Gaming: Google sprengt den Gaming‑Markt: Project Genie löst Milliarden‑Schockwelle aus

Für Investoren im Gaming‑Sektor waren die letzten 24 Stunden alles andere als angenehm. Am Donnerstag stellte Google Project Genie vor – ein KI‑Tool, das aus einem einzigen Bild oder Prompt komplette interaktive Welten generieren kann.
Die Funktion ist Teil des teuersten Google‑AI‑Abos und richtet sich an Nutzer, die ohne klassische Entwicklungsprozesse spielbare Umgebungen erschaffen wollen.
Die Reaktion des Marktes war unmittelbar und heftig. Schon am Freitag zeigten sich deutliche Kursverluste bei einigen der größten börsennotierten Gaming‑ und Tech‑Unternehmen. Anleger fürchten, dass Googles Technologie langfristig die Produktionskosten senken, Entwicklungsprozesse umkrempeln und damit bestehende Geschäftsmodelle unter Druck setzen könnte.
Die größten Kursverluste im Überblick
- Unity: −22,5%
- Roblox: −12,84%
- Take‑Two Interactive: −10,56%
- CD Projekt Red: −8,91%
- Nintendo: −4,79%
Unity traf es besonders hart, da das Unternehmen bereits stark auf Tools für Spieleentwicklung setzt – ein Bereich, den Project Genie potenziell direkt angreift. Auch Roblox, das auf nutzergenerierte Inhalte baut, könnte durch KI‑gestützte Weltgenerierung unter Druck geraten.
Warum die Reaktion so extrem ausfällt
- Disruption der Content‑Creation: KI‑Tools könnten Entwicklungszeiten drastisch verkürzen.
- Unsicherheit über Geschäftsmodelle: Publisher und Engine‑Hersteller müssen sich neu positionieren.
- Marktpsychologie: Große Tech‑Ankündigungen lösen oft kurzfristige Überreaktionen aus.
Ob Project Genie tatsächlich eine Revolution oder nur ein weiterer KI‑Hype ist, bleibt abzuwarten. Doch die letzten 24 Stunden haben gezeigt, wie sensibel der Gaming‑Sektor auf technologische Umbrüche reagiert – und wie schnell sich die Stimmung drehen kann.
Die Frage ist doch ob sich der AI Slop durchsetzt und die „Kunden“ solch erstelle Games kaufen werden.🤔
Wenn diese Spiele Spaß machen.
Und sich die Leute nicht für die Entstehung interessieren…
Es gibt doch jetzt schon kreative und gute 1 Mann Studios. Was glaubt ihr könnte so einer alles erschaffen🤯
Schon beeindruckend, was damit praktisch ohne Aufwand möglich ist.
Ich mache mir da keine Sorgen. Gute Spiele wird es immer geben und woher die letztlich kommen und wie sie erstellt werden, ist mir egal.
Ich bleibe dabei, viele Technologien werden mit der Zeit noch enthüllt werden, vielleicht würden schon einige benutzt ohne das es einige bemerkt haben, bin echt gespannt, was noch in der Hinsicht zu Tage kommt.
Das Investoren absolut keine Ahnung von Videospielen haben, haben Sie hier mal wieder beeindruckend bewiesen.
Es interessiert nur die Kohle.
Interaktive Welten… heißt das jetzt nur Umgebung oder schon komplett gefüllt mit Flora und Fauna?
Hab ein bisschen reingeguckt. Bald wird sone Art der Technik dann in Unreal und Unity eingebaut werden. Man promotet einfach „generieren einen kalifornischen Redwood-Wald“. „Ne. Bäume noch höher. Düsterer wie Resident Evil“. „Noch einen kleinen Pfad bis zu einer verlassenen Hütte“.
So wird es wohl kommen. Find das als „Künstler“ mega sch@#€e. Charakter so bauen: „Ein vermenschlicher Affe mit Adidas-Jacke und Sonnenbrille.“
So lange das Spiel gut ist, ist mir die Entstehung egal. Ausnahmen sind natürlich strafrechtliche Entstehungsgeschichten.