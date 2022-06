Gaming: Grammy Awards führen Preis für besten Videospiel-Soundtrack ein

Wie die Recording Academy offiziell bekannt gibt, wird es bei den 2023 abgehaltenen 65. Grammy-Awards gleich fünf neue Grammy-Kategorien sowie den neuen Special Merit Award für den Best Song For Social Change geben.

Neben den Auszeichnungen Songwriter Of The Year, Non-Classical, Best Alternative Music Performance, Best Americana Performance und Best Spoken Word Poetry Album wird zukünftig auch ein Grammy für den Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media vergeben.

Letzterer soll an Score-Soundtrack-Alben verliehen werden, die überwiegend aus Originalpartituren bestehen und speziell für oder als Ergänzung zu einem aktuellen Videospiel oder anderen interaktiven Medien erstellt wurden, die innerhalb des Qualifikationszeitraums veröffentlicht wurden.

„Wir freuen uns sehr, diese vielfältigen Gemeinschaften von Musikschaffenden durch die neu eingerichteten Auszeichnungen und Änderungen zu ehren und weiterhin ein Umfeld zu kultivieren, das zu Veränderungen, Fortschritt und Zusammenarbeit inspiriert“, sagte Harvey Mason jr., CEO der Recording Academy. „Die höchste Priorität der Akademie ist es, die Musiker, denen wir dienen, effektiv zu vertreten, und das bedeutet jedes Jahr aufs Neue, unseren Mitgliedern zuzuhören und sicherzustellen, dass unsere Regeln und Richtlinien unsere sich ständig weiterentwickelnde Branche widerspiegeln.“

Welcher Videospiel-Soundtrack würde von euch einen Award bekommen?