder nur ein weiterer KI‑Hype ist, bleibt abzuwarten. Doch die letzten 24 Stunden haben gezeigt, wie sensibel der Gaming‑Sektor auf technologische Umbrüche reagiert – und wie schnell sich die Stimmung drehen kann.