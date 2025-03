Gaming: Gunzilla Games bringt Game Informer zurück

Das Magazin Game Informer ist zurück. Der Entwickler und Publisher Gunzilla Games kündigte die Übernahme an. Man bringt die Publikation samt dem bisherigen Redaktionsteam sowohl im Print- als auch digitalen Format zurück.

In der Ankündigung heißt es:

„Ab heute ist die Game Informer-Website mit exklusiven Inhalten zu den im Jahr 2024 erscheinenden Spielen wieder voll einsatzbereit und wird den gesamten Bestand der veröffentlichten Magazine in digitaler Form anbieten, die jeder kostenlos lesen kann. Game Informer Inc. wird in den kommenden Wochen auch mehr Details über den Relaunch des Gamer Informer Printmagazins in einem völlig neuen Konzept bekannt geben, das größer und besser ist als zuvor.“

„Bei seiner Rückkehr bleibt der Game Informer redaktionell völlig unabhängig und startet mit frischem Elan in seinem Engagement, die neuesten Nachrichten, Rezensionen und Einblicke in die sich ständig weiterentwickelnde Welt der Spiele zu liefern.“